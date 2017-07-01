Ольга Шишанова

Знаменитый театр “Ла Скала” обещает приехать в Астану. Прославленный итальянский коллектив представит на сцене “Астана Опера” яркую комическую оперу “Фальстаф” Дж. Верди, а чуть позже будет исполнен шедевр Людвига ван Бетховена - грандиозная симфония №9 под руководством выдающегося маэстро современности Зубина Мета



Напомним, что первые гастроли театра “Ла Скала” в столичном театре “Астана Опера” прошли еще в 2014 году - накануне празднования Дня столицы. В тот раз балетная труппа миланского театра, ставшая первым гастролером на столичной оперной сцене, представила астанчанам балет “Дон Кихот” Людвига Минкуса в постановке Рудольфа Нуриева. Кроме того, руководителями двух театров был подписан меморандум о сотрудничестве, которое продолжается и поныне.

Именно поэтому нынешние гастроли театра “Ла Скала” в Казахстане состоятся в рамках программы международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” при поддержке Минкультуры и спорта РК, при этом итальянские артисты с удовольствием исполнят оперу “Фальстаф” Джузеппе Верди, в основу которой положены произведения Шекспира - комедия “Виндзорские проказницы” и сцены из исторической хроники “Генрих IV”. Вниманию жителей и гостей столицы будет предложен необычный и увлекательный спектакль. Сны и реальность, прошлое и настоящее переплетаются в его постановке, которая соединила в себе разные стили и эпохи. Трогательный и непредсказуемый сюжет о приключениях аристократического бонвивана сэра Джона Фальстафа полюбился слушателям из разных стран благодаря веселой путанице происходящих событий, многочисленным смешным трюкам и проделкам, а также нежности, светлой грусти и ностальгии по славному прошлому. Спектакль поставлен режиссером Дамиано Микелетто, художник-сценограф - Паоло Фантин, художник по костюмам - Карла Тети. История происходит в Casa Verdi, доме для престарелых музыкантов, в реальности основанном самим композитором. Сердце стареющего певца Фальстафа волнуют иллюзии любви. Постановка создает невидимую связь между последней оперой Джузеппе Верди и его благотворительной деятельностью, подчеркивает общую атмосферу меланхолии и глубокого гуманизма композитора. Кроме того, артисты “Ла Скала” также представят гостям и жителям столицы симфонию №9, идею создания которой великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен вынашивал в течение всей своей творческой жизни. Долгие годы он мечтал положить на музыку оду “К радости” Фридриха Шиллера. Однако начать работу над произведением ему довелось только в 1822 году, а закончил он его через два года. Причем тема второй части была написана им еще в 1815 году. Премьера симфонии состоялась вскоре после ее завершения в Вене. В монументальном, эпическом полотне воплощена героическая идея, представлены темы борьбы и победы, чувствуется глубина замысла и богатство новаторских решений. Впервые в истории музыкального искусства в симфонии были задействованы вокалисты. Символично, что финальная часть опуса, увенчавшего творчество Бетховена, сегодня стала гимном Евросоюза.

Вена имеет немаловажное значение и для индийского дирижера маэстро Мета, который будет стоять за дирижерским пультом во время исполнения симфонии. По его словам, он попал в этот город красоты и музыки, когда ему исполнилось 19 лет, приехав туда из Бомбея на учебу. “Семь лет я провел в Вене, впитывая музыкальные впечатления, знакомясь с музыкальной жизнью города. Это было незабываемое время: во-первых, потому что я был молод, а впечатления юности не забываются. Во-вторых, потому что это было время моего формирования как музыканта. Пожалуй, после отцовских наставлений и учебы у него в Бомбее Вена стала вторым и главным фактором, повлиявшим на мое становление. Я учился в Вене у Ганса Сваровского: он был великим педагогом и прекрасным дирижером. Начинал я карьеру как инструменталист, играл в оркестре, и это оказалось очень полезным опытом, пригодившимся впоследствии в моей дирижерской работе. Впервые я встал за пульт оркестра также в Вене, когда мне шел двадцать первый год. Это был малоизвестный венский оркестр, я не вспомню сейчас его названия. А продирижировал знаменитым Венским филармоническим оркестром я впервые в двадцать пять лет - это тоже очень рано. И, заметьте, с тех пор я самый долгоиграющий дирижер из всех”, - поделился маэстро.

Справка “НП”

Зубин Мета - общепризнанный мастер крупных и глубоких оперных и симфонических полотен - оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. В прошлом году отметил свое 80-летие. В знак признания заслуг удостоен звезды на голливудской Аллее славы, награжден премией “Жизнь в музыке - Артур Рубинштейн” в венецианском театре “Ла Фениче”, почетной премией Кеннеди-Центра, премией Дэна Дэвида и Императорской премией от японской императорской семьи.



Оперный театр “Ла Скала” в Милане был построен по проекту архитектора Пьермарини в 1776-1778 годах на месте церкви Санта Мария делла Скала, откуда театр и получил свое название. Начиная с 30-х годов XIX века история театра “Ла Скала” тесно связана с творчеством крупнейших композиторов Италии - Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини, произведения которых здесь были поставлены впервые. Одно из красивейших в мире зданий выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. Во время Второй мировой войны театр был разрушен. После его восстановления инженером Секки в первоначальном виде снова был открыт в 1946 году



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