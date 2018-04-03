Серик Ибраев На этой неделе определились 24 из 32 участников чемпионата мира 2018 года, который впервые в истории пройдет в России

В последний день основного отборочного раунда в Европе и Южной Америке пристальное внимание было приковано к Аргентине и Португалии, за которые выступают лучшие футболисты мира. Команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду к радости своих многочисленных поклонников выполнили задачи и сыграют в России.

Отметим, что четырехкратные чемпионы мира итальянцы уступили прямую путевку испанцам, и теперь “скуадра адзурра” постарается пробиться на мундиаль через стыковые матчи, жеребьевка которых состоится 17 октября.

И еще. Состоялась жеребьевка нового турнира УЕФА - Лиги наций. Сборная Казахстана ожидаемо оказалась в слабейшем дивизионе Европы



На чемпионате мира в России выступят 14 европейских команд. Пока определились 10. Сборные Франции, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии и Португалии финишировали в своих группах на первых местах, завоевав прямые путевки на мундиаль. Отметим успешную отборочную кампанию Сербии и Исландии.

Сербия, традиционно богатая на талантливых футболистов, последний раз на крупных турнирах выступала в 2010 году. И вот, наконец, под руководством известного на постсоветском пространстве специалиста Славолюба Муслина “белым орлам” удалось добиться весомого успеха, победив в заключительном матче группы Грузию 1:0. Напомним, что десять лет назад в отборочном турнире ЕВРО-2008 “палачами” сербов стали казахстанцы, которые сенсационно выиграли в Алматы у фаворита со счетом 2:1. Между тем сборная Казахстана по-прежнему в числе футбольных карликов.

Из сербской группы в стыковые матчи отправилась Ирландия, отставшая от победителей секстета на два балла.

Сборная Исландии сумела опередить в своей группе Хорватию. Таким образом, исландцы доказали неслучайность своего триумфального выступления на ЕВРО-2016. Примечательно, что Исландия стала первым в истории участником мундиаля с населением страны менее одного миллиона человек. К слову, Исландию часто ставят в пример Казахстану как наиболее прогрессирующее в футболе государство. Известно, что примерно десять лет назад в нежаркой Исландии выстроили футбольную инфраструктуру, построив манежи с большими полями. Кроме того, в этой стране всерьез взялись за тренерские кадры, пригласив специалистов из Англии и Германии. У нас же пока слышны только разговоры о развитии футбола, а до дела все еще руки не доходят.

Очень уверенно прошли отборочную кампанию сборные Англии, Бельгии, Испании и Германии, обеспечившие себе участие в Кубке мира досрочно. При этом команда Германии установила новый рекорд европейской квалификации, одержав в своей группе в десяти матчах 10 побед с разницей мячей 43-4!

А вот чемпионы Европы-2016 португальцы решили вопрос участия в чемпионате мира только в заключительном туре. Команде Роналду удалось победить в домашнем матче Швейцарию и опередить соперника, правда, только по дополнительным показателям.

Швейцария же поспорит за право выступить в России в стыковых матчах. Всего в стыковых поединках сыграют восемь сборных, занявших вторые места в своих группах, за исключением Словакии, которая оказалась девятой худшей командой среди вторых.

Первые стыковые матчи состоялся 9-11 ноября, ответные - 12-14 ноября. Во время жеребьевки 17 октября команды разобьют на две корзины в соответствии с рейтингом. В первую попали сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании, во вторую - Ирландии, Северной Ирландии, Греции и Швеции.

Из Южной Америки напрямую на чемпионат мира пробились сборные Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии. Занявшая пятое место сборная Перу сыграет в плей-офф с Новой Зеландией - победителем турнира в зоне Океания. Матчи состоятся 6 и 14 ноября. До последнего момента под вопросом стояло попадание на мундиаль команды Аргентины, которая перед заключительным туром занимала только шестое место. Однако хет-трик Лионеля Месси в гостевой игре с Эквадором (3:1) вывел аргентинцев на чемпионат мира.

Из зоны CONCACAF напрямую на чемпионат мира попали сборные Мексики, Коста-Рики и Панамы. Сборная Гондураса, занявшая четвертое место, сыграет в плей-офф с представителем азиатской зоны - командой Австралии, выигравшей региональный плей-офф у сирийцев.

В зоне Азии по итогам состязаний в двух группах путевки получили сборные Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

В финальном отборочном групповом раунде в африканской зоне осталось сыграть заключительный тур плюс перенесенные матчи: встречи пройдут с 10 по 14 ноября. Известны победители двух групп из пяти, получившие путевки на чемпионат мира. Это сборные Нигерии и Египта. На три вакантных места претендуют команды Туниса, Демократической Республики Конго, за которую, кстати, выступает форвард “Астаны” Жуниор Кабананга (группа A), Марокко, Кот-д’Ивуара (группа C), Сенегала, Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР (группа D). Как известно, сборную России на правах хозяйки первенства мира освободили от отборочного турнира.

21-й чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

И еще. УЕФА на днях обнародовал состав групп нового турнира национальных сборных - Лиги наций. По задумке организаторов, он должен практически полностью заменить товарищеские матчи и стать довольно заметным явлением в футбольной жизни континента. Так, через Лигу наций можно будет попасть в финальную часть чемпионата Европы.

Сборная Казахстана вместе с Азербайджаном, Македонией, Грузией, Беларусью, Арменией, Фарерскими островами, Латвией, Люксембургом, Молдовой, Лихтенштейном, Мальтой, Косово, Андоррой, Сан-Марино и Гибралтаром оказалась в слабейшем дивизионе D.

Команды дивизиона поделят на четыре группы по четыре команды. Поединки группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года.

Победители групп в дивизионе D получат право подняться в дивизион C. Кроме того, лучшая команда дивизиона, которая определится внутри дивизиона с помощью дополнительных матчей, получит прямую путевку на чемпионат Европы 2020 года.