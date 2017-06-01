Айгуль Жилкишина

На днях сообщалось, что школьников нашей страны станут обучать азам торговли на фондовой бирже. Обучение будут проводить в рамках предмета “Основы предпринимательства и бизнеса”, который предполагается ввести в 10-11-х классах с 2018 года. На сегодня разрабатывается соответствующий учебник



Казахстанские ученики пока испытывают трудности с обычными предметами, но вскоре некоторым придется осваивать новые уроки. По словам вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой, “это не дополнительный предмет, это не дополнительная нагрузка на наших детей. Он вводится вместо тех предметов, которые были в рамках вариативной части, то есть ранее преподавались, - экономика, финансовая грамотность и так далее. Отличие этого предмета в том, что уже есть программа и, соответственно, будут разрабатывать учебно-методическое пособие, материалы”.

Отметим, что право выбора обучения по названной дисциплине остается за самими школьниками. При этом на помощь учителям планируют привлекать успешных предпринимателей республики, чтобы обучение основывалось на конкретных примерах из повседневной практики.

Читателям “НП” мы представляем обзор самых необычных предметов, которые изучают школьники в разных странах планеты. В некоторых школах помимо обычных предметов в образовательную программу ввели необычные курсы, которые могут у наших детей вызвать удивление и, возможно, зависть.

Например, в некоторых школах Японии есть очень необычный предмет “Любование природой”. Его цель - научить школьников ценить красоту окружающей среды, которую из-за всемирной компьютеризации современные дети просто не замечают. Во время занятий они изучают особенности развития и взаимодействия флоры и фауны. За эти наблюдения учителя выставляют им оценки, а в конце года школьники даже сдают экзамены.

Необычный предмет пока ввели не во всех школах Германии, но вот в одном из учебных заведений города Гейдельберга уроки счастья ведет сам директор школы. Главная задача учеников - научиться жить в гармонии с собой, слушать свое сердце и просто быть счастливым. Экзаменов по этому предмету нет, но каждый ученик к концу года должен воплотить в жизнь собственный проект: снять “добрый” ролик или заняться благотворительностью.

В некоторых школах Израиля введен необычный предмет “Кибербезопасность”. Поводом для введения этого урока послужила большая киберзависимость детей, о которой стали говорить не только родители, но и медики. На уроках по теории и на практике школьников учат, как вести себя в социальных сетях, как правильно реагировать и отвечать на комментарии. Также большая часть предмета посвящена зависимости от компьютерных игр и тому, как с ней бороться.

Возможно, это необходимость, так как израильтяне живут в состоянии террористической угрозы. Детей стоит этому предмету обучать, чтобы они не попадались на удочку мошенников и провокаторов в соцсетях, а также для того, чтобы никого не вербовали в ИГИЛ и всякие “синие киты” детей не губили.

В Башкирии существует более сотни школ, которые имеют собственные пасеки. На уроках по пчеловодству детей учат правильно ухаживать за насекомыми, собирать мед и прочее. Дело в том, что Республика Башкирия считается одной из лучших в мире по производству меда. И, чтобы не потерять это почетное звание, в некоторых учебных заведениях ввели такой необычный предмет. В Австралии существуют уроки серфинга. Жителей Зеленого континента можно по праву назвать лучшими серферами на планете. И, чтобы сохранить звание лучших покорителей волн, во всех школах страны ввели уроки серфинга. Власти страны сделали все возможное для того, чтобы на пляжах случайно не появился турист, который катается лучше местных.

Власти Армении делают все для того, чтобы молодое поколение не забывало традиции своей прекрасной страны. Именно поэтому во всех школах ввели специальный курс “Народные танцы”. На уроках школьников учат хореографии и рассказывают об истории танцев. Возможности “откосить” от этого предмета у школьников нет: в конце учебного года дети сдают экзамены. Не получив хорошую оценку по этой дисциплине, можно остаться в том же классе на второй год.

Во всех американских школах ввели необычный предмет, который называется “Научные изобретения”. Его цель - раскрыть потенциал юных ученых. После теоретического курса всем школьникам дают одно задание - изобрести что-то новое. На его выполнение ученикам дается целый год. После завершения курса школьники презентуют свои изобретения перед всем классом, обсуждают актуальность проекта и выставляют оценки.

Возможно, “Любование природой”, “уроки счастья” или “уроки добра” можно было бы ввести и для казахстанских детей, потому как в последнее время появилось много агрессии в нашей стране. Хотя изобретать особенно много и не нужно - стоит лишь вспомнить. Например, в советский период в планировании уроков природоведения всегда были четыре экскурсии на природу в одно и то же место, чтобы наблюдать за ее изменениями.

Когда-то были и “Домашневедение”, и “Трактороведение”, и справлялись с рубанком. Играли в “Зарницу”, ставили пьесы, проводили фестивали республик. Учителям удавалось организовывать на 19 мая костры до неба с различными конкурсами. Летом ездили делиться опытом ведения пришкольных участков. Увлекательно было и детям, и учителям.