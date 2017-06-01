ГОЛЕВОЙ ДУНАЙ

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА УСТУПИЛА БОЛГАРАМ, НО ОБЫГРАЛА ВЕНГРИЮ
Подробнее >>>
ПРИМЫ, СОЛИСТЫ И ЭТУАЛИ

ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА СЛЕТЕЛИСЬ В АЛМАТЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



КУБОК ДЭВИСА: Горячие новости / Спорт

Серик Ибраев
И снова в игре Зарина Дияс!
Сборная Казахстана по теннису порадовала своих болельщиков победой над Аргентиной в плей-офф Кубка Дэвиса (неофициальный командный чемпионат мира) и возвращением в Мировую (элитную) группу.
Матч с аргентинцами, между прочим, победителями прошлого Кубка Дэвиса, состоялся 15-17 сентября в Астане и завершился со счетом 3:2 в пользу нашей команды. Причем пятая встреча в одиночном разряде не состоялась, так как казахстанцы уже вели 3:1.
На днях стал известен и соперник казахстанцев в 1/8 финала Кубка Дэвиса. Это Швейцария, с которой подопечные Диаса Доскараева встретятся 2-4 февраля в родных стенах.
В минувшее воскресенье пришла хорошая новость из Токио, где 23-летняя казахстанка Зарина Дияс выиграла турнир WTA (Женская теннисная ассоциация) Japan Women’s Open Tennis. Это была первая победа Дияс в карьере на турнире WTA

После того, как сборная Казахстана в 2016 году покинула Мировую группу после поражения в плей-офф Кубка Дэвиса от России 1:3, казалось, что следующего возвращения ждать придется долго. Но наша команда уже спустя год вернулась в элиту.
В апреле этого года казахстанцы победили Китай 4:1 в зоне Азии и Океании и в итоге попали на Аргентину.
Без сомнения, Аргентина является теннисной державой. Габриэла Сабатини, Хуан Игнасио Чела, Давид Налбандян, Хуан Мартин Дель Потро представляют или представляли свою страну на самом высоком уровне.
В Кубке Дэвиса аргентинцы четырежды выходили в финал - в 1981-м, 2006-м, 2008-м и 2011 годах. А в прошлом году и вовсе поднялись на первую ступеньку пьедестала почета.

 

 

С Аргентиной наша команда играла в 2011 году в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Тогда южноамериканцы разгромили казахстанцев со счетом 5:0.
Поэтому опасения за результат были. Многое зависело от того, сыграет ли за родную сборную Хуан Мартин Дель Потро - победитель US Open-2009. Не сыграл.
Без него аргентинская команда не выглядела непобедимой. Вот и капитан сборной Аргентины Даниэль Орсанич на предматчевой пресс-конференции назвал фаворитом встречи сборную Казахстана.
Ключевой игрой поединка стала парная встреча, в которой Александр Недовесов и Тимур Хабибулин скрестили ракетки с Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени.
Изначально в пару к Недовесову был заявлен Михаил Кукушкин, который днем ранее выиграл у Гвидо Пелья в четырех сетах 6:7 (5), 7:6 (5), 6:2, 6:4. Матч между Кукушкиным и Пелья продолжался почти четыре часа.
В результате приняли решение в пару к Недовесову поставить уроженца Ташкента 22-летнего Хабибулина. И замена оказалась удачной.
Недовесов/Хабибулин, уступив соперникам в первом сете 5:7, закончили в свою пользу три следующих 6:4, 7:5, 6:4.
В результате счет стал 2:1 в пользу Казахстана.
На следующий день снова свое слово сказал Кукушкин. В четвертой игре он одолел Диего Шварцмана 6:4, 6:4, 7:6 (2) и принес итоговую победу команде.
- Если говорить о первом матче с Пелья, там был чистый теннис, много розыгрышей и красивой игры. Матч со Шварцманом оказался игрой нервов, - комментирует Михаил Кукушкин. - Я считаю, мы оба не показали своей лучшей игры, и в первых двух сетах я начинал вести достаточно уверенно, но Шварцман меня догонял, и концовка каждого сета была очень тяжелой. Были длинные розыгрыши, много ошибок и нервной игры, я часто терял свою подачу. Так что легкой победой это не назовешь. Но я рад, что мне удалось выдержать это противостояние.
А вот что сказал капитан сборной Казахстана Диас Доскараев: “Большим плюсом было то, что мы играли дома. Но сразу для двоих наших ребят это был первый опыт игры на таком высоком уровне. У нас идет процесс обновления команды. Это был первый матч, где с нами не было Андрея Голубева, а без него все по-другому. Андрей мог принести нам очко в “одиночке”, играл важную роль в паре. Сильная сторона сборной Аргентины - это отличные результаты их лидера Диего Шварцмана, стабильная игра Гвидо Пельи, репутация одной из лучших команд Кубка Дэвиса и авторитет в мировом теннисе. В остальном все было 50 на 50. Результат показал, что мы выполнили свои задачи. Конечно, тяжело выиграть каждую игру, но мы добились итоговой победы, а значит, следовали правильно выбранной тактике. Мы верили в себя, рисковали там, где это было нужно, и, конечно, без характера в таком важном матче против столь сильного соперника у нас бы ничего не получилось. Наши ребята проявили характер и заслуженно вернулись в Мировую группу”.

 

 

Отличная новость пришла из Токио. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс впервые в карьере победила в турнире WTA. Это позволило Дияс подняться на 63-ю позицию в мировом рейтинге. Отметим, что Дияс пропустила вторую половину прошлого сезона из-за травмы запястья и последующей операции, и в результате в апреле этого года она занимала в рейтинге 242-ю позицию. Однако постепенно наша спортсменка набрала форму и вернулась в гонку.
Вначале она выиграла турнир ITF (Международная теннисная федерация) в Наньнине (Китай). Затем в июне победила в Манчестере (ITF). В начале сентября казахстанка добралась до четвертьфинала турнира WTA Challenger в китайском Даляне. А 17 сентября в Токио Зарина отпраздновала свою первую победу в WTA.
Отметим, что турнир в Токио наша спортсменка начала с квалификации. На пути к финалу она выиграла семь поединков. В четвертьфинале Дияс заставила капитулировать первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву (4:6, 6:1, 6:3), в полуфинале обыграла действующую победительницу турнира американку Кристину Макхэйл (6:4, 0:6, 6:3). А в финале победила в двух партиях хозяйку корта Мии Като со счетом 6:2, 7:5.
Примечательно, что три года назад Дияс уже играла в финале этих же соревнований, но тогда проиграла Саманте Стосур. За победу в Токио теннисистка из Казахстана получила чек на 43 тысячи долларов, а также записала себе в актив 280 очков.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6748 раз Просмотров: 6748 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Октябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390