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ЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК Горячие новости / Светская жизнь

Алина Сарсенова
Нет такого места в мире, где не любили бы чай, ведь этот напиток занимает второе место после воды. Историки не могут точно установить время появления чая, однако мы называем его так через тюркские языки “ча”, а в романской и германской группе языков закрепилось китайское звучание “ти”. Существует легенда, что в далеком III тысячелетии до нашей эры император Южного Китая Чен Нунг случайно попробовал напиток, который получился из вдруг попавших в кипяток листьев чайного дерева, и тот показался ему настолько приятным на вкус, что он приказал применять его по всей стране. Можем ли мы представить мир без чая? Скорее всего, нет, тем более в Казахстане, где чаепитие - это традиция, где приглашают в гости именно на чай и все им запивают

То, что существуют такие профессии, как сомелье, дегустаторы ядов и даже острых соусов, это ни для кого не секрет, но то, что есть титестеры, знает не каждый. Кто это такие? Если сказать, что титестер - просто дегустатор чая, то это не сможет в полной мере отразить весь спектр занятий этого профессионала.
Титестер знает о чае все и даже больше, он, как и “парфюмерный нос”, может отличать сорта чая по запаху и создавать композиции - бленды, а также давать экспертизу по вкусу и цвету целой партии сырья или товара. Кроме того, титестер - это бизнесмен, который знает всех игроков на рынке, конкурирует с другими производителями чаев за наиболее успешные урожаи на плантациях нескольких континентов, поэтому он постоянно находится в движении. А 4 октября Алматы посетил Доминик Мэриот из Великобритании - известный титестер одной из крупнейших компании по производству чая.

 

 

- Я рекомендую пить чай всем, кто заботится о своем здоровье, - говорит Доминик Мэриот. - Чай содержит очень много антиоксидантов, необходимо выпивать пять чашек чая в день. Что же касается того, какой предпочесть - черный или зеленый, зависит от вас, ведь часто их производят из одного и того же сырья.
Сначала чайные листья сортируют, потом завяливают, зеленый чай немного подвяливают, а чтобы получился черный, нужна полная ферментация, это и придает сырью темный цвет. В зеленом чае больше катехинов, однако и черный также борется со свободными радикалами, поэтому польза от них одинаковая. Когда пить чай - утром или вечером, это зависит также от вашего желания, можно употреблять этот напиток в любое время в течение дня, однако если вы переживаете за влияние кофеина, который содержится в чае, то тогда старайтесь вечером пить меньше чая или выбирайте сорт без кофеина, кроме того, в чашке кофе в два раза больше кофеина, чем в чашке чая. Я сам пью шесть чашек чая в день.
На вопрос, где произрастают лучшие чаи, Доминик ответил: “Все зависит от климата, от того, насколько богата почва, одни из лучших чайных регионов - это Ассам на востоке Индии, Цейлон или Шри-Ланка, и просто фантастический чай в Китае.
Определить качество чая можно, взглянув на лист, по запаху и, конечно же, по вкусу. Кстати, в Англии мы тоже пьем чай с молоком, как и вы в Казахстане. Это классическое сочетание, некоторые виды чая прекрасно сочетаются с молоком, тот же “Ассам”, например, у него очень насыщенные вкус и аромат. Однако “Эрл грей” и зеленый с молоком не являются хорошей комбинацией”.

 

 

Для того, чтобы его вкусовые рецепторы не притупились, во время тестирования Доминик Мэриот избегает резких запахов, таких, как запах чеснока, после него очень сложно что-то почувствовать. Кроме того, он признается, что ему нравится пряная индийская кухня, однако ее он не употребляет в пищу в период тестирования. Кроме того, ему нельзя курить. Доминик развеял также миф о том, что в чайные пакетики кладут остатки, он объяснил: “Качество чая для заваривания и того, что в пакетиках, одинаковое, просто существует два вида производства - для пакетиков чаинки измельчают, чтобы такой чай быстрее заваривался. А качество зависит от того места, где вырос чайный лист, а не от размера чаинок, если чай для пакетика вырос на плодородной плантации, он будет вкуснее, чем листовой со скудной плантации”.
Также в этот день, посвященный чаю, в ресторане The Good Zone состоялось погружение в чайную церемонию и в традиции чайных трапез разных стран, песочное шоу, а также все гости узнали множество интересных фактов об истории чая. Ведущим вечера был Малик Рузиев. Закрытое чаепитие посетили известная модница Асель Зои, общественный деятель Анна Шелепова, известная радиоведущая и PR-директор Kazakhstan Fashion Week Ботагоз Алдонгарова и другие известные личности.

Фото Елены Севериной

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Просмотрено: 6978 раз Просмотров: 6978 опубликовал: Ruslan 10 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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