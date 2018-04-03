Ольга Шишанова

Одним из итогов международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” стало выявление новых технологий в секторе агропромышленного комплекса. Любопытно, что применять их в сельском хозяйстве Казахстана можно начинать уже прямо сейчас



По данным представителей Минсельхоза РК, всего отобрали 66 полезных технологий, пригодных для сельскохозяйственного сектора республики, из которых 17 представила Беларусь, 15 - Нидерланды, 11 - ученые из Финляндии, семь - россияне. Помимо этих стран полезные ноу-хау выделили сотрудники рабочей группы МСХ РК в павильонах Турции, Австрии, Италии, Чехии и США. Казахстанские разработчики отличились нововведениями в области ветровой энергии. Любопытными оказались новые технологии ученых из Турции и Австрии, которые позволяют вырабатывать электричество на дальних пастбищах благодаря установке мини-солнечных батарей на высокогорных джайляу.

Итальянцы оказались новаторами в области получения энергии из растений, когда трансформация световой энергии в электрическую лежит в основе работы генераторов, содержащих хлорофилл. В то же время ими для продления времени действия фотоэлемента использовался дополнительный источник электронов - гидрохинон, в результате чего зеленый пигмент отдавал не только свои, но и электроны гидрохинона. Расчеты итальянцев показали, что такой фотоэлемент площадью 10 квадратных метров может обладать мощностью около киловатта. Тогда как разработками экономичного подогрева и охлаждения воздуха с помощью “зеленых” технологий поделились с представителями Минсельхоза республики финны, системой капельного орошения и рационального использования воды - турки и австрийские ученые умы.

Любопытными и полезными, кроме того, для АПК могли бы оказаться и технологии выращивания энергетической древесины. Под этим понятием подразумеваются плантации быстрорастущих пород деревьев и кустарников, для которых используются сельскохозяйственные высокомеханизированные методы производства. Такие энергетические леса готовы к использованию через 3-10 лет после высаживания. Через пять лет урожай достигает почти 50 тонн сухой массы с гектара. Для получения такой энергетики используют низкосортные виды деревьев - тополь и иву. Кроме того, подобные плантации играют важную экологическую роль, обеспечивая во время роста деревьев производство кислорода и поглощение углекислого газа. Известно также, что тополь - это основной “санитар” городов. Сегодня отечественные специалисты уже подсчитывают экономический эффект от возможного внедрения этой разработки в производственный процесс, заниматься которым будут казахстанские ученые.

Между тем, по мнению председателя правления национального аграрного научно-образовательного центра МСХ РК Аскара Наметова, прежде чем внедрять новые разработки, необходимо серьезно заняться интеграцией аграрной науки и бизнес-структур. “Конечно, замечательно, что на развитие аграрной науки сегодня выделили на 2018-2020 годы 12,6 миллиарда тенге, которые потратят на 21 приоритетное направление, однако до сих пор в стране нет принципиальных механизмов, которые бы интегрировали науку с бизнесом”, - говорит Наметов. Причины - как нелабильность бизнеса, довольствующегося тем, что уже есть, так и тот факт, что большинство сельскохозяйственных объединений просто не могут воспользоваться новыми технологиями - нет соответствующей базы и особенно не хватает специалистов, способных применить эти ноу-хау на практике. Кроме того, невозможно практическое внедрение уже разработанных нововведений, которые бы облегчили и удешевили сельскохозяйственное производство, из-за малого количества стартапов.



Астана