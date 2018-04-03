БЕСПЛАТНЫЙ МИНИМУМ

ЗДОРОВЬЕ, КОТОРОЕ НЕ НАДО ПОКУПАТЬ
Подробнее >>>
ТВ ПРОТИВ ФУТБОЛА

ИГРЫ ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



ТРИ ДНЯ НА ТО, ЧТОБЫ СТАТЬ СТАРАТЕЛЕМ Горячие новости / События

Алан Байтенов
Золотые правила
В Казахстане упростят процедуру получения лицензии на добычу золота частными старателями. Это позволит существенно снизить количество черных, теневых, добытчиков, которые, по сути, являются браконьерами.
В идеале лицензию на частную добычу можно будет получить в течение трех дней. Выдавать ее будет местный акимат. Сейчас же, чтобы дождаться дня первой добычи, нужно около семи лет!
Объем золота, который можно будет добыть в год без оплаты налога, - 50 килограммов. Это на участке около пяти гектаров. К слову, килограмм золота на момент подготовки материала стоил около 41,1 тысячи долларов США. Или 14,2 миллиона тенге.
А еще, если все пойдет по предлагаемому плану, геологи таки “скинут” нефтяников в списке самых оплачиваемых профессий

Да, все это пока в виде предложений поправок в кодекс “О недрах и недропользовании”, которые презентовал вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев. Однако столь серьезное упрощение процедуры получения лицензии и снижение порога добываемого без оплаты налога золота вполне могут спровоцировать золотую лихорадку в золотоносных регионах республики. Собственно, на это и делается расчет - увеличить количество самозанятых в регионах.
Где же оно, золото? Не так давно общественности представили современную (2014 год) карту месторождений золота в Казахстане. И где ни копни по республике, везде есть некоторое количество золота. Это беспрецедентная ситуация в мире - в каждой области государства есть месторождения золота. Однако основные сконцентрированы в трех областях. Первая - это Восточно-Казахстанская область. Там запасы золота оцениваются в 537,5 тысячи килограммов, что эквивалентно примерно 22 миллиардам долларов. На втором месте Акмолинская область. Там есть около 259,9 тысячи килограммов золота, а это примерно 11 миллиардов долларов. 114,8 тысячи килограммов золота находятся в недрах Карагандинской области, что составляет около пяти миллиардов долларов.

 

 

Всего же по Казахстану запасы оцениваются на уровне 1159 тонн золота, что составляет примерно около 48 миллиардов долларов. В расчете участвует стоимость в долларах за килограмм золота на уровне 41,1 тысячи долларов. Такова цена, повторимся, на момент подготовки материала. Известно, что всего в Казахстане 293 месторождения. Лицензии выданы примерно на половину числящихся месторождений. При этом в разработке находятся около 30.
Вполне возможно, что, учитывая ситуацию c положением тенге, да и, в принципе, с бумажными и “электрическими” валютами, многие еще раз задумаются, во что вкладывать. Тем более что речь идет о своей земле. И здесь есть два момента, из-за которых стоит поторопиться. Первый - собственно, сам новый механизм получения лицензии. Нам обещают минимальный пакет документов. “Старательская добыча допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней. Выдачу лицензий будут производить акиматы по принципу “первый пришел” на определенной с комитетом геологии территории”, - говорит господин Токтабаев. А второй момент, согласно статье 29 “Субъекты права недропользования” (Закон “О недрах и недропользовании”), пункту первому “Субъектами права недропользования могут быть казахстанские и иностранные физические и юридические лица”.
Ну и самое главное - в чем конкретное послабление в деле старательной золотодобычи, да такое, что кроме казахстанцев может привлечь к нам “...иностранные физические и юридические лица”? Дело в том, что упраздняется существующий порядок, когда добычу на участке можно было начать только после... семи лет ожидания и оформления различных бумаг. Оформить контракт - два года. Подсчет запасов - три года. Переход на стадию добычи - еще как минимум два года. “Предположим, у вас есть участок, там 100 килограммов золота, вы только через семь лет сможете добывать. Естественно, что никто такие сроки выдерживать не будет. Еще одно ограничение - 50 килограммов. Это сделано для того, чтобы крупные предприятия начали размывать свои объемы добычи через старательство. Для этого сделано ограничение по 50 килограммов”, - отметил Токтабаев. Единственный момент - сейчас пока не обозначена цена получения лицензии.
Общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что такое положение сможет реально снизить количество нелегально добытого, то есть неоплаченного золота. От этого выиграют и государство, и частные старатели в регионах, которые получат новый импульс развития. Так сторонники реформы приводят в качестве положительного момента ограничение на получение лицензии - обязательное наличие технических средств добычи. Мол, хочешь заниматься - делай это серьезно и создавай небольшое предприятие.
Другие считают, что введение такого механизма “свободной добычи ресурсов” - показатель того, что в стране экономическая ситуация на грани фола и единственный способ хоть как-то изменить ситуацию - посмотреть в сторону того, что еще осталось. Мол, уран и нефть - это не экологично и давно уже “не наше”. А вот золото еще есть... Да и с его добычей все гораздо проще. Здесь напомним, что не золотом единым можно обогатиться - старательская добыча “допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней”.
На минуту о металлах, которые могут быть также чрезвычайно ценными, но при этом сильно “фонить”. Так вот, драгоценные металлы, согласно Закону “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” - это “золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде”.
Вернемся к основной теме. Еще эту группу несогласных требование обязательного наличия механических средств добычи, наоборот, смущает. Мол, это не изменит ситуацию с мелкими старателями, которые попросту не смогут позволить себе экскаватор или механическую драгу. Не нравится также и небольшой срок, на который выдается лицензия, - три года. Мол, только развернешься и наладишь производство, сбыт, как снова надо получать лицензию. И, мол, не факт, что дадут - вдруг твой участок кому-то приглянулся...
Впрочем, пока это только проект закона, который еще проходит стадии обсуждения. К слову, впервые о возможности упрощения процедуры получения разрешения на добычу золота и прочих ценностей заговорили летом прошлого года. Тогда, напомним, неофициально предлагали даже разрешить мыть золото на реках вручную (это, к слову, о поддержке местного населения золотоносных регионов). Теперь, по всей видимости, нет. Кстати, экологи могут быть спокойны - землю рыть на “основе” упрощенной лицензии можно будет не глубже трех метров и при этом нельзя использовать какие-либо химические способы добычи.
Интересен во всем этом еще один момент. Если все пойдет по плану, взлетит в рейтингах профессия геолога. Особенно тех, кто знает свои регион и участки, где есть чем поживиться. Такими знаниями обладают в основном те, кто работал еще при Союзе. Ведь зная “наших”, тут же на рынке появятся пустые участки с накрученными экспертизами и заключениями. Кто, кроме геолога еще “советской закалки”, сможет определить истину и отличить “подсоленный” участок от действительно золотоносного? К слову, понятие “посолить землю” к нам пришло еще со времен золотой лихорадки на Аляске. Когда “пустые” земли обрабатывали золотым песком и продавали с бешеной накруткой...

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2621 раз Просмотров: 2621 опубликовал: Ruslan 6 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (52)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390