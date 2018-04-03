Серик Ибраев

Замыкая круг

В минувшее воскресенье национальная сборная Казахстана по футболу провела заключительный матч квалификации чемпионата мира-2018. В Астане казахстанцы сыграли вничью с другим аутсайдером группы Е командой Армении 1:1 (0:1).

Эта игра уже не имела никакого турнирного значения. Команда Армении потеряла теоретические шансы подняться выше предпоследнего места, а Казахстан не мог покинуть последнюю строчку.

Однако в моральном плане обеим сборным важно было выиграть. Особенно это касалось казахстанцев, которые в этом отборочном турнире так и не одержали ни одной победы.

Более того, этот квалификационный цикл стал одним из самых неудачных в истории сборной Казахстана



Минувший отборочный турнир болельщики еще долго будут вспоминать недобрым словом. В 10 матчах казахстанцы набрали всего три очка. При этом наша команда не одержала ни одной победы, забив лишь шесть мячей, а пропустив 22. Это один из самых худших показателей всего турнира.

Хуже наша сборная выступила в первом отборочном цикле под эгидой УЕФА. Это была квалификация чемпионата мира 2006 года, в которой подопечные Сергея Тимофеева заработали один балл за гостевую ничью с Грузией. Но тогда казахстанский футбол делал первые шаги в Европе. И была надежда на то, что в дальнейшем игра наладится, а результаты обязательно придут.

Надо сказать, что какой-то прогресс мы увидели. В отборочном турнире ЕВРО-2008 казахстанцы под руководством Арно Пайперса положили в копилку 10 баллов. Казалось, что еще чуть-чуть и будет совсем хорошо. Но прошло 17 лет с момента вступления Казахстана в УЕФА, и круг замкнулся. Сборная Казахстана по сути вернулась к тому, с чего начинала - разбитому корыту.

А ведь казахстанцы очень бодро начали этот турнир, сенсационно сыграв дома вничью с Польшей. Нашей команде удалось отыграть два мяча у фаворита группы. Затем последовали ледяной душ в Черногории (0:5), нулевая ничья на “Астана Арене” с Румынией и поражение в Копенгагене от Дании 1:4.

После этих неоднозначных результатов Федерация футбола Казахстана неожиданно распрощалась с главным тренером Талгатом Байсуфиновым. Казахстанского специалиста заменил Александр Бородюк, который в прошлом году покинул “Кайрат” из-за провального старта в чемпионате Казахстана.

ФФК так до сих пор и не объяснила, за какие заслуги Бородюка назначили наставником нашей команды. При этом федерация поставила перед новым тренером абсурдную задачу - омолаживание состава.

В результате сборная Казахстана под руководством Бородюка потерпела шесть поражений подряд и один поединок - с Арменией - завершила вничью. А об омоложении команды, естественно, сейчас никто не вспоминает. А вот что сказал на брифинге главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк.

- Хотелось бы отметить, что ребята, которые вышли на поле, очень старались. Проявили себя с самой лучшей стороны. Я поблагодарил их за игру. Могли выиграть, могли проиграть. Игра была нервная. Я бы отметил самоотдачу футболистов. Некоторые отрезки матча играли достаточно неплохо. Но есть моменты, и их нужно реализовывать.

- Сегодня не было многих лидеров команды. Можно ли сказать, что команда билась даже в таком составе с командой, где играет мировая звезда Генрих Мхитарян?

- Ребята бились за свою страну. Это без сомнений. У команды есть характер. В футболе незаменимых людей нет. Конечно, нам не хватало игроков, которые являются в своих клубах лидерами. Креативных футболистов сегодня не хватало. Но в любом случае те ребята, которые показывали сегодня футбол, составят конкуренцию тем игрокам. А тем игрокам, которых не было по объективным причинам, нужно доказывать свою состоятельность и конкуренцию. Плюс на подходе пять-шесть игроков, которые могут заменить некоторых игроков. Я хочу отметить, что в сборную приезжают игроки, которые переживают за свою страну. В первую очередь такие футболисты должны цениться здесь.

- У нас игра начала получаться после того, как мы перешли на игру в четыре защитника. Может быть, с начала игры надо было играть в четыре защитника?

- Возможно, но и в первом тайме у нас были неплохие моменты. Помните, как Нургалиев вышел один на один? Тут зависит от того, забиваешь ли ты гол. Сценарий игры другой становится. А когда начали проигрывать, мы перестроили игру. Увидели для ряда игроков позиции, где они могут принести пользу.

- Почему вы решили играть в три центральных защитника?

- В первом тайме мы проигрывали фланги. Было недопонимание трех центральных игроков. Плюс неправильное понимание крайних - где они должны перестраиваться. Возникали зоны, которые армяне использовали. Было недопонимание между линиями. Поэтому пришлось перестроиться.

- Цикл закончился, у нас три очка. Вы довольны итоговым результатом команды? Есть ли будущее у команды под вашим руководством? Вы считаете, что достойны занимать позицию главного тренера сборной Казахстана с таким результатом?

- Можно ответить “без комментариев”? Отлично.

- Каковы ваши планы к следующему отборочному турниру?

- Планы должна озвучить Федерация футбола. Возможно, на следующей неделе будет встреча. И на этой встрече мы будем обсуждать... Недельку дайте, и будет ответ.

- Удалось ли вам достичь омоложения состава, ведь это было одним из пунктов соглашения с вами?

- У молодежной сборной свой график. И он совпадает с графиком национальной команды. Мы договорились с тренером молодежной сборной им не мешать. Они неплохо выступают - у них есть шанс. Там есть пять-шесть игроков, которые по своему потенциалу “стучатся” в национальную сборную, но если будут постоянно играть за свои клубы.

Казахстан - Армения -1:1 (0:1).

Голы: Мхитарян 26 (0:1), Турысбек 62 (1:1).

Предупреждения: Мирошниченко 24, Байжанов 32, Муртазаев 90 - Симонян 68.

Казахстан: Лория, Мирошниченко, Ахметов, Логвиненко, Дмитренко, Тунгышбаев (Хижниченко 46), Байжанов (Дарабаев 75), Тагыберген, Нургалиев, Турысбек, Муртазаев.

Армения: Бегларян, Микаэлян (Микаэлян 67), Ароян, Малакян (Оганесян 59), Пиззелли (Корян 71), Григорян, Дагбашьян, Мхитарян, Амбарцумян, Симонян, Адамян.

Главный судья: Александр Тян (Молдова).

8 октября. Астана. “Астана Арена”.