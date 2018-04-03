Мадина Меирманова

Во вторник правительство отчиталось об инфляции с начала года. Судя по цифрам, в стране падает покупательская способность. Впрочем, исходя из запланированных показателей инфляции к концу года нас еще ждет серьезное повышение цен



Как ни странно это звучит для далекого от экономической науки гражданина, но наличие инфляции - индикатор состояния экономики и уровня благосостояния населения. Первая причина роста инфляции - увеличение спроса на товары и услуги: если начинают покупать больше товаров и услуг, это приводит к увеличению спроса и росту цен. Но она же, инфляция, может стать и показателем дефицита: если сокращается предложение, то повышается цена на “дефицитный товар”. (Ярчайший пример последних недель - цены на топливо.)

Еще, конечно, можно назвать “инфляцию монополии”: когда какой-либо товар или услуга предлагается на рынке монопольным производителем. И отсутствие конкуренции приводит к отсутствию рыночного ценообразования. Это как с ценой за отопление: нет выбора, цены растут. Но последнее находится под контролем антимонопольного ведомства, и повышение стоимости услуг монопольщиков - явление предсказуемое, поскольку долго обсуждаемое, и, что самое главное, регулируемое. А вот первые две причины - сугубо рыночные. И, по сути, именно они являются главными “действующими лицами” любого инфляционного процесса.

Согласно последнему отчету комитета статистики Миннацэкономики, в Казахстане инфляция по итогам девяти месяцев составила 4,2 процента. Но... “Мы ожидаем уровень инфляции в диапазоне 6,9-7,5 процента по итогам 2017 года”, - заявил глава Министерства национальной экономики Тимур Сулейменов. То есть за последний квартал текущего года инфляция разгонится минимум на 2,5 процента - более половины уровня прошедших девяти месяцев.

Как сообщил министр, среди инфляционных рисков сезонный рост цен на плодоовощную и сельхозпродукцию “на фоне предпраздничных дней”. Впрочем, эти сезонные и “предпраздничные” (надо полагать, министр имеет в виду предновогодние) всплески цен не дают скачка инфляции в два процента. А вот топливо - вполне может.

Именно энергетическая причина может дать разгон ценам. По словам Сулейменова, остановка до 25 октября на ремонт Павлодарского НПЗ может вызвать “необоснованный рост цен на бензин, что спровоцирует повышение цен и тарифов на остальные потребительские товары и услуги”. За ценообразованием на товары будут следить в антимонопольном ведомстве и акиматах. Обещая пресекать излишние аппетиты продавцов.

Но вот министр энергетики Канат Бозумбаев вовсе не считает, что рост стоимости бензина необоснованный, и надеется, что после запуска ПНПЗ “ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября”. Но что будет этим “руслом”: снижение ли цен на прежний “доремонтный” уровень или стабилизация на текущем - так никто и не понял. Как сказал Бозумбаев, полностью избавиться от импортозависимости у Казахстана шансов нет и к концу года, а значит, наши внутренние цены будут зависеть от стоимости привезенного ГСМ.

Еще немного о топливе и сезоне. Как сообщили в Миннацэкономики, с началом отопительного сезона “в некоторых регионах отмечается резкий рост цен на твердое топливо”. Лидером по ценам стала Астана (19 процентов роста), а также Алматинская (16,4 процента) и Акмолинская (10,6 процента) области. И это судя по тому, что в остальных регионах цены стабильные явно не по объективным причинам.

Но вот еще одна интересная версия инфляции, прозвучавшая из уст главы Нацбанка Данияра Акишева. По его словам, инфляция стала результатом работы печатного станка: “В 2016 году объем тенге в экономике - это сумма всех наличных и безналичных тенге - увеличился на 61 процент, в этом году - еще на шесть процентов”. И, как следствие, возросшего желания населения тратить: “3,5 процента из 6,3 процента роста розничного товарооборота обеспечены за счет вклада непродовольственных товаров. Одним из драйверов повышения непродовольственных цен является рост потребительского кредитования. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в банках вырос на 11 процентов, или на 270 миллиардов тенге”.

Впрочем, он не стал отрицать, что свою долю в инфляцию внесло повышение цен на импорт: “Стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России на 32 процента демонстрирует недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей”, - заявил Акишев.

В общем, все равно все упирается в импорт. И в “возросшее благосостояние граждан”, которые стали больше тратить, стимулируя рост спроса и, соответственно, рост цен.

И все-таки, судя по ожиданиям и осторожным намекам на “стабилизацию ситуации”, казахстанцев ждут предновогодние сюрпризы в виде повышения стоимости всего. Что вкупе и должно разогнать инфляцию в стране минимум на 2,5 процента. При активных, разумеется, усилиях властей “сдержать рост цен”.



Так откуда же возьмутся эти минимум 2,5 процента инфляции до конца года?

Если предположить, что основная причина - рост цен на топливо, то вырасти они должны уже сегодня процентов на 15 и продержаться на этом уровне не мене 2,5 месяца. Только в этом случае можно будет получить мультипликативный эффект роста цен по всем зависимым отраслям. Но в действительности составляющая стоимости топлива в конечной цене продуктов намного меньше, чем принято думать. Если речь не идет, скажем, об авиабилетах и о чем-нибудь подобном. Но опять-таки на общую картину это повлияет в ничтожной мере.

Вторая причина, на которую начал кивать Кабмин, - предновогодний продуктовый ажиотаж и сезонный всплеск цен - вряд ли разгонит инфляцию до нужного уровня. Статистика прошлых лет показывает, что степень влияния предновогоднего шопинга не превышает половины процента в квартальной инфляции.

А это значит, что если правительство действительно предвидит разгон инфляции до запланированного коридора 6,9-7,5 процента, то для этого необходимы более эффективные “драйверы цен”. То есть всех нас, возможно, ждет предновогодний сюрприз.



Астана