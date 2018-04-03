Алан Байтенов

Золотые правила

В Казахстане упростят процедуру получения лицензии на добычу золота частными старателями. Это позволит существенно снизить количество черных, теневых, добытчиков, которые, по сути, являются браконьерами.

В идеале лицензию на частную добычу можно будет получить в течение трех дней. Выдавать ее будет местный акимат. Сейчас же, чтобы дождаться дня первой добычи, нужно около семи лет!

Объем золота, который можно будет добыть в год без оплаты налога, - 50 килограммов. Это на участке около пяти гектаров. К слову, килограмм золота на момент подготовки материала стоил около 41,1 тысячи долларов США. Или 14,2 миллиона тенге.

А еще, если все пойдет по предлагаемому плану, геологи таки “скинут” нефтяников в списке самых оплачиваемых профессий



Да, все это пока в виде предложений поправок в кодекс “О недрах и недропользовании”, которые презентовал вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев. Однако столь серьезное упрощение процедуры получения лицензии и снижение порога добываемого без оплаты налога золота вполне могут спровоцировать золотую лихорадку в золотоносных регионах республики. Собственно, на это и делается расчет - увеличить количество самозанятых в регионах.

Где же оно, золото? Не так давно общественности представили современную (2014 год) карту месторождений золота в Казахстане. И где ни копни по республике, везде есть некоторое количество золота. Это беспрецедентная ситуация в мире - в каждой области государства есть месторождения золота. Однако основные сконцентрированы в трех областях. Первая - это Восточно-Казахстанская область. Там запасы золота оцениваются в 537,5 тысячи килограммов, что эквивалентно примерно 22 миллиардам долларов. На втором месте Акмолинская область. Там есть около 259,9 тысячи килограммов золота, а это примерно 11 миллиардов долларов. 114,8 тысячи килограммов золота находятся в недрах Карагандинской области, что составляет около пяти миллиардов долларов. Всего же по Казахстану запасы оцениваются на уровне 1159 тонн золота, что составляет примерно около 48 миллиардов долларов. В расчете участвует стоимость в долларах за килограмм золота на уровне 41,1 тысячи долларов. Такова цена, повторимся, на момент подготовки материала. Известно, что всего в Казахстане 293 месторождения. Лицензии выданы примерно на половину числящихся месторождений. При этом в разработке находятся около 30.

Вполне возможно, что, учитывая ситуацию c положением тенге, да и, в принципе, с бумажными и “электрическими” валютами, многие еще раз задумаются, во что вкладывать. Тем более что речь идет о своей земле. И здесь есть два момента, из-за которых стоит поторопиться. Первый - собственно, сам новый механизм получения лицензии. Нам обещают минимальный пакет документов. “Старательская добыча допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней. Выдачу лицензий будут производить акиматы по принципу “первый пришел” на определенной с комитетом геологии территории”, - говорит господин Токтабаев. А второй момент, согласно статье 29 “Субъекты права недропользования” (Закон “О недрах и недропользовании”), пункту первому “Субъектами права недропользования могут быть казахстанские и иностранные физические и юридические лица”.

Ну и самое главное - в чем конкретное послабление в деле старательной золотодобычи, да такое, что кроме казахстанцев может привлечь к нам “...иностранные физические и юридические лица”? Дело в том, что упраздняется существующий порядок, когда добычу на участке можно было начать только после... семи лет ожидания и оформления различных бумаг. Оформить контракт - два года. Подсчет запасов - три года. Переход на стадию добычи - еще как минимум два года. “Предположим, у вас есть участок, там 100 килограммов золота, вы только через семь лет сможете добывать. Естественно, что никто такие сроки выдерживать не будет. Еще одно ограничение - 50 килограммов. Это сделано для того, чтобы крупные предприятия начали размывать свои объемы добычи через старательство. Для этого сделано ограничение по 50 килограммов”, - отметил Токтабаев. Единственный момент - сейчас пока не обозначена цена получения лицензии.

Общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что такое положение сможет реально снизить количество нелегально добытого, то есть неоплаченного золота. От этого выиграют и государство, и частные старатели в регионах, которые получат новый импульс развития. Так сторонники реформы приводят в качестве положительного момента ограничение на получение лицензии - обязательное наличие технических средств добычи. Мол, хочешь заниматься - делай это серьезно и создавай небольшое предприятие.

Другие считают, что введение такого механизма “свободной добычи ресурсов” - показатель того, что в стране экономическая ситуация на грани фола и единственный способ хоть как-то изменить ситуацию - посмотреть в сторону того, что еще осталось. Мол, уран и нефть - это не экологично и давно уже “не наше”. А вот золото еще есть... Да и с его добычей все гораздо проще. Здесь напомним, что не золотом единым можно обогатиться - старательская добыча “допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней”.

На минуту о металлах, которые могут быть также чрезвычайно ценными, но при этом сильно “фонить”. Так вот, драгоценные металлы, согласно Закону “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” - это “золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде”.

Вернемся к основной теме. Еще эту группу несогласных требование обязательного наличия механических средств добычи, наоборот, смущает. Мол, это не изменит ситуацию с мелкими старателями, которые попросту не смогут позволить себе экскаватор или механическую драгу. Не нравится также и небольшой срок, на который выдается лицензия, - три года. Мол, только развернешься и наладишь производство, сбыт, как снова надо получать лицензию. И, мол, не факт, что дадут - вдруг твой участок кому-то приглянулся...

Впрочем, пока это только проект закона, который еще проходит стадии обсуждения. К слову, впервые о возможности упрощения процедуры получения разрешения на добычу золота и прочих ценностей заговорили летом прошлого года. Тогда, напомним, неофициально предлагали даже разрешить мыть золото на реках вручную (это, к слову, о поддержке местного населения золотоносных регионов). Теперь, по всей видимости, нет. Кстати, экологи могут быть спокойны - землю рыть на “основе” упрощенной лицензии можно будет не глубже трех метров и при этом нельзя использовать какие-либо химические способы добычи.

Интересен во всем этом еще один момент. Если все пойдет по плану, взлетит в рейтингах профессия геолога. Особенно тех, кто знает свои регион и участки, где есть чем поживиться. Такими знаниями обладают в основном те, кто работал еще при Союзе. Ведь зная “наших”, тут же на рынке появятся пустые участки с накрученными экспертизами и заключениями. Кто, кроме геолога еще “советской закалки”, сможет определить истину и отличить “подсоленный” участок от действительно золотоносного? К слову, понятие “посолить землю” к нам пришло еще со времен золотой лихорадки на Аляске. Когда “пустые” земли обрабатывали золотым песком и продавали с бешеной накруткой...