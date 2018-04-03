Серик Ибраев

Предъявить “Легии”

В минувший вторник футбольный клуб “Астана”, сыграв дома вничью 1:1 с юрмальским “Спартаком”, оформил выход в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Напомним, что первая игра в Латвии закончилась победой астанчан со счетом 1:0. В составе “Астаны” в обеих встречах отличился ганский нападающий Патрик Твумаси, перешедший в столичный клуб как раз из “Спартака”.

В следующем раунде “Астана” померится силами с 12-кратным чемпионом Польши “Легией”, которая не оставила камня на камне от чемпиона Финляндии “Мариехамна” с общим счетом 9:0 (!).

Первая игра нашей команды с “Легией” состоится 26 июля в Астане. Ответный матч пройдет 2 августа в Варшаве.

Победитель противостояния попадет в плей-офф (4-й отборочный раунд) Лиги чемпионов и как минимум обеспечит себе участие в групповом этапе Лиги Европы. Проигравший отправится в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира



В первой встрече в Юрмале “Астана” имела над “Спартаком” безоговорочное преимущество. Достаточно сказать, что хозяева не нанесли по воротам Александра Мокина ни одного удара в створ. Неудивительно, что и специалисты, и болельщики в Астане ждали от казахстанского чемпиона крупной победы. Однако астанчане едва не потерпели фиаско.

Гости первыми создали голевой момент. Затем еще один. “Астана” тоже имела возможности открыть счет, но безрезультатно. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 59-й минуте матча Патрик Твумаси за счет индивидуальных действий все-таки поразил ворота “Спартака”. Казалось бы, “Астана” наконец-то нащупала свою игру и спокойно довершит дело до победы. Но не тут-то было.

Юрмальцы сдаваться не собирались, а продолжали гнуть свою линию. В результате на 72-й минуте Эдгар Варданян воспользовался ошибками в обороне хозяев и счет сравнял.

Последние 20 минут было очень тревожно. Один точный удар “красно-белых” - и “Астана” оказалась бы за бортом турнира. Правда, к следующему голу были все-таки ближе хозяева поля. Один выход троих астанчан против двоих юрмальцев чего стоит! Но нападающий “Астаны” Роман Муртазаев вместо того, чтобы отдать пас на партнера, решил сам пробить по воротам....

В самом конце матча наставник “Астаны” Станимир Стойлов заменами укрепил оборону своей команды. В итоге столичный клуб за счет опыта все-таки сохранил устраивающий его счет на табло. Однако после этого матча многие специалисты и болельщики усомнились в способности “Астаны” пройти следующего соперника - лидера польского клубного футбола “Легию”.

После матча польский наставник “Спартака” Марек Зуб, уходящий на повышение в белорусский “Шахтер”, дал “Астане” всего 30 процентов шансов в следующем противостоянии с “Легией”.

- 30? - невесело улыбнулся на это Станимир Стойлов. - Если мы будем играть, как сегодня, наши шансы на победу процентов пять.

- Польский футбол находится на достаточно высоком уровне, а в составе “Легии” выступают пять-шесть игроков национальной сборной Польши, - говорит известный казахстанский специалист, наставник петропавловского “Кызыл-Жара” Владимир Фомичев. - “Астана” выглядит не так убедительно, чтобы можно было сказать, что она сильнее. Уверен, нас ждут довольно интересные матчи, и казахстанская команда в них будет играть совершенно по-другому, нежели в последней встрече со “Спартаком”. Конечно, борьба в этом противостоянии будет, безусловно, но все же предпочтение отдам “Легии” - 75 на 25. С мячом ганский форвард “Астаны” Патрик Твумаси, дважды поразивший ворота “Спартака”

А вот что сказал по поводу жребия генеральный менеджер “Астаны” Саян Хамитжанов:

- Нам выпал очень серьезный соперник. “Легия” - не только 12-кратный чемпион Польши. Варшавяне - чемпионы своей страны последних четырех сезонов, а значит, именно эта команда олицетворяет польский клубный футбол и, без всяких сомнений, является абсолютно лучшим польским футбольным клубом. В составе “Легии” сразу четыре игрока национальной сборной Польши, которые “на карандаше” у серьезных скаутов. Вспомните прошлогодний еврокубковый сезон, в котором “Легия”, пробившись в групповой турнир Лиги чемпионов, не дала себя обыграть будущему победителю турнира - мадридскому “Реалу”. Та игра закончилась со счетом 3:3 и явилась одним из самых зрелищных еврокубковых матчей прошлого сезона!

Отдельно стоит сказать о болельщиках “Легии”, поддержка которых является дополнительным преимуществом польского клуба в родных стенах. Стадион “Войска польского”, на котором проводят домашние игры варшавяне, всегда переполнен на международных встречах, ну а о буйном нраве фанатов “Легии” известно по всей Европе.

Не лучший вариант для нас и то, что мы проводим первую игру с “Легией” в Астане. Но тем не менее, несмотря на все доводы в пользу польского клуба, мы можем уверенно сказать, что нисколько не боимся “Легию”.

О преимуществах “Легии” можно говорить долго. Чемпион Польши выше “Астаны” в клубном рейтинге УЕФА (61-е место “Легии” против 95-й позиции “Астаны”), да и общая трансферная стоимость футболистов варшавского клуба выше, чем у “Астаны”, на 10 миллионов евро (16, 35 миллиона евро против 26,78 миллиона евро).

Но и наш чемпион тоже не лыком шит. Напомним, что “Астана” в еврокубках не проигрывает дома 13 матчей кряду. Два года подряд столичный клуб добирается до групповой стадии еврокубков. Два года назад “Астана” выступала в групповом раунде Лиги чемпионов, где дома сыграла вничью с испанским “Атлетико” (0:0), португальским “Спортингом” (2:2) и турецким “Галатасараем” (2:2). Предъявить “Легии” “Астане” тоже есть что.

А вот какие команды встретятся в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Путь представителей лиг

АЕК (Греция) - ЦСКА (Москва, Россия).

“Ницца” (Франция) - “Аякс” (Голландия).

“Динамо” (Киев, Украина) - “Янг Бойз” (Швейцария).

“Брюгге” (Бельгия) - “Истанбул ББ” (Турция).

“Стяуа” (Румыния) - “Виктория” (Чехия).



Путь чемпионов

“Партизан” (Сербия) - “Олимпиакос” (Греция).

“Славия” (Чехия) - БАТЭ (Беларусь).

“Астана” (Казахстан) - “Легия” (Польша).

“Марибор” (Словения) - “Хабнарфьордюр” (Исландия).

“Копенгаген” (Дания) - “Вардар” (Македония).

“Селтик” (Шотландия) - “Русенборг” (Норвегия).

“Хапоэль” (Б-Ш, Израиль) - “Лудогорец” (Болгария).

“Виторул” (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр).

“Зальцбург” (Австрия) - “Риека” (Хорватия).

“Карабах” (Азербайджан) - “Шериф” (Молдавия).



Первые матчи 25/26 июля, ответные - 1/2 августа.