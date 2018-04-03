Константин Маскаев

Мемориал воинской славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев продолжают разрушать! Это очевидно. Прошло уже три недели, как обнаружили первые следы вандализма. До сведения властей южной казахстанской столицы довели факты этого вопиющего поругания памяти павших в ходе Великой Отечественной войны солдат. Но эффективных мер, которые бы предотвратили дальнейшее разрушение, не предприняли. А в минувшую субботу участники акции “Субботником по вандализму”, среди которых были и ветераны, обнаружили, что с памятника исчезла еще часть элементов - бронзовые буквы и символ “Золотая звезда”



Ранее мы сообщили, что в Координационном совете общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов собрались представители и активисты ветеранских организаций, руководители общественных объединений ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, ветераны Чернобыля, солдаты особого риска, ветераны Вооруженных сил, представители партии коммунистов, патриотического движения “Бессмертный полк”, чтобы выразить свое возмущение по поводу произошедшего. Результатом встречи стало обращение в акиматы города и района, а также в прокуратуру и Администрацию президента. Ветераны потребовали от властей принять меры по защите памятника от надругательства и возвращению к Мемориалу и Вечному огню почетного караула. Никакого ответа со стороны властей пока не поступило. Как не прозвучало и комментария по поводу акта вандализма. Реставрационные работы не проводятся. Памятник поврежден. Посетители, в том числе многочисленные гости города, среди которых немало иностранцев, видят существующее положение, фотографируют поврежденные стелы, обсуждают и делают выводы.

В свою очередь, участники упомянутого заседания провели собственный субботник у Мемориала и Вечного огня, который сопровождала патриотическая акция с участием ветеранов. На ней в очередной раз присутствующие выразили свое отношение к происходящему. Чтобы принять участие в мероприятии, из Астаны прибыл депутат мажилиса, руководитель Республиканского координационного совета ветеранов, боевой генерал-лейтенант, обладатель высокой награды “Народный герой” (“Халық Қаһарманы”) Казахстана Бахытжан Ертаев. Его, как и других собравшихся, до глубины души оскорбляют и сам факт совершенного неизвестными злодеяния, и отсутствие действенной реакции со стороны властей. В противовес сложившейся в Алматы ситуации он привел в пример Германию, где проходила часть его офицерской службы:

- Я преклоняюсь перед немецким народом, поскольку эти люди имеют достоинство оберегать памятники советскому воину-освободителю. Они сохранили даже надписи, оставленные нашими дедами на стенах Рейхстага! И в то же время кто-то посмел здесь, в самом сердце города, оскорбить память наших отцов! Где реакция акимата? Где участие “Нур Отана” в том, чтобы исправить ситуацию? Генерал также сказал, что если бы не победа в Великой Отечественной войне, не было бы не только большой многонациональной страны, но и независимости современного Казахстана. Он также выразил намерение говорить по поводу произошедшего с градоначальником и руководством ДВД и прокуратуры Алматы, а также поделиться своим негодованием в парламенте.

В субботнем мероприятии в парке приняли участие около двухсот активистов ветеранских организаций, блокадницы, внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова, школьники.



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