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ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ-35 Горячие новости / События

Алан Байтенов
Доверие на “четыре с двумя плюсами”
Авиасалон МАКС-2017 приносит такие новости - поставки Казахстану истребителей поколения “4+” Су-30СМ продолжатся. Ожидается также и прибытие новой партии транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.
И вот оно, главное событие - в нашей стране создадут “сервисный центр” для поддержки перспективного МиГ-35. А ведь его только недавно показали публике, и это почти “пятерка” (пятое поколение истребителей) - новейший акробат, которому нет равных в гуттаперчевости среди себе подобных истребителей поколения 4++ (собственно, это и было продемонстрировано на МАКС-2017). И, по мнению военных экспертов, МиГ-35 представляет собой, наверное, лучший баланс качеств. То есть это, вероятно, лучшая боевая воздушная машина среди одноклассников, что существует в серийном производстве в мире сегодня

Случившееся позволяет говорить также и о том, что МиГ-35, который еще проходит летные испытания, появится одним из первых именно у ВВС Казахстана. Машина, вне сомнений, концептуально новая, отчего и сверхсложная. Поэтому локализовать специальный центр по обслуживанию перспективного аппарата было бы очень полезно. В какой-то степени и для России. Учитывая географические особенности Казахстана и плотность населения, территория нашего государства также является еще и почти идеальным испытательным полигоном для сверхновых крылатых машин.
Кроме того, на территории Казахстана в ближайшее время также создадут производственные центры, где будут строить некоторые узлы и агрегаты для перспективного “35-го”. Соответствующее соглашение о поддержке и продвижении проекта “МиГ-35” подписали акционерное общество “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” (РСК) и национальная компания “Казахстан инжиниринг”.
Но до этого момента должно пройти два года. Именно столько времени займут летные испытания до старта серийного производства. Представители нашей стороны обещают в кратчайшие сроки разработать дорожную карту сопровождения проекта.
Как и подобает высокотехнологичной сфере, успешный запуск проекта - это уравнение с множеством составляющих. Необходимо продумать все - от логистики до совместной охраны секретной технической документации. Известно, что в производственном процессе и обслуживании перспективных самолетов будет принимать активное участие казахстанский завод “Тыныс”. И как отметил Вадим Шакшакбаев, представитель НК “Казахстан инжиниринг”, порталу 24.kz:” Мы уже сейчас поставляем для РСК “МиГ” около 40 наименований позиций. Однако среди наших партнеров не только РСК “МиГ” - это и “Вертолеты России”, и в том числе 26 авиационных предприятий России. Для которых мы из Кокшетау, из Казахстана, являемся поставщиком. И мы понимаем, что это достаточно большой потенциал по рынку для нашего завода “Тыныс” (расположен в городе Кокшетау. - “НП”)”.
Подобное соглашение подразумевает также и подготовку инженерно-технического состава. К слову, в рамках деловой программы МАКС-2017 стало известно также и о том, что Казахстан намерен приобрести еще 12 самолетов Су-30СМ. Известно, что таких самолетов поколения “4+” у наших ВВС шесть единиц. Они входят в состав 604-й авиабазы, что располагается под Талдыкорганом. Также были обозначены планы на поставку еще четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Известно, что четыре таких машины были переданы нашей стороне в конце 2016 года.

 


Что “держит
за хвост” МиГ-35?
Удивительно, но нечто такое в природе действительно существовало. В частности, три года назад (май 2014 года) Сергей Коротков, генеральный директор РСК “МиГ”, в интервью агентству “Интерфакс-Казахстан” отметил: “Мы надеемся заключить контракт в ближайшем будущем с Министерством обороны Казахстана на поставку самолетов МиГ-35. Мы хотим, чтобы наши ожидания были реализованы, потому что прошло два года, желание по-прежнему, на мой взгляд, осталось, но до реализации пока дело не дошло... Сегодня есть определенное законодательство, требующее определенных процедур, которые проводятся. Эти процедуры, безусловно, должны быть соблюдены. Всегда есть искушение: а может, где-то есть что-то лучше? Мы хотим показать свой товар, это требует времени и затрат для принятия решения. Я считаю, что у нас есть реальный самолет, закупка которого Министерством обороны Казахстана значительно повысит боевые возможности военно-воздушных сил страны”.
Это архивное сообщение позволяет предположить, что переговоры о покупке МиГ-35 Казахстаном велись начиная еще с 2012 года. К слову, в 2011 году проект получил не самые лучшие оценки от индийских военных экспертов - самолет выбыл из конкурса на поставку 126 машин для Минобороны Индии. В заключениях говорилось, что радар не смог увидеть цель на обозначенном в тендере расстоянии, а двигатель развить нужную тягу. Ну а журнал The National Interest в свойственной соблюдению национальных интересов манере назвал машину лишь несколько модернизированной версией МиГ-29КР. И присвоил МиГ-35 статус маркетингового продукта, который должен помочь сохранить производственную линию корпорации.
Ну что ж, похоже, время для так называемого реального самолета приходит только сегодня. И обязательно стоит напомнить - МиГ-35 поступит на вооружение ВВС России не раньше 2018 года. А первый публичный полет состоялся только в конце 2016-го.
И еще момент. Говоря о поколении истребителей “4++”, возникает вопрос: а как же там обстоят дела с полноценным пятым поколением? Стоит ли сегодня тратиться на “4++”? Ведь “оборонка” - это в первую очередь гонка на выживание.
Это вопрос космического масштаба. И не хотелось бы плодить глупость неменьшего размера. Однако действительно стоит задуматься над тем, что говорят военные эксперты - пятое поколение истребителей сегодня избыточно. И именно они являются как раз следствием маркетинговой политики, рассчитанной на богатых клиентов. Тот же F-22 - единственный в мире “пятый” с опытом использования (принят на вооружение в 2005 году) - сегодня снят с производства. Дорого - около 350 миллионов долларов за единицу, учитывая программу исследования.
Так вот, советуют независимые эксперты, наиболее адекватный ответ на появление американских F-22 или F-35, а также китайского J-20 или российского Т-50 ПАК ФА, то есть “пятерок”, - это разработка комплекса мер, которые сделают применение машин пятого поколения в бою бессмысленным. Здесь и ПВО, и, позвольте так сказать, истребители истребителей пятого поколения, которые могут увидеть “стелс” и отправить ракету, что гарантированно не собьется с курса, точно поразив цель, при этом не обладая всеми характеристиками машин пятого поколения. А с этой задачей, уверены эксперты, справятся после некоторой доработки и Су-27, и Су-30, а также Миг-29 и тем более приблизившийся вплотную МиГ-35.

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Просмотрено: 4393 раз Просмотров: 4393 опубликовал: Ruslan 21 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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