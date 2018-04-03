Айгуль Жилкишина

На днях жителей и голстей южной столицы городской Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил об опасности схода селя. Как известно, сейчас проводятся профилактические работы в Алматинской области, так как устойчиво высокая атмосферная температура последних дней создает угрозу для возникновения ситуаций, опасных для самого большого города страны. Если жара в городе - это просто временные неудобства, то в горах - это уже селеопасная ситуация



Проводятся превентивные мероприятия по опорожнению восьми моренных горных озер. Авиация доставила к ним спецтехнику: насосные установки с высокой производительностью для откачки воды, сифонные трубы, мини-экскаваторы. Рабочие бригады проводят монтаж сифонных труб, а также очистку эвакуационных каналов от валунов, крупных камней и грунта.

Кроме того, в селеопасных зонах с 15 июня действуют восемь высокогорных сезонных и девять постоянных постов. Они расположены по течению таких рек, как Аксай и Каргалы, а также Большой и Малой Алматинки.

Напомним, что без человеческих жертв обошелся масштабный сель в Алматинской области летом 2015 года. В ночь с 22 на 23 июля сход грязевых масс был спровоцирован резким повышением уровня воды в реке Каргалинке. Из моренного озера, расположенного под Каргалинским ледником, вода вытекала с большой скоростью и по образовавшимся каналам сходила вниз. Это и послужило причиной образования селевого потока на конце морены.

Селезащитная плотина, расположенная в русле реки, частично удержала сель, который мог достигнуть объема 30 тысяч кубометров. Тем не менее произошло подтопление домов в трех городских районах Алматы - Ауэзовском, Наурызбайском и Алатауском. Больше всего катастрофа нанесла ущерб жителям Наурызбайского района.

Два года назад из-за неслаженных действий мобильных операторов жители Алматы не были проинформированы о сходе селя. Первые смс-сообщения стали приходить только спустя несколько часов после катастрофы. Чуть менее тысячи человек были эвакуированы из зоны чрезвычайной ситуации в Алматинской области. В зоне затопления оказались поселки Каргалы и Карагайлы вблизи города.

Не ходите в горы,

когда жарко

Селевыми потоками специалисты называют бурные горные потоки, которые состоят из воды, скальных обломков, грунтовых масс, щебня и др. Они возникают в определенных условиях внезапно, действуют непродолжительное время, движутся с большой скоростью. Обладая огромной энергией, разрушают на своем пути все возможные преграды. В зависимости от состава различают три вида таких потоков: водокаменные, водогрязевые, а также водогрязекаменные.

Сель рождается после длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега или ледников, прорыва водоемов, землетрясений и извержений вулканов.

На официальном сайте комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел размещены правила поведения при угрозе схода селя. Когда-то в младших классах алматинских средних школ учителя показывали малышам, как нужно прятаться под парты или дружно выбегать во двор - в зависимости от указаний учителя. Возможно, дети (впрочем, как и взрослые) должны знать, какие действия нужно предпринимать до и во время селя. Когда-нибудь эти знания будут для них залогом спасения жизни.

Все начинается, как правило, с подготовки: “Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы изучите эти места на маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его. Перед уходом из дома, при заблаговременной эвакуации отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия”, - пишут специалисты КЧС МВД РК.



Простые правила

при сходе

селевого потока

“Если при угрозе обвала, селя, оползня нет времени для эвакуации, то плотно закройте двери, окна, вентиляционные и другие отверстия. Отключите электричество, воду, газ. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалите из дома и при возможности захороните в ямах или погребах”, - советуют спасатели.

В случае экстренной эвакуации следует самостоятельно выходить в безопасные возвышенные места. При этом с маршрутом эвакуации нужно ознакомиться заранее. Всем необходимо помнить, что стоит иметь при себе запас продуктов питания и воды, теплую одежду, а также документы и медикаменты.

Возможна ситуация, что люди, здания и сооружения могут оказаться на поверхности движущегося оползневого потока. В таких случаях, покинув помещения, следует продвигаться по возможности вверх. Конечно, все действия будут продиктованы конкретной обстановкой, но все же всем стоит остерегаться камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей, а также части глыб, которые будут скатываться с тыльной стороны оползня при его торможении.

Согласно правилам, после окончания обвалов, оползней и селей, перед возвращением в свои дома, необходимо убедиться в отсутствии повторной угрозы. Поскольку эти явления чаще всего происходят в горных районах, куда внешняя помощь из-за разрушения дорог чаще приходит с опозданием, спасшиеся люди должны немедленно приступить к розыску и извлечению пострадавших, оказанию им первой медицинской помощи, расчистке дорог и первоочередным восстановительным работам.

Правила простые, но соблюдение их спасет немало человеческих жизней.