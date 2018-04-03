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ЦАРСКИЕ ДОСПЕХИ Горячие новости / Культура

Ольга Шишанова
В поисках оружейного Грааля
В Национальном музее РК открылась выставка оружейного искусства из собрания Государственного Эрмитажа, хронологические рамки которой от XV и до начала XX столетия. О коллекции и ее особенностях в эксклюзивном интервью накануне вернисажа корреспонденту “НП” рассказал заведующий кафедрой оружейного искусства Эрмитажа Юрий Ефимов

- Юрий Георгиевич, чем был обусловлен выбор представленных экспонатов?
- Когда казахстанская сторона предложила нам сделать выставку оружия, мы решили объединить в экспозиции оружейное искусство и Запада, и Востока. Отсюда паритет на нынешнем вернисаже между этими двумя направлениями коллекции старинного оружия из собрания Эрмитажа. Скажу без обиняков, здесь представлены именно шедевры - около 70 единиц хранения, потому что таковые существуют не только в живописи, архитектуре или скульптуре. Ведь над привезенными экспонатами работали не только кузнецы, но и художники - граверы, резчики, ювелиры, поэтому многое из выставленного представляет собой истинное произведение декоративно-прикладного искусства.

 

 

- Чем знаменито то или иное оружие, что вы привезли?
- Мы привезли, например, те вещи, которые уже успели объездить почти весь мир. Есть и такие, что до сих пор нигде не экспонировались, хотя и являются очень ценными произведениями оружейного искусства, и выставка в Национальном музее для них - дебют. Третьим критерием стало соответствие восточному направлению - мы привезли турецкое оружие, иранское, то есть близкое искусству Средней Азии и Казахстана. Вот и все секреты выбранных экспонатов.
- А какие истории связаны с тем или иным экспонатом? Все-таки каждому из них не одна сотня лет...
- У нас в коллекции, например, есть шлем, датируемый второй половиной XVI века. Он принадлежал архиепископу Вольфу Дитриху фон Райтенау из Зальцбурга, который был большим собирателем предметов искусства и покровителем строительных дел. Личность очень известная, кроме занятий церковными делами, он занимался еще и военным делом, участвуя в турнирах, отличался также талантом в области писательства и философии. Так вот, его доспехи начиная с XIX века были практически “экспроприированы” императором Наполеоном во время войн, которые тот вел на территории Западной Европы. А потом пошел обратный процесс, но только не все вещи вернулись к своим законным владельцам, попав при этом на европейские аукционы. Так получилось, что многие доспехи средневековых рыцарей разошлись по частям по разным коллекциям и разным странам, собираясь полностью только во время проведения каких-то международных выставок. Есть в коллекции восточные вещи, например подарки кокандского хана российским царям Александру II и Александру III. Привезли мы и детское седло 1911 года изготовления, которое принадлежало наследнику престола - цесаревичу Алексею Николаевичу. Хочу добавить, что почти все перечисленные мной вещи есть в разных каталогах, есть они на сайте и самого Эрмитажа.

 

 

- Как же они все сохранились, несмотря на исторические перипетии?
- Как вы знаете, Эрмитаж находится на территории бывшего царского дворца. Так что, возможно, до того, что сохранилось, большевики просто не дошли. Хотя, с другой стороны, нельзя отрицать и того, что многие коллекции, особенно в Царском Селе, безвестно пропали, разошлись. Эрмитажной повезло больше - она практически вся на месте.
- Вернемся к предыстории появления оружейной коллекции...
- Ее начало положил Николай I, который, будучи еще подростком, страстно любил оружие. Зная об этой страсти, ему почти всегда его и дарили. В нашей коллекции есть первый такой экспонат - турецкая трофейная сабля, которая была взята с поля боя и поднесена в дар тогда еще 13-летнему, будущему императору. Дальше - больше. Но начиналось все как частная коллекция великого князя Николая Павловича, в которую вошли подарки оружия от самых разных людей, в том числе от простолюдинов и от мастеров-ремесленников. Став самодержцем, Николай получил возможность выкупать оружие с аукционов, причем не абы какое, а представлявшее собой художественную ценность, техническое новшество, имевшее мемориальное значение. В 1834 году в Царском Селе было построено здание Арсенала, куда коллекцию перенесли из великокняжеского Аничкового дворца. Должен сказать, что именно Николай I был самым интенсивным, если можно так выразиться, собирателем. И к 1855 году, когда он умер, коллекция насчитывала почти пять тысяч предметов, что считалось по тем меркам большой роскошью. В меньшей степени дальнейшим пополнением коллекции оружия занимались Александр II и Александр III. После 1917 года коллекцию национализировали, к ней добавились крупные собрания оружия из коллекций Шереметьевых, Салтыковых. Сегодня в оружейной коллекции Эрмитажа более 15 тысяч единиц хранения.

 

 

- Расскажите, пожалуйста, о восточном направлении вооружения в коллекции?
- Я не могу сказать, что у нас богато представлен Китай. Довольно-таки средне представлена Япония, за исключением нескольких отличных предметов, - мы привезли, например, доспехи и катану довольно высокого уровня в техническом и художественном плане. Зато мы гордимся коллекционным турецким оружием, иранским и индийским. Особенно индийским - оружие этой страны у нас представлено очень хорошо.

 

 

- Оружие - предмет сакральный. Отчего, по вашему мнению, его так обожествляют во всем мире?
- Это восходит к очень простой причине - оружием убивают, оно связано со смертью - отсюда его обожествление. Скажу больше - это осознание у человека срабатывает где-то в подкорке мозга, хотя он может об этом вовсе даже не задумываться. Вот висит на стене, скажем, красивая шпага, а ведь ею вполне когда-то кого-то могли лишить жизни, теперь же она - раритет...

Астана

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Просмотрено: 7251 раз Просмотров: 7251 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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