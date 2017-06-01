Александр Мироглов

Грабителей, совершивших налет на отделение “Альфа банка” в июне этого года, впервые допросили в суде. По их словам, причина того, что они решились на дерзкое ограбление, - материальные трудности, которые они испытывали в последнее время. У обоих были кредиты, которые “съедали” практически всю зарплату, и у них не оставалось средств к существованию



Как это было

Напомним, ограбление филиала банка произошло 27 июня. Как установили полицейские в первые минуты работы на месте происшествия, неизвестный проник в отделение через подвал и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал у кассира 65 миллионов 610 тысяч тенге.

По словам кассира, работавшей в день нападения в филиале, как раз накануне происшествия разгрузили платежные терминалы. Помимо этого в тот же день в банке побывал крупный клиент, который купил 300 тысяч долларов США, что по курсу на тот момент превышало 100 миллионов тенге. В общей сложности в предсейфовой комнате, которая во время налета была открыта, одномоментно оказалось более 135 миллионов тенге.

- Я складывала пачки и пересчитывала их. Мне надо было сверить сумму со счетами банка. Потом увидела, что у двери стоит человек. Парень был в шлеме, куртка синяя. Я подошла к нему, сказала, что здесь нельзя находиться посторонним, и только после заметила, что у него в руках пистолет, - рассказала на одном из судебных заседаний кассир.

Открытую дверь в предсейфовой комнате она объяснила тем, что вентиляция в помещении слабая, и из-за духоты сотрудники, которые работают в помещении, вынуждены периодически его проветривать.

- Парень сказал мне отойти в сторону, если я не хочу, чтобы со мной случилось что-нибудь плохое, - продолжила рассказ в суде свидетельница. - Потребовал сесть, опустить голову и ничего не трогать. Пока он складывал в большую спортивную сумку деньги, я пыталась нажать тревожную кнопку, но он мне снова пригрозил. Сигнализацию я нажала только после того, как поняла, что он ушел. Позвонила на ресепшн, сказала, чтобы сообщили охране о налете. Потом приехали руководство и полиция. Когда составили акт недостачи, оказалось, что не хватает 65 миллионов 610 тысяч тенге.



Преступники

“прокололись”

В тот же день в полиции Алматы сообщили, что нападение хорошо организованное и продуманное, но пообещали раскрыть налет в ближайшее время. И слово сдержали.

Главная версия, которую тут же стали отрабатывать сыщики, - к нападению причастен кто-то из сотрудников банка. Во-первых, преступники знали, что именно в этот день в филиале банка будет находиться сумма необычно крупная для обычных дней, а во-вторых, они хорошо представляли систему коммуникаций, что и позволило им беспрепятственно попасть в предсейфовую комнату, где находились деньги.

Оперативники не ошиблись. Проведя опрос сотрудников банка, они обратились в сотовые компании и, досконально изучив детализацию звонков с мобильных телефонов, установили двух возможных подозреваемых. Оба имели к “Альфа банку” самое непосредственное отношение. Один, Иван Жуков, работал здесь ранее. Другой, Максим Бескишкин, оставался служащим банка и на момент нападения. Как выяснилось, во время совершения преступления они находились на линии по мобильной связи, используя наушники. Это и стало главной зацепкой для полиции.

Обоих молодых людей сыщики задержали спустя всего три дня после ограбления, 30 июня. Под тяжестью неопровержимых улик им пришлось сознаться. Кстати, почти ничего из похищенного они потратить не успели. Как заявили после возврата денег сотрудники “Альфа банка”, в банк вернули 65 миллионов 310 тысяч тенге. Недостающие 300 тысяч пообещали вернуть в ближайшее время родственники обвиняемых.

Во всем виноваты

долги

Допрошенные в суде на одном из последних заседаний подозреваемые Жуков и Бескишкин свою вину признали полностью. Но попытались оправдать свои действия. Во-первых, они сообщили, что изначально не собирались причинять вреда никому из сотрудников банка, а пистолет, который использовали при нападении, был газовым. Во-вторых, свои действия они объяснили тем, что имели большие долги, в том числе и в виде кредитов в банках второго уровня, оплачивать которые им было нечем.

- В 2012 году я взял кредит под залог дома, получилось так, что меня “кинули”. Этот кредит я не мог платить, потому что ежемесячный платеж составлял 120 тысяч тенге, зарплата у меня в банке 200 тысяч, при этом у меня в “Альфа банке” еще один кредит был. По нему ежемесячный платеж составлял 80 тысяч тенге. То есть вся зарплата уходила на кредит. Я не мог ни семье дать ничего, ни детям. По залоговому кредиту пять миллионов, по беззалоговому - два миллиона. Вся зарплата уходила на погашение кредитов, - объяснил свои мотивы (действующий на момент ограбления) сотрудник банка Максим Бескишкин.

Подсудимый также рассказал о том, что идея ограбления филиала банка пришла к нему и Жукову практически одновременно, в тот момент, когда они как-то раз обсуждали свои финансовые проблемы.

Иван Жуков, в прошлом также сотрудник “Альфа банка”, тоже не стал отрицать свою вину и так же сослался на то, что на преступление его толкнула невозможность рассчитаться с ранее взятым в банке кредитом.

- Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь. У меня были личные финансовые проблемы. Не то, чтобы большие, но были. Супруга была беременная, тоже нужны были деньги. К тому же у меня был кредит на сумму 500 тысяч тенге. Из-за того, что не оплачивал, сейчас сумма долга больше, - рассказал он.



Банки

под прицелом

Практика показывает, что в последнее время наследие лихих 90-х, когда ограбление банков, инкассаторов и микрокредитных организаций было делом обычным, возвращается. Сообщения о таких случаях в СМИ появляются все чаще.

14 августа 2016 года совершили нападение на один из пунктов “М-Ломбарда” в Астане, однако хорошо организованная и своевременно сработавшая система безопасности не позволила налетчику покинуть здание после нападения.

Другой случай - нападение на талгарский филиал KaspiBank в Алматинской области - произошел 22 августа этого года. Двое преступников, спустившись по веревке и веревочной лестнице в кассу отделения, похитили крупную сумму денег, после чего покинули кассу тем же путем, которым пришли. Злоумышленников полиция разыскивает до сих пор.

Это всего лишь несколько самых резонансных нападений на финансовые организации, совершенные за последний год. Именно поэтому полицейские вынуждены постоянно напоминать их руководителям о необходимости создания и соблюдения должного уровня защиты и охраны помещений, в которых хранятся ценности. В противном случае в ближайшее время мы можем оказаться свидетелями аналогичных нападений.