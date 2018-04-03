Алла Иванилова

Вопрос газификации главного города страны обсуждается не первый год и, похоже, вышел на финишную прямую. Как обещают чиновники, к 2020 году в Астане планируется провести газопровод. Если, конечно, новый кризис не грянет



Столица растет и все больше испытывает дефицит мощностей. Согласно прогнозу “Астанагенплана”, до 2030 года число астанчан вырастет еще на 220 тысяч, увеличив нагрузку на всю инфраструктуру города.

Прогнозируемый к 2020 году дефицит тепловой энергии возможно покрыть только за счет газификации города. Альтернатив нет. Природный газ - один из самых дешевых видов топлива. Он обладает высокой теплотворной способностью, легко транспортируется по газопроводам, является более экологически чистым. При его сгорании образуется гораздо меньше вредных веществ. К слову, некоторые страны уже заявили о своем намерении полностью отказаться от угля в пользу газа.

Еще в 2012 году глава государства поручил правительству приступить к газификации центрального региона страны, включая столицу. В целом подсчитано, что общая ежегодная потребность в газе Астаны составляет 1,1 миллиарда кубических метров, из которых около 600 миллионов потребуется для энергоносителей (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) и 500 миллионов для бытовых нужд. Было подготовлено и предложено два проекта строительства газопровода. Наиболее оптимальный - протянуть газ в столицу из Караганды. Однако на тот момент денег в бюджете не было, и все повисло в воздухе. В нынешнем году решили вернуться к вопросу газификации. Планируется, что к 2020 году магистральный газопровод “Сарыарка” подключат к китайскому, который будет протянут через Карагандинскую область в Астану.

Уже заявлено, что природный газ появится у столичных жителей многоэтажек (сейчас здесь устанавливаются электрические плиты), но не выше 9-го этажа, а также в коттеджах, где голубое топливо будет использоваться для нужд отопления и горячего водоснабжения. На этот вид топлива переведут и 200 малых котельных, расположенных в столице.

Дело осталось за “малым” - получить одобрение правительства. В случае положительного решения “КазТрансГаз” обещал построить газопровод до Астаны максимум за год.

Ну а пока...

Столичные теплоэлектростанции работают на угле и мазуте. Ежегодно в зимний период в Астане сжигается в среднем 30 тысяч вагонов угля и 280 цистерн мазута. Максимальный расход угля в сутки в отопительный период составляет около 13 тысяч тонн. Это отражается на экологической ситуации в городе. В период штиля в Астане наблюдается смог. Кроме этого многотонные продукты сгорания вывозятся на специальные золоотвалы за городом, что тоже наносит вред экологии, и их рекультивация обходится недешево.

На данный момент Астана газифицируется, но сжиженным нефтяным газом, ежемесячно поставляется около пяти тысяч тонн. Автомобильная доставка из Екатеринбурга обходится дорого. В начале текущего года для обеспечения потребности сжиженным природным газом Астаны совместно с российской компанией GlobalGazGroup начата работа по поэтапному вводу в эксплуатацию шести регазификационных станций. Первым потребителем природного газа стал Назарбаев Университет. Новый источник газоснабжения запущен на основе инновационной технологии LNG, которая дает снижение выбросов по сравнению с углем и дизельным топливом на 70-90 процентов. Объект, в который вложено около двух миллиардов тенге, построен за счет российских инвесторов. Мощность комплекса составляет 25 гигакалорий в час, что позволяет обеспечить теплом свыше полумиллиона квадратных метров отапливаемых площадей. По предварительному анализу при полном переходе на пользование природным газом данный объект сможет сэкономить до 700 миллионов тенге в год.

Распределительные сети в дальнейшем будут построены в жилых массивах Тельмана, Коктале, Индустриальном, Интернациональном, Ильинке. Общая сумма проекта, который реализуется за счет частных инвестиций, оценивается примерно в 20 миллиардов тенге. При этом компания дает обязательства, что когда к 2020-2021 году подойдет магистральный газ, они позволят подсоединиться городу к их распределительным сетям.



Астана