Президент одного из самых богатых футбольных клубов мира - французского ПСЖ - Насер аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке стали фигурантами открытого Генпрокуратурой Швейцарии уголовного дела. Господина аль-Хелаифи, являющегося также главой BeINMedia Group, подозревают в даче взятки господину Вальке с целью получения прав на трансляции матчей чемпионатов мира в период с 2018 по 2030 год



Насера аль-Хелаифи и Жерома Вальке подозревают в организации мошеннической схемы и подкупе частных лиц, связанных с получением медиаправ на матчи чемпионатов мира в период с 2018 по 2030 год, то есть четырех следующих первенств. По мнению швейцарской Генпрокуратуры, господин аль-Хелаифи “предоставил необоснованные преимущества” господину Вальке, чтобы обеспечить своей компании телеправа на трансляцию матчей главного футбольного турнира 2026 и 2030 годов в “ряде государств”. “Необоснованные преимущества”, как считают следователи, предоставил экс-чиновнику и неназванный бизнесмен - уже за права на все чемпионаты в период с 2018 по 2030 год.

BeINMedia Group в свое время, действительно, достался большой пакет медиаправ, связанных с мировыми первенствами. Правда, в договоре, обнародованном ФИФА в 2011 году, речь шла о чемпионате мира 2022 года - его, как известно, примет Катар. BeINMedia Group имеет возможность реализовать телеправа, имеющие отношение к домашнему первенству, на территории 23 стран. Жером Вальке уже был фигурантом громкого коррупционного скандала. В сентябре 2015 года комитет по этике ФИФА временно отстранил его от исполнения обязанностей генсека в связи с подозрениями во взяточничестве и организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. В январе 2017 года Жером Вальке был уволен с должности и отлучен от деятельности в футболе на 12 лет. А в Швейцарии еще в прошлом году в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Что касается Насера аль-Хелаифи, то им до сих пор интересовались только спортивные инстанции. Господин аль-Хелаифи - президент клуба ПСЖ. Этим летом он шокировал футбольный мир приобретением за рекордные 222 миллиона евро бразильского форварда “Барселоны” Неймара. При этом сделка была оформлена как самовыкуп контракта игроком. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже объявил, что начал расследование обстоятельств трансфера, подозревая ПСЖ в грубом нарушении принципов финансового fair-play.



Kommersant.ru