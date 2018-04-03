Айгуль Жилкишина

В последнее время в Алматы по заказу акимата проводится реконструкция улиц и проспектов для создания открытых пространств и комфортных зон для пешеходов и велосипедистов. Дороги южной столицы, больше ориентированные на автотранспорт, в скором времени видоизменятся - тротуары станут шире. А по специальным дорожкам удобно будет ездить велосипедистам и мамам с детскими колясками. Улица Панфилова, согласно плану, разработанному ландшафтным архитектором Романом Шнайдерманом, станет полностью пешеходной - от пересечения с Кабанбай батыра до Жибек жолы. Работы начались на прошлой неделе, но позавчера на улице Панфилова под несколькими слоями асфальта обнаружилась старая булыжная мостовая. Как изменятся планы архитекторов в связи с находкой, мы поговорили с автором проекта



По счастливой случайности офис ландшафтного дизайнера Шнайдермана находится прямо на пересечении улиц Панфилова и Богенбай батыра. “Когда начали вскрывать пласты дорожного покрытия, - отметил архитектор, - строители обнаружили фрагмент этой булыжной мостовой. Конечно, тотчас же дали распоряжение, чтобы работы велись аккуратно”. Понятно, что специалистам тоже интересно посмотреть, как раньше строились улицы. В прошлых номерах “НП” мы писали о том, что в Алматы (да и вообще в Казахстане) варварски относятся к предметам материальной истории нашего города. Но в этот раз к артефактам отнеслись с должным пиететом, отдавая дань ценной находке. “Это часть истории, - заметил Роман Шнайдерман. - Возможно, не такой древней, не тысячелетней, но все-таки 30-х годов прошлого века. Мы хотим сохранить какой-то фрагмент обнаруженной брусчатки. Скорее всего, установим на том участке небольшой стенд с описанием”.

Напомним читателям, что здания этого так называемого правительственного квартала относятся к памятникам зодческого искусства нынешнего Казахстана и эпохи СССР. В их числе корпус первого Дома Правительства Казахской ССР, в котором сейчас находится Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, а также здание почтампта. Постройки, созданные по проекту выдающегося казахстанского и советского архитектора М.Я. Гинзбурга, появились в 1927 - 1931 годах.

Как именно будет выглядеть в ближайшем будущем этот отрезок улицы Панфилова, архитекторы и проектировщики еще окончательно не решили. По словам Романа Шнайдермана, “100-200 квадратных метров мы оставим, чтобы можно было пройтись по ней, почувствовать, как раньше было трудно ходить. Однако оставлять ее в таком виде нет необходимости - это же просто булыжники”. В свое время господин Шнайдерман реализовывал подобный проект в Иерусалиме. Тогда в ходе работ вскрыли улицу, и в грунте обнаружился фрагмент мостовой эпохи Римской империи. Роман Шнайдерман решил оставить найденный участок длиной в несколько метров под стеклом.

Что касается булыжной мостовой на улице Панфилова, то проектировщики либо опустят весь уровень пешеходной зоны, при этом откопанная брусчатка войдет в виде вкраплений в новую улицу. Или, если уровень все-таки оставят прежним, отрезок обнаруженной мостовой оградят. Фрагменты брусчатки покроют стеклом и установят на этом протяжении пешеходной зоны подсветку. По словам Романа Шнайдермана, обнаруженный участок мостовой залегает на глубине 15-20 сантиметров, а не 60, как утверждалось ранее. Работы по созданию новой пешеходной зоны архитекторы планируют завершить до конца сентября.

Возможно, и сбудется мечта архитектора Болата Куспангалиева, который полагает, что все здания правительственного квартала Алма-Аты первой трети ХХ века стоит отреставрировать и вернуть им первоначальный вид. Наш город должен сохранять свои постройки на протяжении всей своей истории - какой бы длинной или не очень, славной или печальной она ни была. Это наше прошлое, другого у нас нет. И его должны ценить так же, как память о родителях и прародителях. И первый камень, кажется, уже заложили.