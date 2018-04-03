Марта Рогова

Топливный кризис стал поводом для увольнения сразу двух крупных чиновников: вице-министра энергетики и зампредседателя “КазМугайГаза”. Их обвинили, что не просчитали, не запасли и вызвали в народе бурю недовольства из-за дефицита бензина. Впрочем, уволенные - скорее назначенные “мальчики для битья”. Потому как проблема кроется даже не в нынешних скандалах на заправках, а в общей тенденции обеспечения внутреннего рынка



Во вторник на заседании правительства премьер-министр решил наказать виновных за топливный кризис в стране. Виновными назначены вице-министр энергетики Асет Магауов и вице-президент АО “НК “КазМунайГаз” Данияр Берлибаев. Министру энергетики Канату Бозумбаеву президент страны (по просьбе Сагинтаева) объявил выговор.

Премьер, как выяснилось, недоволен отговорками о ситуации с бензином в стране. “Заранее знали, еще в мае написали письмо о том, что переносится ремонт ПНХЗ (Павлодарского нефтехимического завода. - “НП”) с весны на осень. Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность”, - заявил он.

За что уволили чиновников, понятно - стратегически не просчитали. Но только ли уволенные виноваты?

Начнем с того, что имеющиеся в стране три НПЗ - наследие СССР. И хотя их уже не раз модернизировали, все три все еще не могут закрыть потребности даже внутреннего рынка страны, не говоря уже о возможности экспорта продукции “высокой переработки”.

Ежегодное потребление наиболее востребованного бензина АИ-92 составляет около 3,3 миллиона тонн. При этом отечественные НПЗ могут закрыть лишь 2,4 миллиона тонн (в самые свои лучшие моменты). А это значит, что треть всего потребляемого в стране бензина - импорт. И импорт из России, где бензин дороже.

Каждый год наши заводы по очереди встают на плановый ремонт. Обычно - по очереди. Но тут прямо странное совпадение.

Изначально ремонт-2017 запланировали на весну (по технологии запуск после ремонта необходимо проводить при температурах не выше 15 градусов), но по непонятным причинам решили два завода (АНПЗ и ПНХЗ) остановить прямо в пик: первый - в августе-сентябре, второй - в сентябре-октябре. Павлодарский нефтехимический, к слову, лидер по производству Аи-92. И его остановка означает потребность в увеличении импорта.

Но по странному стечению обстоятельств в это же время остановились два российских завода, из которых в Казахстан поставляли бензин, - Омский и Нижнекамский.

То есть в стране возник “провал” в 100-120 тысяч тонн, или половину ежемесячной потребности в бензине.

А вот теперь начались интересные вопросы.

Наверняка чиновники Минэнерго знали о планах соседнего государства остановить два приграничных завода на ремонт. Почему тогда не предусмотрели возможность поочередного (с российскими) ремонта двух казахстанских НПЗ? Сейчас в Минэнерго уверяют, что нынешний ремонт - последний в череде ежегодных. И теперь заводы будут вставать на профилактику лишь раз в три года. Но сейчас-то от этого не легче.

Если предположить, что чиновники знали, но не подготовились, тогда их можно действительно “бить по шапке”, объявлять выговоры и увольнять. (Впрочем, то же можно делать и если не знали.)

Впрочем, у мажилисмена Маулена Ашимбаева есть другое объяснение: “Ситуация, когда более или менее стабилизировались цены на нефть на мировом рынке, в целом эти цены достаточные для наших производителей, чтобы поддерживать определенный уровень прибыльности... Я не вижу каких-то объективных причин. На мой взгляд, здесь есть субъективные причины, определенные решения, чтобы максимизировать свою прибыль”.

На этом фоне сразу возникает другой вопрос: почему за 25 лет независимости и бурного развития сырьевого сектора в стране до сих пор не обеспечено производство ГСМ, достаточного для покрытия внутренних потребностей? И этот вопрос уже не к нынешним вице-министрам. Он относится скорее к системным вопросам, то есть задавать его следует тем, кто в целом определяет энергетическую стратегию развития государства в последнее десятилетее. В конце концов, нынешний бензиновый коллапс далеко не первый. С такими казахстанцы сталкиваются с завидной периодичностью. Если не раз в год, то раз в несколько лет точно. И, кстати, после этого следует очередное повышение стоимости топлива.

Цена дешевого бензина, и кому выгодны потери?

А вот теперь о других цифрах.

Ежегодно на казахстанские НПЗ поступает для переработки около 17 миллионов тонн сырой нефти. В прошлом году переработали 16,602 миллиона тонн.

Из них, как уже было сказано, вырабатывается 2,4 миллиона тонн бензина. Лидером по производству автобензина является ПНХЗ. На наших заводах также производятся дизельное топливо, мазут и керосин. И все эти продукты - дефицитные в стране, по ним наблюдается большой объем импорта. Больше всего в страну завозится керосина и автобензина.

Почти весь импортный объем - из России. А там, как известно, цены гораздо выше отечественных. Причем подобная разница в стоимости наблюдается не только в нынешнем году, но практически все последние годы. По этой причине Астана не раз принимала решение закрыть границы для экспорта отечественных видов топлива в соседние страны - наше дешевое топливо привлекает трейдеров из приграничных стран.

Так почему же оно такое дешевое? Ведь стоимость нефти на рынках в последние годы (за исключением разве что пары последних лет) достаточно высокая. Цена же на казахстанском рынке (если рассматривать ее не в тенге, а в иностранной валюте) практически не изменяется.

В июне 2008 года, когда стоимость барреля нефти марки “Брент” превысила 140 долларов, цена на литр бензина АИ-92 в Казахстане составляла 92 тенге при курсе 120 тенге за доллар (то есть 76 центов). Сегодня цена литра около 150 тенге при цене на нефть 56,6 доллара за баррель. То есть в американских ценах литр бензина в Казахстане стоит около 45 центов.

Да, действительно, у нас сегодня одна из самых низких цен в мире на топливо. В соседней России тот же АИ-92 продается по 60-62 цента за литр, про Европу с США говорить не будем - там себестоимость продаваемого бензина соответствует реальной стоимости добычи.

У нас же ситуация весьма интересная.

Несколько лет назад отечественные чиновники от энергетики говорили, что тяжелые условия добычи нефти поднимают ее себестоимость выше 50 долларов (если брать наши старые скважины и не учитывать новые месторождения вроде Кашагана, где наша доля пока работает на компенсацию инвестзатрат). А это значит, что, даже продавая нефть на наши НПЗ и затем в розницу, Казахстан делает это с большим, да что там - огромным дисконтом. Или же НПЗ производят продукцию не для прибыли, а себе в убыток.

Вероятнее всего, причина тому - административное давление. Все-таки бензин - один из важнейших социальных товаров.

И покупаем мы импортное топливо для реализации тоже, скорее всего, по рыночным ценам, чтобы потом с тем же дисконтом реализовывать в розницу.

То есть государство (или в его лице КМГ) теряет огромные средства на субсидировании или дисконтированной продаже черного золота. За все годы дефицита речь может идти о миллионах, если не нескольких миллиардах долларов. То есть тех суммах, которых бы вполне хватило на постройку в Казахстане четвертого НПЗ, о котором когда-то говорил президент.

К слову, в 2015 году в правительстве оценили проект строительства нового НПЗ в шесть миллиардов долларов (от разработки ТЭО до конца проекта). То есть денег, которые потеряны на субсидировании и “дешевой цене”, вполне хватило бы на то, чтобы создать в стране новое производство, а не вкладывать те же самые миллиарды в модернизацию старых заводов. Которые даже после обновления все равно не смогут закрыть потребность казахстанцев в топливе, и мы продолжим “кормить” импортных производителей.

P.S. Треть рынка сегодня импортозависима. И, судя по ценам у наших соседей, мы в самое ближайшее время увидим рост цен на топливо.

На российском рынке оптовая цена одной тонны российского бензина на границе РФ-РК составляет 560-586 долларов (144-151 тенге за литр). Если прибавить к этому транспортные расходы, перевалки на нефтебазах, прибыльность АЗС и тому подобные сопутствующие расходы, то стоимость российского бензина для казахстанских пользователей сегодня должна составлять не менее 165 тенге за литр.



Астана