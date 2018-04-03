Мадина Меирманова

Казахстан давно и громко взял курс на развитие инноваций. В создание специальных кластеров вложены огромные финансовые ресурсы. Но толк от этого на уровне “нано” если и заметен, то в очень мощный детализированный “микроскоп”. Вся надежда сегодня на подрастающее поколение. Если, конечно, Казахстан не остановит утечку и этих мозгов



Вчера в Астане стартовали национальные соревнования по робототехнике под эгидой World Robot Olympiad. Из 300 участников 200 учатся в Назарбаев Интеллектуальных школах. Самой младшей участнице - Жасмин Ещановой - всего 8 лет. Два гостя, которым на двоих едва наберется 20 лет, прибыли на соревнования из Узбекистана. Два дня дети собирают и программируют роботов, которые играют в футбол, собирают мусор. Сегодня судьи оценят умение школьников, подведут итоги чемпионата. Лучшие из лучших получат призы и войдут в национальную команду на международную олимпиаду WRO-2017 (она состоится в ноябре в Коста-Рике).

Именно на таких олимпиадах проявляются таланты, за которыми потом охотятся хедхантеры, точнее brainhunters - охотники за “мозгами”. Пять процентов талантливых выпускников Назарбаев Интеллектуальных школ получают предложения об обучении на грантах в вузах Гонконга, Сингапура, Малайзии, США... Про вузы ближнего зарубежья и говорить не приходится: Россия “скупает” талантливых абитуриентов десятками. Бывают и такие, которые получают предложение сразу о работе, минуя промежуток в виде вуза. И потом трудятся в силиконовых да кремниевых долинах, помогая создавать инновации другим странам.

Разработки некоторых юных школьников-инноваторов уже заинтересовали бизнес, который и покупает готовые идеи у их авторов.

Казахстанские университеты стоят на вторых ролях, хотя тоже предлагают местным талантам гранты на обучение. Исключением разве что можно считать Назарбаев Университет, где, кстати, пытаются создать свою инновационную площадку - Astana Business Campus. Он должен объединить бизнес и науку и стать бизнес-инкубатором. То есть при поддержке вуза (и государства) будут развиваться технологичные стартапы, направление которым будет задавать бизнес.

Но в любом случае получается, что уезжают многие. И самые лучшие. И это притом, что в Казахстане давно (уже 12 лет) существует государственный инновационный кластер, которому пророчили стать собственной силиконовой долиной - свободная экономическая зона “Парк информационных технологий”.

Целью создания СЭЗ “ПИТ” было содействие развитию инноваций и технологическое бизнес-инкубирование инновационных проектов. За прошедшие годы СЭЗ успела обзавестись неплохой площадкой, построить на ней инфраструктуру и потратить на это немало государственных денег. Но отдачи в виде прорывных технологий в какой-либо сфере отечественной экономики мы так и не дождались.

Получается, что инноваций у нас, несмотря на громадные капиталовложения, немного. И основная их масса сегодня исходит от школьников, а не от тех, кто получил “место” и льготы на территориях специальных экономических инновационных зон. И школьники эти “раскупаются” разными странами, где готовы создавать тепличные условия тем, кто двигает технологии вперед.

Пару лет назад мне довелось общаться со студенткой из Казахстана, живущей в США и работающей в Силиконовой долине. На мой вопрос “А почему разработки ведете не в Казахстане?” я получила ожидаемый ответ: “Там мне легче найти инвестора для разработки проекта. Они платят за идею и готовы оплачивать процесс ее воплощения на практике. Не боятся брать риски на себя”.

К слову, статистика показывает, что из 100 стартапов 93 терпят неудачу. И лишь семь процентов приносят прибыль своим инвесторам. А это значит, что наши бизнесмены предпочитают не рисковать, не вкладывая деньги в новое и лишь потенциально перспективное. Если очень повезет.

Вот и утекают юные умы туда, где на них выше спрос. То есть подальше от родины и поближе к финансам.

Вполне возможно, что скоро наши “мозги” потекут в Узбекистан.

На днях председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокураты РК Багдат Мусин, комментируя создание аналогичного инновационного центра в Узбекистане Mirzo Ulugbek Innovation Center, заметил, что “если окунуться в историю недалекого прошлого, то можно вспомнить, что узбекские программисты, математики были очень сильными и ценились среди технарей в советское время”. “Сейчас нацелены нагнать упущенное... Хочется пожелать удачи. Верится, что в ближайшие 3-4 года появится какой-нибудь стартап типа World of Tanks или Skype с узбекским происхождением... Надо помнить, что у соседей есть внутренний рынок в 30 миллионов жителей и еще есть эффект пружины...”, - написал Мусин в “Фейсбуке”.

Получается, что даже Генпрокуратура верит в соседей, но, увы, не верит в то, что хоть что-нибудь путное выйдет из стен нашего ПИТ.

Но главное, на чем предложил заострить внимание Мусин как узбекским, так и казахстанским инноваторам, - остановить утечку мозгов и “поработать над возвращением назад умов, уехавших в разные страны в течение последних 30 лет”.

Возвращать мозги - это, скорее всего, совсем проблематично. А вот остановить их сегодняшнюю утечку - вполне возможно. И над этим властям необходимо серьезно подумать. Если мы не хотим, конечно, по собственным разработкам инноваций плестись позади даже ближайших соседей. Если посмотреть по условиям работы на площадке ПИТ и узбекского центра, то в Казахстане льгот новаторам хоть отбавляй: сиди и придумывай новые технологии..

СЭЗ “ПИТ” предоставляет участникам традиционные для всех СЭЗ льготы: освобождение от корпоративного подоходного налога; от земельного налога; от налога на имущество; от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства; от таможенных пошлин товаров, ввозимых на территорию СЭЗ. Кроме того, Парку инновационных технологий предоставлены специальные льготы: освобождение (на пять лет) от социального налога на пять лет при условии права числиться в СЭЗ, не находясь на территории парка.

Резидентам Mirzo Ulugbek Innovation Center также предоставлены немалые льготы: освобождение до 1 января 2028 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, единого социального платежа, а также таможенных платежей за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в республике. По сути, все то же самое, что и в Казахстане.

Кто-то скажет, что якобы они освобождены до 2028 года. Но у нас-то центр тоже не вчера создан, и льготы для него каждый год только расширяются. А освобождение от КПН, земельного и имущественного налога у нас на срок подольше, чем одно десятилетие.

Еще несколько уникальных льгот, которые более обусловлены особенностями экономических условий в Узбекистане: освобождение от обязательной продажи части валютной выручки и возможность осуществлять выплату зарплаты своим резидентам в инвалюте при безналичном расчете.



Астана