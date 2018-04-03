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АНТИВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ Горячие новости / События

Ольга Шишанова
На очередном заседании правительства РК выяснилось, что продовольственная безопасность столицы далека от совершенства - предприятия Астаны обеспечивают город в полном объеме только мукой, макаронными изделиями и хлебом. Все остальные продукты приходится завозить в лучшем случае из близлежащих регионов, в худшем - пользоваться импортными товарами не всегда первой свежести, надлежащего качества и по приемлемой цене

Речь о развитии продовольственного пояса вокруг столицы идет не первый год. Кого только ни привлекали власти к исполнению этого плана, даже государственно-частное партнерство пытались организовать - построили бы теплицы взамен снесенных, которые раньше, до пресловутой перестройки, бесперебойно снабжали город свежими овощами. Однако дальше разговоров, как стало видно из докладов, дело не продвинулось - город, как и республика, по-прежнему до сих пор жестко зависят от поставляемого в Казахстан импорта продовольственных товаров, причем далеко не самого лучшего качества, зато по заоблачным ценам.
К слову, аналогия подобного явления просматривается и в энергетическом секторе республики, что снова, и уже который год подряд, подтвердилось на прошлой неделе, когда в стране начались перебои с поставкой топлива. После этого министра энергетики наказали выговором, вице-министра уволили, а вот за перебои с отечественным продовольствием в столице до сих пор так никто не в ответе.
Между тем для того, чтобы прокормить город-миллионник, каковым является Астана сегодня, даже исходя из минимальных норм потребления, требуется в год более 617 тысяч тонн продуктов, и то в этом списке будут только основные продтовары. Дефицита которых, по словам акима столицы Асета Исекешева, “в целом в городе не наблюдается”. Однако не стоит забывать, что рынок зависим от поставок, влияния погодных и сезонных колебаний, что подтверждает и первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.
По его данным, сегодня в Астане “имеются серьезные проблемы по загрузке производственных мощностей, во многом не решены вопросы заготовки и сбыта продукции, плюс экономическая недоступность продовольствия, связанная с мелкотоварностью производства и неразвитостью торгово-логистической инфраструктуры”. Хотя в столице восемь овощехранилищ, и вроде как, по словам акима города, “есть все необходимые логистические мощности”.
Непонятно, о чем думали городские власти на протяжении 15 лет с тех самых пор, как ведутся разговоры о расширении зоны продовольственного пояса, который должен был подразделяться на три сектора. Первая зона - в радиусе 100 километров доступа, вторая - не более 200 и третья - на расстоянии до 300 километров. Сегодня в этих границах действуют 380 перерабатывающих предприятий, из них 55 - в Астане. Цифра, прямо скажем, невелика, тем более что ее увеличение не происходит в геометрической прогрессии, с которой сегодня растет население столицы.
В то же время вокруг города всего несколько теплиц, которые, понятно, не покрывают потребностей города в свежих сезонных овощах и фруктах. Есть пара теплиц в Карагандинской области, где выращивают даже мандарины, однако на столичном рынке о них никто не слышал. Почему-то подобная продукция все больше и чаще ориентируется на экспорт - в Россию, в Китай, но только не на отечественного потребителя.
Разговоры о возрождении на юге отечественных садов, которые раньше, в советское время, были визитной карточкой Казахстана, застряли на уровне обсуждения. И казахстанцам, в том числе астанчанам, вместо родного апорта приходится довольствоваться дорогими фруктами из Киргизии или искусственными из Китая.
До сих пор висит в воздухе вопрос по таким ягодам, как клубника и малина, которые раньше целыми плантациями располагались вокруг Астаны, а точнее Целинограда. А ведь сельхозтоваропроизводители собирали неплохой урожай, который даже шел на импорт, но воспользоваться им можно было и горожанам, которые получали ящик клубники за 10 собранных в счет государства. От желающих не было отбоя. Сегодня такая практика, во многом “благодаря” заброшенности отрасли, канула в Лету.
Потому-то сегодня и выясняется, что “собственное производство города покрывает только 22 процента от общего потребления, тогда как 35 процентов потребления покрывается за счет соседних (целых пяти (!) областей - Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и СКО”. Зачем, спрашивается, вводился такой продовольственный пояс вокруг города, если на протяжении полутора десятков лет ничего не изменилось, и даже предприятия по переработке мяса и молока - то есть продуктов, входящих в основной список, до сих пор загружены лишь наполовину.
Положение в столице не спасают ни продовольственные сезонные ярмарки по продуктам, ни коммунальный рынок “Шапагат”, на котором продукция отечественных сельхозтоваропроизводителей едва составляет пятую часть от общих продаж.

Астана

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Просмотрено: 2421 раз Просмотров: 2421 опубликовал: Ruslan 17 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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