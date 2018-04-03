Александр Мироглов

Палитра для поллитра

Российские борцы за здоровый образ жизни из Госдумы “пошли в атаку” на алкоголь. Представитель партии ЛДПР предложил на бутылках с алкоголем размещать “страшилки” подобно тем, что есть на сигаретных пачках. Если предложение рассмотрят и оно станет законом, что вполне вероятно, Казахстан и другие страны ЕАЭС наверняка ждет внедрение аналогичных новшеств



Авторы проекта считают, что практика размещения “страшилок” на бутылках с алкоголем даст результат аналогичный тому, который, как они утверждают, получили в борьбе с курением после размещения на пачках сигарет информации о вреде табака.

- Всю алкогольную продукцию необходимо маркировать по примеру табачных изделий, например, чтобы 40 процентов от объема тары занимала устрашающая картинка. То есть мы внесем пропорцию от размера тары. Мы считаем, что это, безусловно, полезно для молодежи, которая зачастую приходит в магазины и видит напитки с красивыми, завлекающими этикетками. Несомненно, это сбавит ее интерес к алкоголю. Методы пропаганды мы считаем одними из важнейших, - заявил журналистам автор законопроекта Андрей Свинцов.

Будущий законопроект, по мнению его автора, направят в первую очередь именно на неприятие алкогольных напитков молодежью. Предложение законодательно закрепить такую норму должно отбить у подростков желание “дружить” с зеленым змием. Похвально. Но, как считают многие эксперты, не однозначно.

По их мнению, устрашающие картинки на алкогольной продукции не будут такими эффективными, как в случае с табаком. Мало кто согласится со страшной картинкой или надписью на бутылке легкого сухого вина, к примеру, или элитного ликера, говорят они.

Но у депутатов - радетелей за появление такого закона - другой взгляд на ситуацию. Их не смущает, что пиво за 200, доступное каждому и, к примеру, виски за 10 тысяч - это разные сегменты алкогольного рынка. Последнее вряд ли сможет позволить себе купить среднестатистический школьник или студент, какая бы этикетка на нем ни была. Тем не менее депутаты настаивают. На весь (алкоголь). Дело в том, что те действия, которые предпринимают правительство, Госдума, - правильные, но в любом случае это полумеры. Самая главная борьба с любым злом (я сейчас не только об алкоголе говорю, но и о наркотиках, сигаретах и т. д.) - это пропаганда. Ничего более эффективного и дешевого нет. По алкоголю у нас пропаганда хромает. Да, рекламу запретили, но достаточно прийти в любой магазин, и вы увидите, что самые длинные полки - с алкоголем, самые разнообразные этикетки и бутылки тоже у алкогольной продукции. Маркетологи делают все, чтобы вы не смогли оторвать от них глаз. И все эти бутылки на любом празднике стоят на столе. Просто чем обеспеченнее семья, тем более благородные напитки, но это не означает, что к такому алкоголю нужно применять какие-то льготные условия. У нас вся основная пропаганда идет через семью: на празднике родители пьют, смеются, дети от трех до 18 лет все это наблюдают, для них это хороший пример, раз папа с мамой радуются. А если на всех этих бутылках будут большие наклейки (не менее 40 процентов от поверхности тары), содержащие информацию о вреде алкоголя, то ребенок их увидит и, скорее всего, задаст вопрос родителям: “А что это такое?”. Хорошие родители всегда объяснят, что это алкоголь и это вредно. Если подобное будет происходить из года в год, то у детей с малого возраста возникнет как минимум нормальное понимание, что такое алкоголь, а как максимум нам бы хотелось, чтобы у них вырабатывалось отвращение. Такая пропаганда не будет стоить денег федеральному бюджету, затрат никаких нет, говорят депутаты от ЛДПР.

А бюджету она не будет стоить ничего по той причине, что расходы на размещение “страшилок” на этикетках, по предложению депутатов, лягут на плечи производителей алкогольной продукции. Которые их, в свою очередь, переложат на потребителя.

У нас и сейчас по закону любой импортный алкоголь обязательно маркируется надписью на русском языке. Если он чисто импортный, то сзади есть наклейка, где содержится переведенная информация о товаре и производителе. Все это уже делается, а в случае, если нашу инициативу примут, наклейка просто будет чуть больше - в стоимости алкоголя это менее 0,1 процента, продолжают депутаты.

Борьба за здоровый образ жизни, привитие отвращения к табаку и алкоголю - направление верное. У экспертов возникает другой вопрос: “Почему именно по самому простому пути? И малоэффективному?”.

По их мнению, лучшая пропаганда здорового образа жизни лежит не в плоскости размещения наклеек на потенциально опасной для здоровья продукции, а в популяризации и доступности жизни без нее: спорт, увлечения, любая занятость. Чтобы не возникало и мысли провести свободное время “в обнимку” с бутылкой или сигаретой в руках.

- Эффективность устрашающих картинок не доказана. Первыми в мире дополнять пачки сигарет устрашающими картинками стали в Австралии лет 15 назад. Они же признали это абсолютно бессмысленным, хотя и не отказались от меры, - заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Насколько я знаю, в России снижения потребления по причине изображения испорченных никотином органов зафиксировано не было - нулевые итоги. А представить себе бутылку самой дешевой водки по 220 рублей с нарисованной пораженной печенью, в принципе, можно. Но как представить с таким изображением бутылку, например Hennessy или 50-летнего виски, непонятно.

Эксперты соглашаются с тем, что раз инициатива появилась, значит, это кому-то нужно. И инициаторов вряд ли интересует эффективность, которую внесут в жизнь эти новшества. Скорее это просто популистские заявления.

Так или иначе, если предложение депутатов от ЛДПР примут и оно обретет форму закона в России, вскоре аналогичную инициативу, возможно, озвучат и примут в Казахстане.

С трудом верится, что те, кто пил, станут пить меньше.

Может, вместо картинок на бутылках и пачках просто создать условия для того, чтобы здоровый образ жизни, к которому стремятся многие, не выглядел как простая пробежка в парке. Завлекать доступностью бассейнов, качалок, фитнес-залов и прочих прелестей того самого здорового образа жизни?