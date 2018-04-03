Ольга Шишанова

В Национальном музее РК, при поддержке МКС РК и посольства Арабской Республики Египет в Казахстане, открылись выставки сокровищ Древнего Египта. Колесница и позолоченный трон самого молодого египетского фараона Тутанхамона, статуэтка девушки с жертвенными дарами и золотой воротник, инкрустированный полудрагоценными камнями, и везде папирусы, папирусы, папирусы...

А в соседнем зале - артефакты из каирского музея султана Бейбарса



Испещренное удивительными по своей красоте иероглифами величественное наследие Египта фараонов приводит в изумление, потому что не так-то просто понять назначение и смысл того, что создала и о чем говорит древность с берегов седого Нила, откуда приехали окутанные тайной времени артефакты. Которые драгоценны уже тем, что их держал в руках три тысячи лет назад наследник Верхнего и Нижнего Египта, которые были современниками постройки великих пирамид, оказавшись по воле времен на тонкой грани человеческого, тленного и обожествленной вечности. Вся культура Древнего Египта подчинена этим двум единым противоположностям, что есть две стороны единой жизни. Бессмертная душа “ба”, отделившись от тленного человеческого тела, отправляется в великое странствие по иному миру вслед за ладьей солнечного бога. Об этом рассказывает изящная статуэтка фараона - одна из самых необычных во всей экспозиции, устремленного в вечность, попасть в которую ему помогут, согласно преданию из древних свитков, только чистое сердце и Анубис - божество с головой шакала, проводник в царство мертвых.

- Мы постарались привезти разнообразные экспонаты, поскольку богатейшая история Египта нашла свое отражение в изделиях и артефактах разных исторических периодов, начиная от периода до начала династий и заканчивая Средневековьем”, - поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в РК Хайсам Салах Камел Ибрагим. Более того, по его словам, все привезенные экспонаты по окончании выставки будут переданы в дар Национальному музею - подарок поистине роскошный, учитывая, что те же папирусные свитки с изображениями жизни древних египтян, египетского пантеона божеств - подлинники.

Фараон на охоте и с женой, встреча с главными богами перед вратами мира мертвых, искусные танцовщицы и оберег для дома в виде глаза богини Уджат - все эти и другие сюжеты оказались запечатлены на древних папирусных свитках. Египтяне вообще любили все красивое, они окружали себя красотой и полезностью всюду, но особенно у себя дома и в храмах. Лотос распускался на ручке их обеденной ложки, а мускулистые бычьи ноги из резной слоновой кости поддерживали ложе. Потолок в доме представлял собой роспись звездного неба, тогда как стебли нарисованного папируса вместе с роскошной зеленью болотных трав стелились по стенам. Но больше всего внимания египтяне уделяли изображению божеств, и особенно канонам, по которым те создавались. Главным и важнейшим отличием было изображение величественной статуи того или иного бога в полный рост - и тут же, если этого требовал сюжет, рядом располагалось изображение самого египтянина, во много раз уменьшенное. Ни одно жилище в Древнем Египте не обходилось без изображений бога Амона-Ра, а потом и Атона - верховного божества египетского пантеона. Популярными были портретные рельефы бога Гора, изображавшегося в виде человека с головой сокола, бога бальзамирования и проводника в царство мертвых Анубиса с головой шакала, богини разрушительной солнечной силы Сехмет, изображавшейся женщиной с головой львицы, и богини Баст с головой кошки - полной ее противоположности. Но особо почитались бог Осирис - владыка царства мертвых и одновременно заведующий возрождением жизни, и его супруга Исида - богиня, носившая на голове корону с рогами священной коровы как символ космической мудрости.

Совсем другое значение и символику несут в себе артефакты, расположившиеся в соседнем зале, которые тоже приехали с берегов египетского Нила, но рассказывают совсем другую историю - султана Бейбарса и его эпохи. На его выставке представлено 22 предмета - резные сундуки и чаши, узорчатые пепельницы и золотые монеты. Уникальность каждого из них - эмблема титула самого султана в виде барса, которая использовалась и принадлежала именно к эпохе правления этого выдающегося полководца, о происхождении которого ученые спорят до сих пор. Так, согласно общепринятой версии, которую пока никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть, будущий султан Бейбарс родился в период с 1223 по 1225 год в Дешт-и-Кипчак, которое в то время называлось проще - Половецкие степи, расположенные к северу от Черного моря. На престоле, путь к которому был долг и труден, он находился 17 лет, причем во времена его правления двое ученых уже начинали спорить о его происхождении. Один из них - аль-Айни - утверждал, что султан по происхождению кипчак. Другой же - ан-Нувайри - не сдавался, считая, что грозный правитель, во времена которого Египет стал могущественной державой (строились каналы и судостроительные верфи, военные укрепления на границах страны, дворцы и мечети в Каире, развивались ремесла, земледелие, наука, торговля и искусство) все-таки был воинственным тюрком.

Не случайно время правления Бейбарса - с 1260 по 1277 год - прославилось его успешными войнами в Палестине и Сирии против монгольских ильханов Ирана и европейских крестоносцев. Потому-то народная память и увековечила его под прозвищем Отец побед.



Астана