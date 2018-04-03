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ВПЕРВЫЕ В АЛМАТЫ ВЫСТУПИЛА ТРИБЬЮТ - ГРУППА ABBA PLATINUM Горячие новости / Светская жизнь

Мария Коленко
ABBA: платиновые хиты
ABBA - один из самых успешных поп-коллективов за всю историю музыкальной индустрии. Во времена 70-80-х группа имела невероятную популярность. Победив в 1974 году на “Евровидении” с хитом Waterloo, ABBA завоевали сердца миллионов поклонников, открыли свои таланты всему миру. Их диски продавались сумасшедшим тиражом, достигшим цифры более 350 миллионов единиц, а синглы были в топах мировых чартов и возглавляли все хит-парады. На сцене “Алматы Арены” прозвучали хиты знаменитой шведской четверки. Трибьют-шоу от группы ABBA Platinum собрало ценителей творчества коллектива всех возрастов

Песни ABBA и сегодня в разных увеселительных заведениях как в виде каверов, так и обычных аудиозаписей. Послушать хиты в живом исполнении лучшей трибьют-группы шведского квартета - возможность прямо-таки уникальная. В составе ABBA Platinum шесть человек. Коллектив существует с 1997 года. В своем выступлении артисты уделяют особое внимание каждой детали. Они объединили изумительную музыку, подлинные костюмы, хореографию АВВА и хорошую дозу тонкого юмора. Получилось зрелище, от которого захватывало дух.

 

 

Группа ABBA Platinum смогла полностью воссоздать атмосферу настоящего шоу, царившую на концертах ABBA. Живой звук, никакой фонограммы и перегруженности компьютерными аудиоэффектами. Live как он есть. Dancing Queen, Mamma Mia, Money, Money, Money - эти и другие хиты прозвучали на алматинском концерте.
ABBA Platinum постоянно выступают дома, в Великобритании, и за границей, в концертных залах, на корпоративных мероприятиях, частных вечеринках, в казино, колледжах и университетах, участвуют в телевизионных передачах.
У группы превосходная репутация. Многие продюсеры называют ABBA Platinum одним из лучших трибьют-коллективов, доступных сегодня. Они продолжают покорять публику по всему миру, устанавливая новые стандарты шоу, двигаясь от хорошего к лучшему.

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Просмотрено: 6193 раз Просмотров: 6193 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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