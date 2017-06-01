Айгуль Жилкишина

Раньше считалось, что главный результат роста продолжительности жизни - то, что пожилые люди теперь дольше живут. Но эксперты установили, что главным, огромным, стратегическим, меняющим на наших глазах все человечество следствием скачка продолжительности жизни является вовсе не то, что старость теперь дольше продолжается, а то, что она намного позже начинается. Старость у современных людей начинается в 80 лет. Исследователи периодически опрашивают людей среднего возраста, чтобы узнать их мнение: кого можно считать старым? Еще несколько лет назад стариками называли тех, кто достиг 60 лет, но с тех пор все значительно изменилось



Старость начинается почти на 20 лет позже, чем считалось несколько лет назад. Это показал опрос 40-летних людей, проведенный социологами по заказу сайта PayingTooMuch. com. По мнению людей, это произошло благодаря моде на здоровый и активный образ жизни, а также тому, что многие пожилые люди стараются не выходить на пенсию как можно дольше, так они дольше остаются молодыми.

Пятая часть опрошенных уверены, что можно достичь 90, прежде чем попасть в категорию стариков. А 85 процентов опрошенных сказали, что испытывают большое уважение к людям, живущим дольше среднего, и хотели бы знать их секрет.

Две трети респондентов убеждены, что активный образ жизни способен держать нас в тонусе максимально долго, так что никакие другие дорогостоящие способы продления жизни не нужны. Почти каждый пятый также считает, что хороший пример долгожительства подают знаменитости, которые в солидном возрасте остаются активными. Это, возможно, вдохновляет их ровесников не ставить на себе крест и не превращаться в стариков в привычном для всех понимании - мало выходить из дома, говорить только о болезнях и т.д.

Каково экспертное мнение по этому поводу? Американские геронтологи университета Массачусетс пришли к выводу, что для тех, кому сегодня 40, 50, 55 лет, старость начнется только лет в 75-80, то есть значительно позже, чем для поколения наших родителей.

Еще совсем недавно в человеческой жизни было лишь три основных периода: молодость, зрелость, старость. Теперь “зрелость” случается в 50 и отмечает собой начало абсолютно нового, попросту не существовавшего раньше этапа в человеческой жизни. Что мы знаем о нем?

1. Он продолжается почти 30 лет - с 50 примерно до 75.

2. В отличие от прежних представлений физические и интеллектуальные возможности человека в этот период при правильном подходе не снижаются и остаются, по крайней мере, не хуже, а в некоторых случаях и лучше, чем в молодости.

3. Потенциально это лучший, самый качественный период в человеческой жизни, поскольку совмещает в себе здоровье, силы и жизненный опыт. “Если бы молодость знала, если бы старость могла” - это больше не про нас. По всем статистическим данным последних лет, самое счастливое время в жизни, ее пик наступает теперь примерно в 65 лет.

4. Те, кому сегодня 55-65 лет, проживают этот период первыми в истории человечества. Раньше его просто не было, поскольку люди намного раньше старели.

5. В ближайшие несколько десятилетий люди возраста 50-75 станут самой массовой возрастной группой на планете.

Мы редко осознаем, что та жизненная программа, которой мы неукоснительно следуем, путешествуя по жизни, на самом деле заложена в нас предыдущими поколениями. Именно предыдущими поколениями созданы те книги, фильмы, система образования, которые в детстве и в молодости формируют наше сознание.

Но у предыдущих поколений не было никаких представлений о жизни после 50 по той простой причине, что после 50 лет жизни не было в принципе. Потому нет их и в программе жизни, которая досталась нам от них в наследство.

Так, в каменном веке средняя продолжительность жизни составляла 18-20 лет. В Средние века - около 30-40 лет. Например, у Шекспира (1564-1616) есть один показательный сонет: “Когда твое чело избороздят глубокими браздами сорок зим, кто вспомнит молодой наряд, покрытый старым рубищем твоим?” То есть в 40 лет в шекспировские времена человек действительно считался глубоким стариком. И только с конца XIX века, когда люди продолжали жить в среднем до 35 лет, до конца ХХ века средняя продолжительность жизни увеличилась до 70-75 лет. То есть только за последнее столетие - невероятно быстро! - мы стали жить вдвое дольше. Почему так произошло - ученые до сих пор не нашли ответ на этот вопрос.

Недавно ученые из Университета Южной Дании выступили с сенсационным заявлением: средняя продолжительность жизни большинства землян постоянно растет с 1840 года, и нет никаких признаков замедления этого процесса. Об этом свидетельствуют факты. Так, за последние 50 лет жители тридцати развитых стран мира вдвое чаще стали пересекать рубеж в 80 лет. В 1950 году вероятность дожить до возраста 80-90 лет составляла в среднем 15 процентов для женщин и 12 процентов для мужчин. В 2002 году этот показатель был уже 37 процентов для женщин и 25 процентов для мужчин. Поэтому вполне вероятно, делают выводы специалисты, что более половины младенцев, которые в наши дни рождаются в развитых странах, доживут до 100 лет.

Для тех,

кому за 80

Как ученые объясняют то, что старость у современных людей начинается в 80 лет? Академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Росздрава Владимир Шабалин считает, что причиной этого являются “развитый мозг, интеллект, опыт, наконец! Численность старшей возрастной группы с 60 до 90 лет увеличивается в 4-5 раз быстрее, чем общая численность населения. Значит, эволюция заинтересована уже сейчас в качественном развитии интеллектуальных свойств человечества. А достигаем мы высшего интеллектуального развития после 40 лет. Попробуйте сказать нынешнему 40-летнему человеку, что он в свои годы прекращает развитие и готовится к уходу из жизни, он обидится. Кроме того, в 40-60 лет приходит та мудрость, которая обеспечивает наше общее понимание жизни и оценку своих возможностей. А в 70 лет у нас уже сформирована база - и жизненная, и профессиональная, и интеллектуальная. И эта база может быть использована для дальнейшего развития человечества в биосфере - с меньшим числом ошибок и с большими возможностями для совершенствования. Ведь после смерти мы не просто растворяемся бесследно, мы оставляем ту информацию, которую собрали на протяжении своей жизни и в виде белковой структуры отдали в биосферу - нате, ребята, пользуйтесь, питайтесь ею и на этой структуре стройте свою, уже более совершенную структуру”.

Нынешнее поколение зрелых людей - это та информационная база, которая позволяет подняться на более высокую ступень нашим потомкам. Да, после 60 лет головной мозг начинает сдавать - ухудшаются память и скорость мышления. Академик Шабалин считает: “Да, возрастные отрицательные процессы происходят. Но сейчас они постепенно обращаются вспять. Природа затормаживает старение. И умирание организма происходит медленнее. За последние 170 лет люди стали жить дольше и выглядеть моложе, чем наши предки, почти в два раза. Причина долголетия современных людей - в быстром витке интеллекта, в развитии которого заинтересована эволюция”.

Кроме того, успехи медицины оказывают весьма благотворное влияние на здоровье землян, в том числе отодвигают границы старости и продлевают нашу жизнь. Например, в 1960-е годы была доказана взаимосвязь между легочными заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с одной стороны, и курением - с другой. К слову, после этого курение стало в значительной степени признаком менее образованных и меньше зарабатывающих людей. А в 1970-е годы на Западе произошла “кардиоваскулярная революция”, и сердечно-сосудистые заболевания стали лечить значительно успешнее. Как следствие - продолжительность жизни начала стремительно расти.

По теории известного психолога Эрика Эриксона, жизненный цикл делится на 8 ступеней. И на каждой наступает некий переломный момент, к которому стоит подготовиться, - 18-20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56 и далее. При наступлении 45-летнего рубежа люди начинают всерьез задумываться о том, что смертны. Чем характеризуются 50 лет? Нервная система становится железной: многие уже слабо реагируют на такие внешние раздражители, как окрик начальника или ворчание жены. К тому же, в своей профессиональной сфере они остаются ценными работниками. Именно в этом возрасте 50-летние умеют отделять главное от второстепенного, полностью концентрируются на главных вопросах, что и дает высокие результаты. Наконец, к 50 годам многие словно заново открывают для себя радости жизни - от кулинарии до философии. И буквально в один день могут принять решение об изменении образа жизни, осуществляя его с завидной педантичностью.