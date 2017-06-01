Константин Маскаев

Под занавес туристического сезона мы обещали рассказать, какие перспективы ждут одно из самых интересных, но в то же время и многострадальных курортных мест - озеро Алаколь и его окрестности.

Вообще местами туристического интереса Казахстан не обделен, хотя таковых не так и много. Есть, например, Щучинско-Боровская курортная зона, Бухтарма и дугие курорты Восточного Казахстана, система озер и скал Баянаульского природного парка, озера Саты и Кайынды, Капшагайское водохранилище... Многие из этих мест уже, что называется, обжиты, освоены. Хотя до любого из них путь неблизкий - а Казахстан занимает огромную территорию. Дорога до Алаколя не только дальняя, но и неприятная



При этом курорты Алаколя, чьи воды и берега лежат в границах сразу двух областей, Восточно-Казахстанской и Алматинской, могли бы составить ощутимую конкуренцию Иссык-Кулю. Во-первых, потому что Алаколь теплее и курортный сезон немного дольше. Во-вторых, вода озера и его вулканическая кремнийсодержащая галька и грязь обладают, можно сказать, уникальными свойствами и облегчают многие хронические болезненные состояния. Алаколь дает заряд бодрости, наполняет организм силой как никакое другое озеро в Казахстане. Известный факт, что в советское время эти особенности Алаколя использовали для скорейшей реабилитации космонавтов после длительных экспедиций. На северном берегу до сих пор сохранился санаторий, который теперь доступен желающим. Две области - Алматинская и Восточно-Казахстанская - не первый год соперничают за право называть это место “настоящим Алаколем”. В береговых поселках строятся пансионаты, местные жители готовят к сезону гостевые дома, появилась конкуренция сервисов и цен. В этом году чиновники констатировали, что число только учтенных туристов перевалило за семьсот тысяч - почти на 250 тысяч больше, чем в сезон 2016 года.

Но опытный представитель туристического и гостевого алакольского бизнеса, исполнительный директор центра семейного отдыха “Пеликан” Фуат Курмакаев, знает, что наплыв отдыхающих произошел скорее вопреки, поскольку дорожная ситуация нисколько не улучшилась. Выручил, пожалуй, только поезд, который ходит из Алматы до станции “Дружба”. И интерес отдыхающих к Алаколю во многом обусловила девальвация, вслед за которой затраты казахстанцев на отдых за рубежом значительно выросли. Вот и обратили взоры на отечественную жемчужину. Многие открыли ее для себя впервые. Есть надежда, что полюбили и в дальнейшем не станут исключать Алаколь из своей курортной карты. Тем не менее бизнес здесь вести весьма сложно прежде всего в силу пресловутой удаленности, отсутствия качественной дороги и придорожного сервиса.

- Нас очень обрадовало появление железнодорожной станции “13-й разъезд” надалеко от поселка Акши, где расположена и постепенно расширяется зона пансионатов. Вдохновляет и решение о строительстве здесь здания вокзала. Когда это будет, точно сказать пока нельзя, в этом году только обозначили место и заложили символический кирпичик. Но надежа есть, - делится Фуат. - Я вообще убежден, что железная дорога - самый оптимальный способ доставки туристов на Алаколь. Здесь рализована идея ночной гостиницы. Вечером туристы садятся в Алматы в поезд, а утром он привозит их на 13-й разъезд. Приятная и незатратная ночь в поезде. Это даже не междугородний автобус, поездка в котором утомляет, поскольку 12-14 часов провести в кресле сложно. Нельзя не согласиться с Фуатом. Грамотное и продуманное железнодорожное сообщение могло бы связать с Алаколем и Алматы, и столицу, и северо-восток страны. Но из личного опыта мне, например, совершенно не понятно, почему железнодорожники составляют поезда в сторону “Дружбы” из таких старых, разбитых, морально уставших вагонов? Почему в КТЖ считают пассажиров этого направления людьми третьего сорта? Этот поезд способен уронить впечатление от поездки на отдых. В нем душно, перегородки в вагонах скрипят, окна либо не закрываются, либо их невозможно открыть, по пути проводники подсаживают безбилетных пассажиров. Те создают неудобства, теснят тех, кто на законном основании приобретал билеты. Причем крупные станции, где производят посадку, приходятся как раз на ночное время. Поезд, который состоит лишь из трех-пяти вагонов, забит людьми, билеты нужно приобретать заблаговременно. Отсутствие билетов - еще одна причина, по которой часть казахстанцев и в этом году не сумела снять с себя накопившуюся за год усталость в водах Пестрого озера.

Ставить число вагонов под сезонный спрос в КТЖ, видимо, тоже не всегда могут. Этот поезд всего лишь прицепной. Его добавляют в составы поездов, проходящих по другим направлениям. Поэтому порой вагончики эти вынуждены простаивать где-то в тупике в ожидании попутного состава.

Для тех же, кто едет сюда из Астаны, Восточного Казахстана и России, существует другое большое неудобство. Им приходится делать пересадку и на станции Актогай долго ждать другой поезд, который отвезет их к озеру. И пока не ясно, появится ли хотя бы к следующему сезону расписание, которое избавит пассажиров от многочасового ожидания.

Есть и еще одна проблема, решением которой стало бы продуманное время открытия продажи билетов на этот “второстепенный” поезд. Сейчас это происходит весьма поздно. Связано с тем, что тендер на открытие этого летнего маршрута проводят в мае. А в конце мая - начале июля люди могли бы уже ехать на отдых. Нельзя ли проводить этот тендер хотя бы в начале года? К тому же специалисты туристического бизнеса не первый раз говорят, что курортный сезон на Алаколе мог бы длиться с апреля по октябрь, если бы решились проблемы с прибытием и отъездом. Нынешнее положение дел отражает отношение чиновников к этому отечественному курорту. Алаколь словно заставляет ответственных за туризм людей в Астане и Алматы как-то шевелиться, но делают они это вынужденно и вымученно. До автомобильной дороги пока так и не дошло. Достойного качества ее если и построят, то в лучшем случае в 2021 году. Вспомним хотя бы, сколько времени потребовалось на реконструкцию шоссе Алматы - Талдыкорган. Зато козырем в разговорах о перспективных изменениях часто используется факт открытия под Учаралом аэропорта!

Раньше это был военный аэродром. Но теперь его снабдили зданием гражданского аэровокзала. Сюда можно прилететь на самолете - как рейсовом, так и частном. Но опять же - небольшой Як-40, который летает сюда из Талдыкоргана и Астаны, не может кардинально повлиять на поток туристов. Даже если бы любой желающий мог позволить себе (как правило, всей семье!) авиаперелет до Учарала, один рейс перевозил бы только 40 человек, которые, в свою очередь, уже сейчас сталкиваются с тем, что маршрут Аэропорт - Акши, который составляет без малого сотню километров, еще не освоен таксистами, а регулярного автобуса или автоэкспресса к рейсу тоже не запустили. Другая проблема пока не такая явная, но рано или поздно она встанет очень остро - отсутствие системы центральной канализации, которая бы обслуживала пансионаты. Их число будет расти. И каждый пансионат решает и станет решать эту проблему самостоятельно. Обеспечение современными системами очистки определенным финасовым бременем ложится на сами пансионаты. Но не все, вероятно, достаточно ответственно подходят к решению этой проблемы, кто-то экономит. На будущий год, говорят районные чиновники, канализацию в Акши построят. Пока же спасает естественный фактор: кремний и другие минералы, содержащиеся в Алаколе, создают своеобразный бактерицидный эффект, благодаря чему озеро способно очищать себя от биологических отходов.

Некогда пустынный берег Алаколя постепенно оживает и пробуждает интерес к себе. Но чтобы сделать его равноценной альтернативой соседним курортам, нужно много трудиться. А главное - воспринимать Алаколь не как что-то далекое, второсортное и третьестепенное, а как свое родное и исключительно ценное.



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