Юлиана Жихорь Нефть: надежды на будущее Нефтяной рынок по-прежнему пребывает в напряжении по поводу будущего цен на углеводороды и в целом нефтедобывающих стран, ключевых игроков рынка. Эксперты уже рассуждают о путях дальнейшего развития сферы в случае дефолта Венесуэлы и выражают надежду, что мировой спрос во втором полугодии окажется лучше прошедших шести месяцев. А в ОПЕК решили не поднимать вопрос о продлении соглашения о заморозке добычи нефти после апреля 2018 года



Планы ОПЕК по устранению излишков нефти зашли в тупик. Похоже, что основатели соглашения - Саудовская Аравия и Россия - растеряли большинство союзников по “политике сокращения”. Причину многие видят в ее неэффективности.

Изначально в соглашении были страны с исключительным положением. В документе было заявлено, что пока все страны-подписанты замораживают или сокращают добычу, они соглашаются с тем, чтобы несколько государств-экспортеров наращивали объемы добычи. Речь идет об Иране, Ливии и Нигерии. Только в июне Нигерия нарастила свое производство до 1,75 миллиона баррелей в день (в декабре было 1,5 миллиона баррелей в день). Добыча в Ливии увеличилась с 630 до 840 тысяч баррелей в день. Иран же намерен довести свою добычу до досанкционного уровня (четыре миллиона тонн баррелей в день). И пока не достигнет этого показателя, ни о каком соглашении об ограничении слышать не намерен.

На прошлой неделе о выходе из соглашения ОПЕК+ заявил Эквадор. Еще раньше Ирак озвучил свою позицию, что и его нормы по сокращению производства не должны касаться, поскольку для его экономики, подорванной противостоянием с ДАИШ, доходы от углеводородов сегодня более чем важны.

Есть еще один момент, о котором упоминают все страны, намеревающиеся продолжить наращивание добычи, - соглашение ОПЕК+ было подписано основными игроками на пике объемов их добычи. И Россия, и КСА достигли исторических максимумов производства осенью прошлого года. Учитывая, что рост экономики явно отставал от роста добычи, избыток предложения на рынке был обеспечен именно ими. И они же впоследствии пытаются “найти крайних” в государствах, которые производят меньше в результате чрезвычайных ситуаций, но пытаются наверстать упущенное.

Поэтому в бОльшей степени соглашение ОПЕК+ должно затрагивать не столько объемы добычи, сколько уровень экспорта. Для того, чтобы сдержать переизбыток предложения на рынке, Саудовская Аравия, как сообщают источники, уже рассматривает возможность сокращения своего экспорта на 600 тысяч баррелей. Для остальных игроков останется суммарное снижение в 400 тысяч.

Впрочем, период, когда это, возможно, будет достигнуто, пока непонятен. “ОПЕК уже устала от негативных настроений. Ливия и Нигерия сделали невыполнимой задачу по сокращению запасов до 5-летнего среднего значения, - сказал основатель британской PPI Билл Фаррен-Прайс. - Мы думаем, производители рассматривают варианты ускорения процесса восстановления баланса на рынке”.

Но здесь имеется еще один подводный камень - США. Американская нефть активно движется на рынки, которые традиционно занимали поставщики с Ближнего Востока. Например, Японию. Только в июне объем поставок в эту страну снизился почти на 23 процента - до уровня 1991 года. При этом отмечен рост поставок из США (в июне прошлого года их вообще не было). Но самое главное - Япония активно закупает нефть у России, импорт сырья оттуда вырос на 72 процента за год.

Такое перераспределение рынков сбыта также является фактором, не способствующим стабилизации ценовой конъюнктуры.

Тем временем на министерской встрече стран-участниц ОПЕК+ решили, что вопрос о дальнейшем продолжении соглашения более подниматься не будет. На встрече в Москве все участники согласились на плавный выход из сделки. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что “инициатива по стабилизации рынка будет длиться до 1 апреля 2018 года, после чего выход будет постепенным, восстанавливаясь в соответствии с растущим спросом”. При этом он сказал, что страны-участницы намереваются увеличивать объемы добычи постепенно, по мере роста спроса.

Пока одни рассматривают, как сократить предложение, Венесуэла стремится избежать дефолта. Большая часть доходов от продажи нефти направляется на выплату долгов по кредитам - в конце этого года их предстоит выплатить более пяти миллиардов долларов. И это при том, что объем валютных резервов страны не дотягивает и до 10 миллиардов.

Главная же ценность экономики - нефть - демонстрирует не просто падение цены, но снижение объемов добычи. Денационализация нефтепромышленности вкупе с текущей политикой страны оттолкнула большинство инвесторов. В результате наблюдается почти 50-процентный спад: с 3,3 миллиона баррелей в день еще десятилетие назад до двух миллионов на конец июня. По данным экспертов, даже с учетом снижения внутреннего потребления экспортные возможности страны сократились до уровня 1989 года. Остается добавить к этому перспективу возможного отказа США от импорта венесуэльского черного золота (около 700 тысяч баррелей в день). И крупной нефтедобывающей стране, которая к тому же охвачена социальными волнениями, может грозить крах.

Теперь о Казахстане

Нашей стране все переживания нефтяного сектора более чем близки. Несмотря на юридическую стерилизацию доходов от нефти в Национальном фонде, степень зависимости экономики от сырьевых ресурсов (не только нефти, но и газа, металлов и т.п.) все еще достаточно высока. В первую очередь потому, что Нацфонд является частью госбюджета и из него выделяются трансферты на развитие. В том числе и на реализацию ключевых индустриально-инфраструктурных проектов, которые поддерживают экономику на плаву.

Помимо этого не стоит забывать, что сырьевая сфера дает мультипликативный эффект развитию других секторов, включая малый и средний обслуживающий бизнес. А также таких крупных игроков, как машиностроение, транспорт и связь. Снижение доходности добычи приводит к вынужденному сокращению расходов добывающих компаний. А значит, снижает доходы и обслуживающего сектора. Это, в свою очередь, влечет снижение несырьевого поступления в бюджет.

В скорректированном в феврале бюджете текущего года стоимость барреля оценена в 50 долларов. По итогам первого полугодия средняя цена барреля превысила 50 долларов, что укладывается в запланированные бюджетом рамки. Однако волатильность на рынке может привести к снижению цен на сырье во втором полугодии. Хотя министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Аль-Мазруи выразил надежду, что традиция оживления спроса в третьем квартале приведет к снижению мировых запасов нефти. А значит, есть надежда на то, что стоимость барреля поднимется с сегодняшних 48,3 до уровня выше 50 долларов.

В противном случае Казахстану вновь предстоят перекройка бюджетных параметров и сокращение части расходов, оставшихся до конца года.

Впрочем, нельзя исключать, что потери от нефти будут нивелированы ростом цен на металлы, в том числе на железную руду и металлопрокат.



Астана