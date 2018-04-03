Наша страна богатая, но временно бедная



Взгляд Сергея Козлова



Зияющая даль На этой неделе член мажилиса нашего парламента Артур Платонов подал на имя премьер-министра депутатский запрос, в котором поднял вопрос отъезда талантливой молодежи за рубеж. Артур Станиславович обратил внимание на высокую стоимость обучения в казахстанских вузах как на один из факторов оттока молодых сограждан в другие страны.

“Результаты конкурсов присуждения грантов не оправдали надежд участников, ведь количество грантов ограничено. Это означает, что большинство студентов будут обучаться на платной основе. Но далеко не всем родителям по карману высокая стоимость обучения в вузах, из-за чего нередко приходится отправлять выпускников за пределы страны, где цены значительно ниже”, - утверждает депутат.

И приводит любопытные данные, ссылаясь при этом на Минобразования России. Так вот, в 2014-2015 годах в вузах этой страны обучалось свыше 75 тысяч казахстанцев. А по данным уже нашего Национального центра тестирований, более половины проходящих комплексное тестирование выпускников не набирают порогового балла даже со второго раза.

“В результате молодые люди уезжают к соседям, где региональные вузы получают хороший государственный заказ на подготовку кадров, предусматривающий стипендию, общежитие. По данным Ассоциации вузов Казахстана, большинство не возвращаются”, - подчеркнул депутат.

Фактически речь идет о системной “утечке мозгов”. Несмотря на законодательное закрепление методики определения потребности в квалифицированных кадрах в Казахстане, возникает ощущение, что методики-то есть, а вот потребности что-то не чувствуется. Причем речь идет о специалистах именно в так называемом реальном секторе экономики, а не о юристах, экономистах, менеджерах, которых у нас, что называется, в избытке.

Депутат Платонов попросил правительство обеспечить координацию действий профильного ведомства и вузов для предотвращения массового отъезда выпускников. Интересно, как к его просьбе отнесутся соответствующие госструктуры? Может, все же обратят внимание на это явление - фактически на бегство нашей молодежи из страны.

И депутат знает, о чем говорит. Согласно данным комитета статистики Министерства национальной экономики РК, в стране вновь набирает обороты количество покидающих страну с выездом на постоянное место жительства за рубеж. Усугубляет ситуацию и то, что число желающих принять гражданство Казахстана резко снизилось.

Среди основных причин, которые подталкивают молодежь уехать из Казахстана, называют низкий уровень доходов, затруднения при устройстве на работу, отсутствие перспектив и невозможность реализоваться, личные мотивы и интерес и получение качественного образования. По словам аналитиков, для молодого специалиста немаловажным фактором для принятия решения уехать из Казахстана является заработная плата. Зачастую квалифицированный специалист за рубежом получает в разы больше, чем по аналогичной специальности в Казахстане.

К примеру, минимальная заработная плата в Германии составляет 8,5 евро в час, при восьмичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе минимальная заработная плата составит 1360 евро в месяц, во Франции - 1537 евро в месяц, для сравнения: минимальная заработная плата в Казахстане на 2016 год равна 21 364 тенге (около 100 евро в месяц), а средняя заработная плата - 119 111 тенге (около 573 евро).

Это, повторяем, данные официальной статистики, которые даже поверхностно не совпадают с сегодняшними реалиями хотя бы потому, что курс евро или доллара уже давно стал иным. Но мы не хотим даже эти цифры корректировать - они и так более чем красноречивы.

Уехать из Казахстана хочет и взрослое население зачастую из-за пенсионного вопроса. Так, пенсионный возраст в России для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет, тогда как в Казахстане он наступает на три года позже. Стоит отметить, что в западных странах пенсионные выплаты в разы превышают казахстанские, что стимулирует работоспособное население задуматься о безбедной старости за рубежом.

Но молодые, талантливые и перспективные специалисты принимают решение уехать из Казахстана чаще, и это, конечно, окажет негативное воздействие на экономику страны. Это потеря наиболее активных и образованных людей, которые могли бы вносить свой вклад в развитие Казахстана. Также “утечка мозгов” создаст дефицит квалифицированных специалистов во многих отраслях экономики.

За последние четыре года число эмигрантов с высшим образованием превысило число иммигрантов на 65 процентов. Максимальный чистый отток трудоспособных мигрантов наблюдается как раз по техническим, экономическим и педагогическим специальностям.