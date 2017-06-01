Алла Иванилова

В Казахстане изменится миграционная политика. Иностранных специалистов станут нанимать на работу по новым правилам. При этом предлагаются определенные “преференции” для этнических казахов, проживающих за рубежом, и дополнительные стимулы для внутренней миграции



На днях в правительстве представили новую концепцию миграционной политики на 2017-2021 годы. Чиновники постоянно меняют подходы в этой сфере, вот и на этот раз решили остановиться на опыте стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отличительной особенностью которого является долгосрочная миграция, что позволяет привлекать квалифицированных специалистов в инновационные сектора экономики. “Полагаем, что сочетание временной и долгосрочной миграции и в наших условиях будет результативным”, - выразила надежду министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. При этом отметила, что, несмотря на определенную затратность, такая политика создает необходимую для рыночной экономики “подушку безопасности”. К тому же для изменения подходов в стране есть ряд предпосылок. В частности, Казахстан становится транзитно-миграционным узлом. В этой связи ожидается большой поток трудовых мигрантов. Только за последние пять лет из прибывших в страну иностранных граждан около 300 тысяч приехали работать, 204 тысячи - этнические казахи, вернувшиеся на родину. Также повышается темп миграционной активности внутри страны - за отчетный период он вырос в два раза. Помимо этого, по прогнозам чиновников, в ближайшие пять лет будет наблюдаться замедление притока новых работников. “Это последствия демографической ситуации начала 1990 годов и связанное с этим сокращение предложений на рынке труда”, - констатировала глава Минтруда.

Напомним, с 1 января 2017 года в целях устранения имеющихся препятствий при привлечении иностранной рабочей силы в Казахстане внедрили упрощенный порядок получения разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов, а также принцип свободного перемещения сотрудников для транснациональных корпораций, систему квотирования, переформатирования на отраслевой формат, платность разрешений. Утвердили квоту на привлечение иностранной рабочей силы. В этом году она составляет 54 тысячи человек, при этом фактически на сегодняшний день в стране работают 26 тысяч иностранцев. Существуют определенные требования к компаниям. Так, в их структуре должно быть не менее 90 процентов “местных” работников, а среди топ-менеджеров и руководителей - 70 процентов. Чтобы пригласить на работу “заморских” специалистов, работодатель должен взять разрешение и заплатить. С начала года местными исполнительными органами выдано более 19 тысяч платных разрешений на сумму 6,5 миллиарда тенге. Эти средства можно использовать на обучение национальных кадров. В соответствии с новой концепцией миграционной политики на 2017-2021 годы планируется применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое - до одного года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно будет распространяться на сезонных иностранных работников, трудовых иммигрантов, работающих у физических лиц с ограничением по возрасту, то есть не младше 18 лет, и с сохранением уплаты сбора. Второе разрешение - квалифицированным иностранным работникам на участие в реализации приоритетных для страны проектов. Как пояснила глава Минтруда, оно может выдаваться сразу на три года в зависимости от характера реализуемых проектов вместо нынешнего одного года, пролонгируемого ежегодно. И третий вид разрешения - на привлечение квалифицированных иностранных рабочих на профессиональную деятельность для реализации долгосрочных проектов. Также в рамках концепции предлагается расширить срок действия справок о соответствии квалификации навыков и умения работника. Если сегодня они действительны три месяца, то теперь предлагается продлить их действие на три года.

Не первый год чиновники пытаются решить проблемы внутренней миграции. Ситуация такова, что сегодня юг страны перенаселен, при этом север, наоборот, малонаселен. За последние пять лет из Северо-Казахстанской области уехало 76 процентов трудоспособного населения. За эти годы там прекратили существование 30 населенных пунктов. На сегодняшний день более 18 процентов населения региона - пенсионеры (этот показатель в целом по Казахстану - 12,3 процента). При этом в южных регионах, без учета Алматы, проживает 38 процентов населения от общей численности в Казахстане. По прогнозам чиновников, к 2050 году количество “южан” может увеличиться еще на 5,2 миллиона человек, а плотность расселения там превысит практически в четыре раза аналогичные показатели в северных областях. В то же время доля Южно-Казахстанской области в валовом региональном продукте составляет лишь 17 процентов. Тогда как в северных регионах на 29 процентов населения приходится 25 процентов ВРП. Наблюдается дисбаланс и производительности труда. Так, в густонаселенных южных регионах самая низкая производительность, при этом в северных регионах - выше. То есть количество не говорит о качестве.

Сегодня созданы стимулы для переезда казахстанцев из регионов с избыточными трудовыми ресурсами туда, где не хватает рабочих рук. Однако правительство намерено расширить меры по стимулированию. В частности, предлагается сохранить субсидии переселенцам на переезд, выплачиваемые на каждого члена семьи, выплаты семье для найма жилья в течение 12 месяцев. При этом при возможности выкупа жилья на вторичном рынке годовая сумма субсидии на аренду может быть выплачена единовременно. Также предлагается предоставлять жилищный заем через систему жилищно-строительных сбережений посредством введения жилищных сертификатов. Механизм его таков: 50 процентов стоимости жилищного сертификата будет предоставляться местными исполнительными органами, а оставшиеся 50 процентов могут быть покрыты за счет субсидий из республиканского бюджета ежемесячно или единовременно. При этом жилищный сертификат можно использовать в зависимости от стоимости жилья для покупки либо на первоначальный взнос для получения займа. Кроме этого предполагается предоставить переселенцам земельные участки для ведения огородничества, коммерческих целей и земель сельхозназначения “на праве безвозмездного пользования с определением объемов, возможных для их выделения без конкурса”. А работодателям, при условии принятия ими на постоянную работу не менее пяти работников на три года с решением вопросов их обустройства, будут предоставляться субсидии.

Еще одно направление новой концепции миграционной политики касается оралманов. По статистике, в загранучреждения Казахстана для оформления казахстанских виз ежедневно обращаются более 300 этнических казахов. С 1 января этого года им выдается многократная въездная виза сроком до одного года при первичном обращении и до трех лет - при последующих обращениях на бесплатной основе. В целом, по информации заместителя иностранных дел Мухтара Тлеуберди, на 1 января 2017 года предоставили 56 440 виз. Для совершенствования миграционных процессов планируется внедрить онлайн-регистрацию мигрантов, онлайн-оформление приглашений и электронных виз.

Также создадут электронную базу данных квалифицированных специалистов-казахов, проживающих за рубежом. (На сегодняшний день за границей проживают около четырех миллионов казахов.) Для предоставления им временной возможности прибытия на работу предусмотрен механизм бесплатного разрешения работодателям в облегченном порядке. Помимо этого предлагается использовать их потенциал без переезда. С этой целью планируется усилить связь с этническими казахами, проживающими за рубежом. Для этого Всемирная ассоциация казахов окажет содействие созданию культурных центров в местах их проживания и организует их тесную взаимосвязь друг с другом, а также с Казахстаном.

В свою очередь, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов отметил, что вместе с упрощением процедур регистрации мигрантов в стране, сокращением административных барьеров для иностранных специалистов сохраняются угрозы транснациональной преступности, включая контрабанду наркотиков и оружия, организацию незаконной миграции, а также торговлю людьми и преступления экстремистской и террористической направленности. В этой связи в концепции предусматриваются дальнейшая активизация и совершенствование миграционного контроля, осуществляемого полицией.



Астана