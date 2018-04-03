Алла Иванилова

Борьба со злостными неплательщиками алиментов в стране продолжается. На днях были предложены очередные меры, чтобы усложнить им жизнь. На этот раз с конкретными предложениями в адрес Генеральной прокуратуры выступил уполномоченный по правам человека



Выплата алиментов в любом обществе - это очень непростая проблема. Чиновники уже не первый год пытаются ее решить. Ужесточают законодательство, вводят ограничительные меры, призывают к совести “номинальных” отцов (да и матерей), однако создается впечатление, что меньше таковых не становится.

Надо признать, что существующая система взыскания выплат неэффективна, и неоднократно предлагалось создать в Казахстане по опыту зарубежных стран государственный алиментный фонд. Но эта идея так и витает в воздухе. Между тем более 300 тысяч казахстанских детей, а это около одной трети от миллиона, нуждаются в алиментах. Почти два миллиарда тенге составляют долги по их выплатам, около 30 тысяч злостных неплательщиков насчитывается в целом по стране. И действующие меры не решают проблему, которая, наоборот, с каждым годом только усугубляется.

Недавно на нее обратил внимание уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров. Он направил в адрес генерального прокурора обращение, в котором представил ряд предложений по совершенствованию механизмов взыскания алиментов. Анализ писем, поступающих в национальное правозащитное учреждение, свидетельствует о несоблюдении судебными исполнителями сроков исполнения документов, частой их утери, непринятии к должникам исчерпывающих законодательных мер принудительного взыскания, волоките при рассмотрении правоохранительными органами уголовных дел по таким фактам.

И халатность госслужащих дорого обходится. Матери, в одиночку воспитывающие детей, лишаются возможности взыскать сумму задолженности за весь период установления алиментных обязательств. Так, согласно закону с горе-папаши можно взыскать “долг” на ребенка только в пределах трехлетнего срока, предшествующего судебному приказу. То есть если отец не платил алименты 10 лет, то заплатит только за три года, остальной “долг” спишется. Между тем имеются случаи неуплаты алиментов с 2000 года по сегодняшний день.

Чтобы устранить такую несправедливость, омбудсмен предложил внести изменения в Кодекс “О браке и семье” и установить срок за весь период с момента определения судом обязанности должника по выплате алиментов.

Чтобы повысить ответственность судебных исполнителей, предлагается направлять судебный приказ непосредственно в соответствующий орган юстиции по месту жительства должника, а не самому взыскателю, как это предусмотрено сейчас. Дела, касающиеся взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей, рассматриваются в судах общей юрисдикции. По мнению представителей национального правозащитного учреждения, они отличаются своей специфичностью, затрагивая права детей, поэтому требуют особого подхода. В этой связи предлагается отнести все гражданские дела, касающиеся данных вопросов, к подсудности ювенальных судов.

Не менее важная проблема, которую затронул омбудсмен, - недостаточная работа в рамках досудебного расследования в отношении должников. Зачастую уголовные дела в отношении тех, кто забыл про родительский долг, прекращаются в связи с тем, что у них нет реальной возможности заплатить алименты, и данный факт, согласно нормативному постановлению Верховного суда “Об ответственности за неисполнение судебных актов”, позволяет избежать уголовной ответственности.

Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, уголовным законодательством установлена ответственность за неуплату алиментов, но с другой - вышеназванное постановление Верховного суда освобождает должника от нее. При этом наказание в виде ограничения или лишения свободы не в полной мере решает проблему взыскания алиментов. В этой связи, чтобы “забывчивый” родитель смог отдать долг, предлагается привлекать его к оплачиваемым общественным работам. В такой ситуации, по мнению защитника прав человека, будут в выигрыше все.



Астана