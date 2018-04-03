Айгуль Жилкишина

Лечу - курю

На рейсах из Алматы в Астану происходит больше всего хулиганских случаев. Из международных рейсов самыми “курящими” считаются рейсы из Алматы в Тбилиси и обратно, а пассажиры линий из Алматы в Анталью и Дубай, как правило, не подчиняются инструкциям по безопасности, особенно в летнее время. Казахстанцы вошли в список ведущих стран мира по воздушному хулиганству. Не очень почетное лидерство



По классификации ИКАО, IKAO (International Civil Aviation Organization), Международной организации гражданской авиации, 35 процентов всех нарушений составляют попытки курения на борту авиалайнера. В их числе также пользование телефонами во время посадки и взлета, непристегнутые ремни безопасности и грубость в обращении с персоналом. Если в европейских странах приходится только два случая хулиганства на тысячу полетов, то в РК за год на тысячу полетов в среднем приходится восемь случаев неадекватной реакции наших граждан во время авиарейсов. Такие показатели по мировым меркам считаются высокими.

Отметим, что за первые пять месяцев этого года в стране зарегистрировано 140 случаев деструктивного поведения пассажиров на борту самолетов. Кроме того, с начала года из-за хулиганского поведения пассажиров в Казахстане задержано 14 рейсов. Добавим, что экономический ущерб одного рейса составляет от 10 000 до 200 000 долларов.

Мы уже писали о том, что большая часть конфликтов у нас разрешается мирным путем. Когда же пассажир представляет собой угрозу для безопасности полета, командир авиалайнера может принять решение произвести вынужденную посадку или задержать рейс до урегулирования нештатной ситуации.

Впрочем, неудобства пассажирам причиняют и сами сотрудники, как это недавно произошло на рейсе №706 Алматы - Шымкент авиакомпании SCAT. В тот раз виноватыми оказались не пассажиры, а стюардессы. А причина одна - отсутствие инструкций, которые обязательны не только для пассажиров авиарейсов, но и для всех членов экипажа.

В 2014-м наши авиакомпании разработали так называемый серый список. В него вносятся скандальные пассажиры - не те, кто грубит бортпроводницам или членам экипажа, а те, которые создают угрозу безопасности полетов. Когда деструктивный пассажир ведет себя неадекватно, проводится возврат, высадка пассажиров, повтор досмотра. И одна минута задержки самолета обходится компании в среднем в 100 долларов.

С момента внесения в такой список за пассажиром при каждом последующем полете ведется наблюдение: при покупке очередного билета его сразу обнаруживают. Кассир при продаже билета сообщает пассажиру, по какой причине он занесен в серый список и что его помнят. На регистрации дебоширу вновь напомнят, что он находится в этом списке. Его ни в чем не ограничивают, но надзор будет осуществляться все время. Выйти из списка такой пассажир может спустя три года либо после 12 полетов без единого замечания. Повторное серьезное нарушение оставляет право за авиакомпанией не допускать такого пассажира на борт.

Этой весной в комитете сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении был рассмотрен проект закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”.

В целом ряд норм законопроекта направлен на обеспечение авиационной безопасности путем введения программы авиационной безопасности гражданской авиации, а в частности, сенаторы рассмотрели меру ответственности за курение на борту самолетов.

- Табакокурение будет приравнено к нарушениям, которые могут повлечь угрозу безопасности полета. Это принципиально важно. За это будет грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность, - заявил тогда вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Почувствуйте

разницу

В 2014 году девятнадцать казахстанских авиакомпаний были включены Еврокомиссией в так называемый черный список ненадежных авиаперевозчиков. Это было чувствительно неприятно. Более неприятным фактом было внесение в этот нелицеприятный рейтинг в 2016 году всех 13 авиакомпаний Кыргызстана.

Напомним читателям, что этот “черный список” обновляется каждые три месяца. В мае этого года Европейская комиссия добавила в список безопасности воздушного движения ЕС (EU Air Safety List) четыре авиакомпании, среди которых оказалась украинская Air Urga (Кировоград). Кроме нее список пополнили зимбабвийская Air Zimbabwe, нигерийская Medview Airline и Mustique Airways из государства Сент-Винсент и Гренадины. Представители ЕС пояснили, что эти перевозчики не смогли исправить недостатки в системе организации безопасности полетов, выявленные в ходе проверок Европейским агентством по безопасности авиаперевозок (EASA).

Но вернемся к нашим родным авиаперевозчикам. Три года назад, пытаясь, видимо, оправдаться, зампредседателя КГА МИР Серик Мухтыбаев заявил, что те казахстанские авиакомпании, которым запретили полеты в страны Евросоюза, вовсе не планировали и не планируют осуществлять полеты в Европу. “Эти 19 компаний не осуществляют международные полеты, а осуществляют полеты внутри Казахстана, за исключением компании SСAT, которая выполняет полеты в основном по чартерным перевозкам, по СНГ. Эти компании не планируют выполнять полеты. На данный момент “Эйр Астана” только осуществляет полеты, другие компании в ближайшее время полеты в Европу не осуществляют и не планируют”, - заявил тогда господин Мухтыбаев.

Но нам кажется интересным другой факт. Зампредседателя КГА добавил также, что существуют процедуры, которые каждая страна устанавливает в соответствии со своими требованиями для осуществления полетов той или иной компании на территории. Немного напоминает шутку стюардессы рейса №706 Алматы - Шымкент, когда пассажиры стали возмущаться по поводу жары: “Ну, вы же в Шымкент летите”. Получается, что сервис для казахстанских авиапассажиров не должен быть таким же высоким, как для европейских. Или как? К примеру, на съемках совместного фильма с Италией один известный российский режиссер требовал равных прав для обеих сторон. Когда всем русским актерам дали один вагончик для всех, а итальянским - каждому выделили по трейлеру, то он добился своего.

Возможно, нам необходимо дополнительное время, чтобы понять, что комфорт наших пассажиров на авиалайнерах, а значит, и их безопасность, должны соответствовать тем же критериям, что и для европейских, американских и многих других. Мы ведь хотим войти в тридцатку самых благополучных государств мира, а это касается всех параметров.

Казахстанцам не просто необходимы законы, инструкции и правила поведения на авиаборту. Их должны соблюдать и выполнять неукоснительно не только пассажиры, но и члены экипажей авиалайнеров. Кроме того, несоответствие нормам авиационной безопасности влечет за собой ущерб имуществу и угрозу жизни пассажиров. Причем не только на международных рейсах, но и внутренних. А это, в свою очередь, ведет к снижению бизнес-активности. Ведь так хочется, чтобы казахстанцы с удовольствием благополучно летали отечественными авиалиниями, а не пролетали.



Табакокурение будет приравнено к нарушениям, которые могут повлечь угрозу безопасности полета. За это будет грозить наказание вплоть до уголовной ответственности