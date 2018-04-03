Алла Иванилова

Решить жилищный вопрос

С этого года в Казахстане началась реализации программы “Нурлы жер”. Это очередная попытка чиновников обеспечить казахстанцев жильем. Однако, не успев стартовать, был выявлен, как отметил премьер-министр страны, “ряд недочетов и проблемных моментов”



Это уже не первая попытка чиновников обеспечить безквартирных казахстанцев крышей над головой. Были программы “Доступное жилье”, проекты жилищного строительства в рамках госпрограмм “Нурлы жол” и развития регионов до 2020 года.

Однако “Нурлы жер” имеет свои принципиальные особенности. Продолжится строительство кредитного жилья через систему жилищных строительных сбережений. Но благодаря новой программе ипотека станет более доступной. В этой части программы могут участвовать все банки второго уровня без ограничений, ставка которых не превышает 17 процентов годовых. Государство будет покрывать до семи процентов этой ставки. В итоге заемщики будут выплачивать банку 10 процентов. Чтобы стимулировать частных застройщиков, будет также субсидироваться ставка вознаграждения по кредитам в размере семи процентов годовых. Но чтобы получить такую привилегию, застройщикам необходимо соответствовать определенным требованиям и предложить не менее 50 процентов построенного жилья вкладчикам Жилстройсбербанка по фиксированным ценам реализации одного квадратного метра. Это до 260 тысяч тенге в городах Астана, Алматы и их пригородных зонах и до 220 тысяч тенге за метр в остальных регионах.

Одной из главных задач программы является строительство арендного жилья без выкупа для социально уязвимых слоев населения. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено 25 миллиардов тенге. На них начато строительство 5936 квартир, из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году 2687 квартир. Как обещают чиновники, арендная плата “будет доступна для самых социально незащищенных казахстанцев”.

Еще одно из направлений программы “Нурлы жер” - строительство индивидуальных домов, участниками которого станут те, кто стоит в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Здесь государство намерено и дальше взять на себя расходы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам застройки ИЖС. В текущем году планируется обеспечить сетями 60 тысяч земельных участков, на это выделено 45,5 миллиарда тенге.

А чтобы такие районы имели достойный вид, строительство домов будет идти в едином архитектурном стиле (по примеру большинства ведущих мировых городов) и через единого застройщика. Министерство по инвестициям и развитию подготовило шесть типовых проектов для строительства таких домов и разослало по регионам.

В текущем году в четырех областных центрах начата реализация пилотного проекта строительства индивидуальных жилых домов в едином архитектурном стиле. При этом цена одного квадратного метра жилья не должна превышать 120 тысяч тенге (без учета стоимости инженерно-коммуникационной инфраструктуры). При реализации построенного дома в общую стоимость включаются затраты на инженерные коммуникации. Очередники, участвующие в пилотном проекте, вправе самостоятельно выкупить готовый дом с земельным участком и подведенными инженерными коммуникациями либо получить заем в банке для его покупки.

С начала реализации программы “Нурлы жер”, то есть за полгода, в республике введено 47 738 жилищных единиц. Лидируют Астана, Алматы, Мангистауская и Южно-Казахстанские области. В списке аутсайдеров - Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В шести регионах (Астане, Алматы, а также в ВКО, ЗКО, Мангистауской и Акмолинской областях) уже начали предоставлять льготную ипотеку на приобретение нового жилья. Для этих целей из Национального фонда выделено 10 миллиардов тенге, и на сегодня семь банков готовы участвовать в программе. Из них четыре банка прогнозируют выдачу двух тысяч займов на 30 миллиардов тенге уже в текущем году.

Действительно, новая программа более продуманна, чем предыдущие, но ее реализацию омрачает, впрочем, как обычно, человеческий фактор. Как рассказал на недавнем заседании правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, регионы для перечисления денег сдают поздно документы, с опозданием проводят тендерные процедуры. Так, несмотря на острую необходимость обеспечения жильем сограждан, чиновники в Астане и Костанайской области не спешат осваивать выделенные деньги на строительство арендного жилья.

Но самое главное - это неэффективное планирование выделяемых в рамках программы средств. В регионах возможности не совпадают с желаниями.

“Деньги больше выделяют, где очередников меньше”, - констатировал премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев и поручил заранее определять места массовой застройки и обеспечить своевременное выделение средств из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации в объемах, предусмотренных планами ввода жилья на ближайшие годы.



Астана