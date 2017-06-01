Серик Ибраев

И снова в игре Зарина Дияс!

Сборная Казахстана по теннису порадовала своих болельщиков победой над Аргентиной в плей-офф Кубка Дэвиса (неофициальный командный чемпионат мира) и возвращением в Мировую (элитную) группу.

Матч с аргентинцами, между прочим, победителями прошлого Кубка Дэвиса, состоялся 15-17 сентября в Астане и завершился со счетом 3:2 в пользу нашей команды. Причем пятая встреча в одиночном разряде не состоялась, так как казахстанцы уже вели 3:1.

На днях стал известен и соперник казахстанцев в 1/8 финала Кубка Дэвиса. Это Швейцария, с которой подопечные Диаса Доскараева встретятся 2-4 февраля в родных стенах.

В минувшее воскресенье пришла хорошая новость из Токио, где 23-летняя казахстанка Зарина Дияс выиграла турнир WTA (Женская теннисная ассоциация) Japan Women’s Open Tennis. Это была первая победа Дияс в карьере на турнире WTA



После того, как сборная Казахстана в 2016 году покинула Мировую группу после поражения в плей-офф Кубка Дэвиса от России 1:3, казалось, что следующего возвращения ждать придется долго. Но наша команда уже спустя год вернулась в элиту.

В апреле этого года казахстанцы победили Китай 4:1 в зоне Азии и Океании и в итоге попали на Аргентину.

Без сомнения, Аргентина является теннисной державой. Габриэла Сабатини, Хуан Игнасио Чела, Давид Налбандян, Хуан Мартин Дель Потро представляют или представляли свою страну на самом высоком уровне.

В Кубке Дэвиса аргентинцы четырежды выходили в финал - в 1981-м, 2006-м, 2008-м и 2011 годах. А в прошлом году и вовсе поднялись на первую ступеньку пьедестала почета. С Аргентиной наша команда играла в 2011 году в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Тогда южноамериканцы разгромили казахстанцев со счетом 5:0.

Поэтому опасения за результат были. Многое зависело от того, сыграет ли за родную сборную Хуан Мартин Дель Потро - победитель US Open-2009. Не сыграл.

Без него аргентинская команда не выглядела непобедимой. Вот и капитан сборной Аргентины Даниэль Орсанич на предматчевой пресс-конференции назвал фаворитом встречи сборную Казахстана.

Ключевой игрой поединка стала парная встреча, в которой Александр Недовесов и Тимур Хабибулин скрестили ракетки с Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени.

Изначально в пару к Недовесову был заявлен Михаил Кукушкин, который днем ранее выиграл у Гвидо Пелья в четырех сетах 6:7 (5), 7:6 (5), 6:2, 6:4. Матч между Кукушкиным и Пелья продолжался почти четыре часа.

В результате приняли решение в пару к Недовесову поставить уроженца Ташкента 22-летнего Хабибулина. И замена оказалась удачной.

Недовесов/Хабибулин, уступив соперникам в первом сете 5:7, закончили в свою пользу три следующих 6:4, 7:5, 6:4.

В результате счет стал 2:1 в пользу Казахстана.

На следующий день снова свое слово сказал Кукушкин. В четвертой игре он одолел Диего Шварцмана 6:4, 6:4, 7:6 (2) и принес итоговую победу команде.

- Если говорить о первом матче с Пелья, там был чистый теннис, много розыгрышей и красивой игры. Матч со Шварцманом оказался игрой нервов, - комментирует Михаил Кукушкин. - Я считаю, мы оба не показали своей лучшей игры, и в первых двух сетах я начинал вести достаточно уверенно, но Шварцман меня догонял, и концовка каждого сета была очень тяжелой. Были длинные розыгрыши, много ошибок и нервной игры, я часто терял свою подачу. Так что легкой победой это не назовешь. Но я рад, что мне удалось выдержать это противостояние.

А вот что сказал капитан сборной Казахстана Диас Доскараев: “Большим плюсом было то, что мы играли дома. Но сразу для двоих наших ребят это был первый опыт игры на таком высоком уровне. У нас идет процесс обновления команды. Это был первый матч, где с нами не было Андрея Голубева, а без него все по-другому. Андрей мог принести нам очко в “одиночке”, играл важную роль в паре. Сильная сторона сборной Аргентины - это отличные результаты их лидера Диего Шварцмана, стабильная игра Гвидо Пельи, репутация одной из лучших команд Кубка Дэвиса и авторитет в мировом теннисе. В остальном все было 50 на 50. Результат показал, что мы выполнили свои задачи. Конечно, тяжело выиграть каждую игру, но мы добились итоговой победы, а значит, следовали правильно выбранной тактике. Мы верили в себя, рисковали там, где это было нужно, и, конечно, без характера в таком важном матче против столь сильного соперника у нас бы ничего не получилось. Наши ребята проявили характер и заслуженно вернулись в Мировую группу”. Отличная новость пришла из Токио. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс впервые в карьере победила в турнире WTA. Это позволило Дияс подняться на 63-ю позицию в мировом рейтинге. Отметим, что Дияс пропустила вторую половину прошлого сезона из-за травмы запястья и последующей операции, и в результате в апреле этого года она занимала в рейтинге 242-ю позицию. Однако постепенно наша спортсменка набрала форму и вернулась в гонку.

Вначале она выиграла турнир ITF (Международная теннисная федерация) в Наньнине (Китай). Затем в июне победила в Манчестере (ITF). В начале сентября казахстанка добралась до четвертьфинала турнира WTA Challenger в китайском Даляне. А 17 сентября в Токио Зарина отпраздновала свою первую победу в WTA.

Отметим, что турнир в Токио наша спортсменка начала с квалификации. На пути к финалу она выиграла семь поединков. В четвертьфинале Дияс заставила капитулировать первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву (4:6, 6:1, 6:3), в полуфинале обыграла действующую победительницу турнира американку Кристину Макхэйл (6:4, 0:6, 6:3). А в финале победила в двух партиях хозяйку корта Мии Като со счетом 6:2, 7:5.

Примечательно, что три года назад Дияс уже играла в финале этих же соревнований, но тогда проиграла Саманте Стосур. За победу в Токио теннисистка из Казахстана получила чек на 43 тысячи долларов, а также записала себе в актив 280 очков.