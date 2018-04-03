Константин Маскаев

Беда не приходит одна. Печальное продолжение получила история, в которой в результате авиакатастрофы погибли двое врачей и трое авиаторов, летевших на помощь тяжелобольной пациентке. В понедельник пришло известие, что мать шестерых детей из Туркестана, 30-летняя Мереке Козкенова, скончалась в областной больнице в Шымкенте

Трагично, что люди гибнут в таких обстоятельствах: пятеро погибших спешили на помощь шестой - и погибли все. О каждом можно сказать - профессионал высшей категории, редкой души человек. У всех остались семьи и дети. У погибшей в реанимации пациентки тоже малыши. Известно, что 16 сентября она родила здоровую и довольно крупную для комплекции матери девочку, почти пять килограммов - 4900! В положенный срок вместе с малышкой их выписали домой, но спустя некоторое время женщину пришлось госпитализировать из-за высокой температуры и сильнейших болей. Новорожденная осталась в семье, благо там есть кому присматривать. Десять дней молодая мама находилась под наблюдением туркестанских медиков, но улучшения не наступало. Пациентку перевезли в Шымкент в областную больницу.

По словам заведующего реанимационным отделением больницы, состояние пациентки при поступлении оценивалось как крайне тяжелое. Его вызвал сепсис, который произошел вследствие воспалительного процесса в организме. У женщины диагностировали гепатит, заподозрили цирроз печени и другие серьезные заболевания.

Позже руководитель областного отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения Инна Глазебная расскажет, что, несмотря на сравнительно молодой возраст, здоровье роженицы оказалось сильно подорвано:

- В ее 30 лет это шестая беременность и шестые роды. Организм изношен. У нее масса патологий, большая часть по гинекологии. Еще при рождении пятого ребенка, а это было год назад, наши коллеги из Туркестана настоятельно рекомендовали ей беречь себя, воздержаться от беременности на ближайшие несколько лет...

Сейчас сложно судить, почему она решилась на шестые роды, насколько ответственно к ее здоровью отнесся ее муж, как она “проморгала” эту беременность. Но после родов женщина оказалась между жизнью и смертью. И шымкентские медики обратились за помощью к специалистам из Алматы и Астаны. Это проверенная практика последних лет. Средства телекоммуникации позволяют проводить консилиумы, осматривать пациентов, консультировать коллег. Поэтому прежде чем лететь в Шымкент опытнейшие алматинские врачи, акушер-гинеколог Талгат Патсаев и анестезиолог-реаниматолог Жанибек Артыкбаев, посредством видеосвязи осмотрели больную, ознакомились с ее медицинскими показателями, проконсультировали коллег. По их настоянию хирурги областной клинической больницы в срочном порядке прооперировали больную, чтобы найти очаг воспаления. Затем, по прилету в Шымкент, алматинские профессора должны были вместе искать возможность вывода пациентки из кризисного состояния.

Для доктора медицинских наук Талгата Патсаева и профессора Жанибека Артыкбаева это было обычным делом. Они не раз спасали самых тяжелых пациентов, в том числе тех, что проживают далеко от столиц. А беременные, роженицы и младенцы вообще относятся к приоритетным пациентам среди всех категорий больных. Поэтому вопрос о том, чтобы не лететь, даже не стоял: однозначно лететь и, как всегда, спасать.

Жанибек Артыкбаев только в этом году вылетал на тяжелые случаи, связанные с беременностью, одиннадцать раз. Этот оказался двенадцатым.

В казахстанской системе здравоохранения разработан и действует особый протокол, который определяет алгоритм действий, когда и в каких случаях местные врачи должны сами справляться с лечением пациентов, а когда обращаться за помощью к кураторам из ведущих республиканских медцентров. Появление же санитарной авиации позволило создать и группу врачей, которых доставляют к больным, находящимся в крайне тяжелом состоянии. Только в Шымкент с начала 2017 года к крайне тяжелым больным санавиация доставляла светил медицинской науки 124 раза. Возможно, благодаря этому все эти пациенты остались живы.

Санавиация работает в связке с ведущими медицинскими учреждениями Казахстана. На такие вызовы вылетают лучшие специалисты. С начала года из Алматы в регионы на помощь больным летали 146 врачей разных специальностей, а из Астаны - 253 врача.

В центр санитарной авиации заявка на полет поступила 3 октября в 13 часов 13 минут. А в 18.47, спустя 12 минут после взлета, самолет Ан-28 потерпел крушение на удалении 28 километров от аэропорта Алматы. По предварительным предположениям, экипаж мог обнаружить проблемы в двигателях и предпринял попытку сесть в поле - конструкция самолета это позволяет. Пока неизвестно, в каких условиях протекала эта попытка аварийной посадки. Возможно, не хватало тяги двигателей для маневра. Но очевидно, что экипажу удалось отвести воздушное судно от жилых строений. При снижении самолет задел линию электропередачи, столкнулся с опорой, получил значительные разрушения, упал и загорелся.

Талгат Патсаев руководил послеродовым отделением Научного центра акушерства, гинекологи и перинатологии Алматы. Ему было всего 46 лет, у него остались жена и двое детей-школьников - сын и дочь.

Жанибеку Артыкбаеву в середине сентября исполнилось 60 лет. Был основным консультантом по линии санитарной авиации по оказанию экстренной помощи больным в Казахстане. У него также двое детей.

Командир экипажа, гражданин Кыргызстана Геннадий Цой, немало лет налетал в Казахстане, а последние три года работал в East Wing. Летчик опытный, летал и в Африке, и в других местах. Его знания очень ценили, ему поручали прокладывать новые маршруты, он мог посадить самолет в очень сложных погодных условиях, был единственным в Кыргызстане летчиком-инструктором по самолетам Ан-28 и Як-40, имел допуски на “Боинг” и другие лайнеры. Было время, возил первых лиц государства Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. В авиакомпании East Wing летал сам и учил молодых. В Кыргызстане у него семья: жена, дочь и внуки.

Супруга погибшего летчика Евгения Кутафина работает в городской поликлинике № 3 Алматы, находится в декретном отпуске.

Трагедия оставляет чувство горечи и у коллег врачей и летчиков, и у граждан. Сотрудники медицинских учреждений после известия о крушении изъявили желание перечислить однодневную зарплату в качестве материальной помощи семьям погибших докторов.

Для расследования причин крушения создана специальная комиссия. Найденные на месте падения самолета средства полетной информации направят в лабораторию МАК стран СНГ в Москве для считывания и расшифровки информации.