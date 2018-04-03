Сергей Леонов

Суд, который в Нидерландах

В грядущий понедельник, 17 июля, исполнится три года катастрофе в небе Украины, когда был сбит малайзийский “Боинг 777” рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли 298 человек, граждане десяти государств.

Уголовным расследованием трагедии, напомним, занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следствие еще не завершено, официальные обвинения никому предъявлены не были



Поиск свидетелей,

оказывается,

не закончен

И вот на днях поступило сообщение о том, что суд над подозреваемыми по делу о крушении авиалайнера будет проходить в Нидерландах в соответствии с законами этой страны. Об этом миру сообщили в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Министерства иностранных дел королевства: “В данный момент страны - члены Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина) пришли к решению, что процесс над подозреваемыми должен проходить в Нидерландах, он будет основываться на продолжающемся международном сотрудничестве и поддержке”.

Как известно, в 2015 году Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала по катастрофе, воспользовавшись правом вето. После этого, как заявили в октябре прошлого года министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс и занимавший тогда пост министра безопасности и юстиции страны Ар ван дер Стер, страны-участницы ССГ перешли к рассмотрению двух основных вариантов проведения процесса над виновными в катастрофе - международный трибунал в обход ООН или национальный суд.

Ранее расследование обстоятельств катастрофы проводил Совет по безопасности Нидерландов (СБН). На основании его данных 28 сентября 2016 года ССГ представила свою версию произошедшего, то есть предварительные результаты уголовного расследования.

Согласно этой версии следствие располагает якобы “неопровержимыми доказательствами” того, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит с территории, подконтрольной ополченцам самопровозглашенной Донецкой республики из зенитно-ракетного комплекса “Бук”, завезенного с территории РФ. Впоследствии, как утверждают голландцы, эта установка “Бук” была переведена вновь на территорию России.

Мы сейчас не станем перечислять все аргументы, которые за эти прошедшие три года представили обе стороны данного (пока не судебного, а информационного) конфликта - российская и западная. Этих аргументов великое множество, и многие из них мы уже излагали. Остановимся лишь на самых последних событиях, связанных с этим делом, и на особенностях предстоящего судебного разбирательства.

Самой последней информацией по времени стало обращение голландских следователей, которое прозвучало за неделю до решения о назначении места судебного процесса, то есть 28 июня. Сам факт этой инициативы не может не удивлять: голландские следователи обратились с двумя эмоциональными телевизионными выступлениями. На видео от лица родственников погибших прозвучал призыв-просьба ко всем неравнодушным указать-найти новых свидетелей катастрофы МН17 на востоке Украины.

На видео два родственника погибших выражают свою глубокую печаль и боль. Сам ролик распространяется через украинский проевропейский Донецкий институт информации (малоизвестная структура). Обращение записано на украинском и русском языках.

Итак. “После нескольких лет все еще могут быть люди, располагающие важной информацией, - сказал представитель голландской полиции господин Пароол. - К примеру, это могут быть те, кто в 2014 году просто боялся, а сейчас готов проявить больше доброй воли”.

Если эту новость совместить с решением о назначении суда, то вырисовывается очень интересная картина. Судя по всему, следственная группа стала проявлять серьезное беспокойство и пытается найти новых (это после трех лет “расследования”!) свидетелей. Как же это согласуется с намерением провести уже в обозримом будущем судебный процесс?

Крушение лайнера “Боинг 747-121” авиакомпании Pan American, совершавшего рейс PA103 из Лондона в Нью-Йорк. 21 декабря 1988 года



Все давно

все знают?

Намерение Запада провести все-таки международный суд, хоть и на базе голландского законодательства, по поводу гибели “Боинга” всколыхнуло общественность заинтересованных сторон и активность СМИ. Но что конкретно имеют на сегодня следственные органы, если они вынуждены даже сейчас искать новые доказательства?

Главное - выводы международной комиссии, что авиалайнер сбит зенитно-ракетным комплексом “Бук” российского производства, вероятнее всего, с территории, контролируемой повстанцами, версия о перемещении этого ЗРК с российской стороны и обратно. Однако неопровержимых доказательств всего этого представлено не было.

Естественно, ни самопровозглашенные республики, ни РФ предъявленные обвинения никогда не признают. Никогда свою вину не признает и украинская сторона, а ее непременно будут обвинять. Железобетонных доказательств вины какой-либо стороны конфликта на Донбассе, повторяем, тоже нет.

Доказательства из соцсетей заведомо такими считаться не могут. Во всяком случае, любое из подобных “доказательств” без особого труда может быть опровергнуто в суде при наличии грамотно построенной юридической тактики.

Все это происходит при тотальном недоверии сторон друг к другу и политической целесообразности для сторон обвинить друг друга в данной катастрофе. По логике, точку и должен поставить международный суд. Но какой суд может происходить, когда одна из сторон явно в случае не устраивающего ее решения результат не признает (если кто-то обязательно считает, что это Россия, тот ошибается, с таким же основанием это может быть и Украина).

Высказывается также сильное сомнение, что РФ и повстанцы вообще пошлют своих представителей в суд, и даже что они туда будут вызваны. Ну и о какой объективности можно в этих условиях говорить?

При этом загадки вокруг катастрофы только множатся. Вот сейчас выяснилось, что на данных радиолокации российской стороны нет следов ракеты, которые, по логике, должны быть. Сторона Нидерландов быстренько заявила, что их там и не должно быть, и все. И как при таком отношении к представленным техническим данным вообще можно что-то выяснить?

Очевидно, что если бы расследование изначально поручили бы Международному авиационному комитету, то давно уже все было бы ясно и никаких вопросов не возникало бы. А сейчас, когда следствие идет вот уже почти три года и нет окончательного результата, очевидно, что объективной картины можно и не увидеть.

И есть еще один момент. В условиях ведения боевых действий и наличия заинтересованных сторон, обладающих спутниковыми группировками и наземными средствами слежения за этой территорией, даже предположить, что никто ничего не видел и не слышал, невозможно.

То есть доказательства наверняка есть в наличии. Естественно, сторона, которая сбила самолет, это прекрасно знает, а вот противоположная сторона, по логике, должна была отследить, как происходила катастрофа. Другими словами: все на самом деле все знают. И знают давно.

И, конечно же, если процесс пойдет не так, как хочется кому-то, эти доказательства могут всплыть. А сейчас мы не исключаем, что эти факты используются как рычаг давления на виновную сторону.

Процесс, который

может длиться

годами

И вот что еще хотелось бы отметить: решение о проведении суда в Нидерландах отнюдь не означает, что весь процесс установления виновных в трагедии подходит к концу. Скорее всего, время для обнародования этого решения были вынуждены обозначить - грядет трехлетие катастрофы, и родственники погибших, которые и так постоянно давят на следствие, усилят его непременно. И, чтобы хоть как-то их успокоить, голландские власти объявили о том, что вот-вот будет суд и он непременно установит виновных.

Но в том-то и дело, что суд может длиться очень долго. Даже дольше, чем шло следствие. Ведь для того, чтобы он рассмотрел все представленные доказательства, опросил всех свидетелей, потребуется не один месяц, а то и не один год.

Для начала вспомним немного истории, а именно крушение лайнера “Боинг 747-121” авиакомпании Pan American, совершавшего рейс PA103 из Лондона в Нью-Йорк. 21 декабря 1988 года он был взорван над шотландским городом Локерби, унеся жизни 270 человек.

В течение трех лет расследованием занималась международная комиссия, главную скрипку в которой играло ФБР. 13 ноября 1991 года было выдвинуто обвинение против двух ливийцев - некоего Ламина Халифа Фимаха и Абдельбассета Али Махмеда Аль-Меграхи - сотрудника ливийских спецслужб и двоюродного брата одного из ближайших соратников Каддафи.

Поначалу господин Каддафи все отрицал и упирался, но ООН ввело санкции против Ливии и стало выкручивать руки ливийскому руководству по другим каналам. Ливия была объявлена террористическим государством. В конечном итоге (спустя 13 лет после катастрофы!) господин Каддафи, что называется, “взял на себя все”, выдал подозреваемых для суда и выплатил семье каждого из погибших по 10 миллионов долларов. На какое-то время господина Каддафи простили, но в конечном итоге закончил он, как известно, плохо. В том числе, считается на Западе, ответив и за взрыв над Локерби.

Приблизительно по этому сценарию, по всей видимости, будет развиваться и сюжет с трибуналом по факту падения малайзийского “Боинга” 17 июля 2014 года. Соберут международный суд, съедутся разного рода эксперты и академики всех мастей и калибров. Далее, поковырявшись для вида в обломках, каждый с умным видом скажет простую фразу, и все заранее знают какую: самолет сбит зенитной ракетой “Бук” российского производства, ракета была запущена с территории, контролируемой сепаратистами.

Естественно, Москва, быть может (а это еще не факт, что она согласится сотрудничать с судом), будет пытаться предъявлять какие-то свои доказательства, доказывать, что авиалайнер сбил украинский штурмовик или украинский “Бук”. Но этого никто уже в мире не будет слушать. Как говорится, все, господа, финита, информационную войну по “Боингу” уже Москва проиграла. Причем не без помощи тех, кого называют “пятой колонной” где-то внутри Кремля.

И теперь неважно, кто действительно сбил авиалайнер. Суду уже все ясно.



Просроченный туз

в рукаве

Кстати, мы уже неоднократно писали о том, что эта пресловутая “пятая колонна” (назовем ее пока так) приложила немало сил, чтобы под тем или иным предлогом не допустить представления имеющихся у Москвы фактов в нужное время и в необходимой форме. Предлагалось, видимо, вначале поторговаться с Западом. Наверняка такой туз в рукаве у Кремля есть, точнее, был (мы имеем в виду неопровержимые доказательства того, кто на самом деле виновен в катастрофе). Но сегодня этот туз, если он и есть, уже “просрочен”. Раньше надо было его выкладывать. Сегодня уже никакой западный суд никаких российских доказательств принимать не собирается. Проторговались в Кремле.

То есть мировое общественное мнение сформировано, две трети домохозяек в обоих полушариях планеты считают, что авиалайнер сбила Россия, а еще треть склоняются к такой мысли.

Пока Кремль будет все отрицать и трясти своими фактами, трибунал начнет работать. Вызовет разных лиц для суда над ними. Для начала - лиц вроде как не кремлевских, тех же повстанцев Донбасса. Кремль, если он все же решит сотрудничать с трибуналом, окажется в патовой ситуации: если он их не выдаст, трибунал сочтет это признанием Москвой за собой вины; если выдаст, это будет означать потерю суверенитета и также признанием вины.

К тому же народ российский от такого “сильного шага” власти придет в явное замешательство, и волна недовольства в стране вновь достигнет Кремля.

Но даже это не спасет ситуацию, поскольку после допроса поначалу первых лиц ДНР или других второстепенных лиц в трибунал пригласят уже лиц самого высокого ранга. Вплоть до министра обороны РФ или самого Верхового главнокомандующего. Конечно, уж на этот раз никто ни в какой трибунал не поедет.

Далее Запад перейдет к заключительной сцене спектакля. На трибуну трибунала выйдет представительный гражданин в парике и мантии, который объявит вердикт: так, мол, и так, самолет сбил российский “Бук” по прямому приказу Кремля. Предъявят миру факты и доказательства или, что не суть важно, “факты” и “доказательства”, на основании которых объявит: Россия - это государство-террорист, несет угрозу миру во всем мире. А ее “властная вертикаль” - это и есть та самая “ось зла”, о которой говорили не так давно американские президенты.

И это несмотря на то, что есть немало авторитетных юристов, которые доказывают, что проведение судебного процесса, в рамках которого были бы выявлены и привлечены к ответственности виновники произошедшего, невозможно без поддержки со стороны Кремля. Любая попытка решить этот вопрос без участия официальной Москвы не повлечет, мол, за собой никаких правовых последствий.

Но все это вкупе означает, что до завершения кризиса на Украине и конфликта между Россией и странами Запада шансы на проведение полноценного суда по делу о гибели малайзийского “Боинга” столь же высоки, как и перспективы победы сборной Намибии в чемпионате мира по хоккею.