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В ПАРКЕ ИМЕНИ 28 ГВАРДЕЙЦЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ МЕМОРИАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ Горячие новости / События

Константин Маскаев
Мемориал воинской славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев продолжают разрушать! Это очевидно. Прошло уже три недели, как обнаружили первые следы вандализма. До сведения властей южной казахстанской столицы довели факты этого вопиющего поругания памяти павших в ходе Великой Отечественной войны солдат. Но эффективных мер, которые бы предотвратили дальнейшее разрушение, не предприняли. А в минувшую субботу участники акции “Субботником по вандализму”, среди которых были и ветераны, обнаружили, что с памятника исчезла еще часть элементов - бронзовые буквы и символ “Золотая звезда”

Ранее мы сообщили, что в Координационном совете общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов собрались представители и активисты ветеранских организаций, руководители общественных объединений ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, ветераны Чернобыля, солдаты особого риска, ветераны Вооруженных сил, представители партии коммунистов, патриотического движения “Бессмертный полк”, чтобы выразить свое возмущение по поводу произошедшего. Результатом встречи стало обращение в акиматы города и района, а также в прокуратуру и Администрацию президента. Ветераны потребовали от властей принять меры по защите памятника от надругательства и возвращению к Мемориалу и Вечному огню почетного караула.

 

 

Никакого ответа со стороны властей пока не поступило. Как не прозвучало и комментария по поводу акта вандализма. Реставрационные работы не проводятся. Памятник поврежден. Посетители, в том числе многочисленные гости города, среди которых немало иностранцев, видят существующее положение, фотографируют поврежденные стелы, обсуждают и делают выводы.
В свою очередь, участники упомянутого заседания провели собственный субботник у Мемориала и Вечного огня, который сопровождала патриотическая акция с участием ветеранов. На ней в очередной раз присутствующие выразили свое отношение к происходящему.

 

 

Чтобы принять участие в мероприятии, из Астаны прибыл депутат мажилиса, руководитель Республиканского координационного совета ветеранов, боевой генерал-лейтенант, обладатель высокой награды “Народный герой” (“Халық Қаһарманы”) Казахстана Бахытжан Ертаев. Его, как и других собравшихся, до глубины души оскорбляют и сам факт совершенного неизвестными злодеяния, и отсутствие действенной реакции со стороны властей. В противовес сложившейся в Алматы ситуации он привел в пример Германию, где проходила часть его офицерской службы:
- Я преклоняюсь перед немецким народом, поскольку эти люди имеют достоинство оберегать памятники советскому воину-освободителю. Они сохранили даже надписи, оставленные нашими дедами на стенах Рейхстага! И в то же время кто-то посмел здесь, в самом сердце города, оскорбить память наших отцов! Где реакция акимата? Где участие “Нур Отана” в том, чтобы исправить ситуацию?

 

 

Генерал также сказал, что если бы не победа в Великой Отечественной войне, не было бы не только большой многонациональной страны, но и независимости современного Казахстана. Он также выразил намерение говорить по поводу произошедшего с градоначальником и руководством ДВД и прокуратуры Алматы, а также поделиться своим негодованием в парламенте.
В субботнем мероприятии в парке приняли участие около двухсот активистов ветеранских организаций, блокадницы, внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова, школьники.

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Просмотрено: 2729 раз Просмотров: 2729 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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