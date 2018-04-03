БЕСПЛАТНЫЙ МИНИМУМ

ЗДОРОВЬЕ, КОТОРОЕ НЕ НАДО ПОКУПАТЬ
Подробнее >>>
ТВ ПРОТИВ ФУТБОЛА

ИГРЫ ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



СЕРАЯ МАССА ЗОЛОТЫХ МОЗГОВ Горячие новости / События

Мадина Меирманова
Казахстан давно и громко взял курс на развитие инноваций. В создание специальных кластеров вложены огромные финансовые ресурсы. Но толк от этого на уровне “нано” если и заметен, то в очень мощный детализированный “микроскоп”. Вся надежда сегодня на подрастающее поколение. Если, конечно, Казахстан не остановит утечку и этих мозгов

Вчера в Астане стартовали национальные соревнования по робототехнике под эгидой World Robot Olympiad. Из 300 участников 200 учатся в Назарбаев Интеллектуальных школах. Самой младшей участнице - Жасмин Ещановой - всего 8 лет. Два гостя, которым на двоих едва наберется 20 лет, прибыли на соревнования из Узбекистана. Два дня дети собирают и программируют роботов, которые играют в футбол, собирают мусор. Сегодня судьи оценят умение школьников, подведут итоги чемпионата. Лучшие из лучших получат призы и войдут в национальную команду на международную олимпиаду WRO-2017 (она состоится в ноябре в Коста-Рике).
Именно на таких олимпиадах проявляются таланты, за которыми потом охотятся хедхантеры, точнее brainhunters - охотники за “мозгами”. Пять процентов талантливых выпускников Назарбаев Интеллектуальных школ получают предложения об обучении на грантах в вузах Гонконга, Сингапура, Малайзии, США... Про вузы ближнего зарубежья и говорить не приходится: Россия “скупает” талантливых абитуриентов десятками. Бывают и такие, которые получают предложение сразу о работе, минуя промежуток в виде вуза. И потом трудятся в силиконовых да кремниевых долинах, помогая создавать инновации другим странам.
Разработки некоторых юных школьников-инноваторов уже заинтересовали бизнес, который и покупает готовые идеи у их авторов.
Казахстанские университеты стоят на вторых ролях, хотя тоже предлагают местным талантам гранты на обучение. Исключением разве что можно считать Назарбаев Университет, где, кстати, пытаются создать свою инновационную площадку - Astana Business Campus. Он должен объединить бизнес и науку и стать бизнес-инкубатором. То есть при поддержке вуза (и государства) будут развиваться технологичные стартапы, направление которым будет задавать бизнес.
Но в любом случае получается, что уезжают многие. И самые лучшие.

 

 

И это притом, что в Казахстане давно (уже 12 лет) существует государственный инновационный кластер, которому пророчили стать собственной силиконовой долиной - свободная экономическая зона “Парк информационных технологий”.
Целью создания СЭЗ “ПИТ” было содействие развитию инноваций и технологическое бизнес-инкубирование инновационных проектов. За прошедшие годы СЭЗ успела обзавестись неплохой площадкой, построить на ней инфраструктуру и потратить на это немало государственных денег. Но отдачи в виде прорывных технологий в какой-либо сфере отечественной экономики мы так и не дождались.
Получается, что инноваций у нас, несмотря на громадные капиталовложения, немного. И основная их масса сегодня исходит от школьников, а не от тех, кто получил “место” и льготы на территориях специальных экономических инновационных зон. И школьники эти “раскупаются” разными странами, где готовы создавать тепличные условия тем, кто двигает технологии вперед.
Пару лет назад мне довелось общаться со студенткой из Казахстана, живущей в США и работающей в Силиконовой долине. На мой вопрос “А почему разработки ведете не в Казахстане?” я получила ожидаемый ответ: “Там мне легче найти инвестора для разработки проекта. Они платят за идею и готовы оплачивать процесс ее воплощения на практике. Не боятся брать риски на себя”.
К слову, статистика показывает, что из 100 стартапов 93 терпят неудачу. И лишь семь процентов приносят прибыль своим инвесторам. А это значит, что наши бизнесмены предпочитают не рисковать, не вкладывая деньги в новое и лишь потенциально перспективное. Если очень повезет.
Вот и утекают юные умы туда, где на них выше спрос. То есть подальше от родины и поближе к финансам.
Вполне возможно, что скоро наши “мозги” потекут в Узбекистан.
На днях председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокураты РК Багдат Мусин, комментируя создание аналогичного инновационного центра в Узбекистане Mirzo Ulugbek Innovation Center, заметил, что “если окунуться в историю недалекого прошлого, то можно вспомнить, что узбекские программисты, математики были очень сильными и ценились среди технарей в советское время”. “Сейчас нацелены нагнать упущенное... Хочется пожелать удачи. Верится, что в ближайшие 3-4 года появится какой-нибудь стартап типа World of Tanks или Skype с узбекским происхождением... Надо помнить, что у соседей есть внутренний рынок в 30 миллионов жителей и еще есть эффект пружины...”, - написал Мусин в “Фейсбуке”.
Получается, что даже Генпрокуратура верит в соседей, но, увы, не верит в то, что хоть что-нибудь путное выйдет из стен нашего ПИТ.
Но главное, на чем предложил заострить внимание Мусин как узбекским, так и казахстанским инноваторам, - остановить утечку мозгов и “поработать над возвращением назад умов, уехавших в разные страны в течение последних 30 лет”.
Возвращать мозги - это, скорее всего, совсем проблематично. А вот остановить их сегодняшнюю утечку - вполне возможно. И над этим властям необходимо серьезно подумать. Если мы не хотим, конечно, по собственным разработкам инноваций плестись позади даже ближайших соседей.

 

Если посмотреть по условиям работы на площадке ПИТ и узбекского центра, то в Казахстане льгот новаторам хоть отбавляй: сиди и придумывай новые технологии..
СЭЗ “ПИТ” предоставляет участникам традиционные для всех СЭЗ льготы: освобождение от корпоративного подоходного налога; от земельного налога; от налога на имущество; от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства; от таможенных пошлин товаров, ввозимых на территорию СЭЗ. Кроме того, Парку инновационных технологий предоставлены специальные льготы: освобождение (на пять лет) от социального налога на пять лет при условии права числиться в СЭЗ, не находясь на территории парка.
Резидентам Mirzo Ulugbek Innovation Center также предоставлены немалые льготы: освобождение до 1 января 2028 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, единого социального платежа, а также таможенных платежей за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в республике. По сути, все то же самое, что и в Казахстане.
Кто-то скажет, что якобы они освобождены до 2028 года. Но у нас-то центр тоже не вчера создан, и льготы для него каждый год только расширяются. А освобождение от КПН, земельного и имущественного налога у нас на срок подольше, чем одно десятилетие.
Еще несколько уникальных льгот, которые более обусловлены особенностями экономических условий в Узбекистане: освобождение от обязательной продажи части валютной выручки и возможность осуществлять выплату зарплаты своим резидентам в инвалюте при безналичном расчете.



Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 5526 раз Просмотров: 5526 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (52)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390