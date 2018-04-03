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ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРНИР Горячие новости / События

Ольга Шишанова
В музейном комплексе “Резиденция Абылай хана”, что в Петропавловске, состоялся IV областной конкурс экскурсоводов музеев

У многих современников слово “музей” вызывает скучные ассоциации. А между тем не стоит сбрасывать со счетов все те артефакты, которые собраны на сегодняшний день в таких учреждениях и которые могут послужить правильному духовному воспитанию, особенно подрастающего поколения. Тем более на фоне сегодняшних событий в мире, когда памятникам искусства и культуры уделяют пристальное внимание. Не случайно прошедший конкурс музейных работников, собравший более десяти человек из музеев Северо-Казахстанской области, провели на трех языках, что вполне соответствует духу сегодняшнего времени.
Проходил он по трем номинациям на базе историко-мемориального музейного комплекса “Резиденция Абылай хана”, которому в этом году исполняется 10 лет со дня открытия. Тогда как на самом деле музей базируется в так называемом белом доме, который построили как действительную резиденцию хана, но только в далеком 1765 году.

 

 

Кстати, то, что это подлинное здание - как пример реконструкции далеких событий, имеющих особое значение для воссоздания объективной истории Казахстана, - которому два с половиной века, подтверждают находки нескольких поколений историков и краеведов. Кроме того, в ноябре 2003 года при содействии Посольства Казахстана в России из архива МИДа РФ получили важные документы. В частности, в предписании канцлера Воронцова от 21 марта 1762 года сенату и Коллегии иностранных дел говорится о направлении сибирскому и оренбургскому губернаторам указа о строительстве для султана Абылая “строений не в дальности от здешних границ”.
Сегодня это исторический объект, включающий в себя канцелярию, покои хана, дом для гостей. В “белом доме Абылая” можно ознакомиться с документами, связанными с эпохой правления хана, с его государственной деятельностью, направленной на сохранение независимости и территориальной целостности казахской земли.

 

 

К сожалению, в Казахстане отсутствуют другие архитектурные памятники, связанные с именем этого выдающегося полководца и правителя, потому-то эта постройка так важна с точки зрения культурного наследия, как и все то, о чем шла речь во время проводимого конкурса. Участники состязались в презентациях видео с голосовым сопровождением, в умении ориентироваться на интересы той или иной возрастной группы, и, наконец, самым познавательным оказалось состязание - практически как у акынов - экспромт с меняющимися музейными предметами, историю которых надо было представить и рассказать. И все это в режиме аврала, реального времени, то есть когда времени никому из участников на подготовку практически не давалось.
Любопытно, что первый тур проходил на английском языке, второй и третий - на трех языках: казахском, русском и английском, что подчеркивает поддержку принятого в стране триединства языков и одновременно служит немаловажным фактором интегрирования в мировое культурное сообщество.
В итоге определили лучших экскурсоводов региона, первое место среди них заняла Назгуль Бейсембина, которая уже не первый год работает в “Резиденции Абылай хана”.
Помимо ценных призов для всех победителей учредили диплом в номинации “За верность профессии” и грамоту от профсоюзной организации работников культуры Северо-Казахстанской области.

Астана

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Просмотрено: 2520 раз Просмотров: 2520 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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