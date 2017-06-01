Мадина Меирманова

Во время последнего Астанинского экономического форума Нурсултан Назарбаев предложил странам подумать над созданием глобальной мировой криптовалюты. При этом она должна обеспечиваться конкретными активами, контролироваться центробанками. Пока эта идея обсуждается на каждом местечковом уровне, рынок нынешних криптовалют сотрясает неопределенность



Во время АЭФ-2017 главный экономист по регионам Европы и Центральной Азии Всемирного банка Ханс Тиммер в числе главных трех трендов развития экономики нашей страны назвал технологии. “Неабстрактные технологические изменения - с тем, чтобы повысить нашу продуктивность. Я бы сосредоточился на возникновении и развитии цифровых технологий”, - сказал он. Впрочем, цифровизация - это один из ключевых драйверов развития экономики не только нашей страны, но и всего мира.

Причем цифровизация не просто ради того, “чтобы была”, но для ускорения всех экономических процессов с одновременным повышением уровня контроля и прогнозируемости.

Для этого Нурсултан Назарбаев, выступая в рамках АЭФ, предложил идею воздания глобальной криптовалюты. Напомним, что тогда он сказал: “Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках. Валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям. С учетом цифровизации, развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты”. При этом он уточнил, что такая валюта должна быть обеспечена конкретными активами. По сути, это означает, что эмиссией должен заниматься единый мировой центробанк или государственные центральные банки, но на основе единой выработанной наднациональным институтом денежной политики. Причем эмиссия не должна превышать разумных пределов. То есть стоимости активов той или иной выпускающей страны.

Последнее особенно важно на фоне последних событий с очередным обвалом самой известной криптовалюты - биткоина.

Это случилось 15 сентября - вскоре после того, как Народный банк Китая запретил проведение в стране первичных размещений монет (ICO), а в СМИ появилась информация о планах по закрытию всех местных биткоин-бирж. Впрочем, властям страны это делать даже не потребовалось: в конце прошлой недели китайская биржа ViaBTC сообщила о прекращении новых регистраций и остановке приема депозитов и возвестила, что 25 сентября на бирже остановят торги, а 30 сентября биржа окончательно закроется. На остальных биржах торговля если и ведется, то в очень небольших объемах - сейчас, по данным сервиса Coinhills, в первой десятке по объему торгов нет ни одной китайской криптовалютной биржи. И это при том, что еще месяц назад именно Китай считался “криптоцентром” - здесь сосредоточено более половины всех мировых майнинговых мощностей.

Падение стоимости биткоина на фоне событий в Китае составило более 40 процентов. Но криптовалюта достаточно быстро отыграла половину потерянного. Как считает аналитик “Открытие Брокер” Тимур Нигматуллин, китайские запреты не приведут к падению рынка в среднесрочной перспективе, поскольку “рынок криптовалют по определению не поддается регулированию”. Его развитие в отдельной стране можно замедлить, закрыв местные сервисы, предоставляющие доступ к онлайн-кошелькам. Но согласно исследованию глобального рынка криптовалют, проведенному Кембриджским университетом и Visa, в КНР размещено менее 10 процентов провайдеров криптокошельков. Их закрытие будет чувствительным для их локальных клиентов, но не будет критичным для глобального рынка. Это, собственно, почувствовалось, когда биткойн после стрессового падения начал постепенное восстановление позиций.

Однако во всем этом есть важный нюанс. Фактически правительство Китая, запрещая майнинг в своей стране, расписывается в отсутствии возможности контроля криптовалюты и отказывается от невольного участия в раздувании пузыря необеспеченной криптовалюты.

Об этом, к слову, не раз говорил миллиардер-инвестор и основатель Oaktree Capital Management Ховард Маркс. По его мнению, нынешние криптокурсы “не настоящие”. И стали результатом финансового кризиса и последовавшего за ним “дискомфорта национальных валют”.

К слову, многие страны до сих пор не могут определиться с собственным отношением к криптовалютам. Россия признала биткоин валютой, но запретила его генерирование (майнинг) на своей территории. Украинский Центробанк на днях отказался признать биткоин валютой. Как заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий, “мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем, признать это платежным средством”.

Приблизительно такой же позиции придерживается и Казахстан.

У нас в стране пока никак не озвучили официальное отношение к криптовалюте. В Казахстане работают майнинг-фермы и даже осуществляются продажи в биткоинах (недавно, например, на продажу выставили квартиру, хозяин которой захотел получить плату в криптовалюте).

Более того, сегодня на базе МФЦА разрабатывается стратегия по созданию полноценной экосистемы для цифровой экономики в Казахстане и собственной блокчейн-платформы для функционирования криптовалют. Однако, скорее всего, речь идет о подготовке базы для наднациональной валюты. Но, как еще летом на площадке АЭФ сказал министр финансов Бахыт Султанов, вопрос - в налаживании взаимодействия финансовых систем ряда стран. А это тема сложная и может растянуться на несколько лет.

Впрочем, в интернет время от времени просачиваются новости, что ряд международных банков под эгидой правительств нескольких стран вкупе с международными финансовыми институтами сейчас готовят систему, которая должна стать заменой действующим системам VISA и MasterCart и основываться на блокчейне. В этом случае действительно появляется шанс создания международной криптовалюты, обеспеченной требуемыми активами и полностью контролируемой фининститутами. Но, напомню, пока это только слухи. В которых, кстати, так и не фигурирует ответ на один вопрос: кто же станет главной майнинг-площадкой такой валюты: центробанки или все-таки пользователи? Ведь, судя по словам Назарбаева на АЭФ, система подконтрольности международной криптовалюты должна полностью исключать вероятность “случайной и неконтролируемой” эмиссии, чтобы не раздувать очередной пузырь.



Астана