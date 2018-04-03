Ольга Шишанова

Несколько гидротехнических сооружений Восточного Казахстана могут не пережить эту зиму. Мало того, что они не отвечают требованиям безопасности на протяжении длительного времени, деньги на их ремонт, выделенные еще в прошлом году, власти обещают освоить только в следующем. Все это несет прямую угрозу жизни десятков тысяч жителей близлежащих поселков



Всего в ВКО на балансе восточно-казахстанского филиала РГП “Казводхоз” находятся семь водохранилищ, 27 гидроузлов и 82 магистральных канала. Из них два объекта - Чарское водохранилище в Жарминском районе и Уйденинское водохранилище в Зайсанском районе ВКО - нуждаются в ремонте больше остальных.

Это подтвердили и в отделе водопользования и эксплуатации ГТС ВКФ РГП “Казводхоз”, сообщив “НП”, что “по итогам многофакторного обследования Чарского водохранилища существующее состояние водохозяйственного объекта не отвечает требованиям безопасности и оценено как аварийное”. Для восстановления нормальной работы гидросооружения и чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций с угрозой прорыва плотины (в зону затопления которой попадают четыре лежащих ниже населенных пункта с населением 12,6 тысячи человек, автомобильная дорога и сельскохозяйственные угодья) необходимо как можно скорее провести его реконструкцию. Финансирование в размере полутора миллиардов тенге выделили еще в прошлом году, но в этом лишь начаты строительно-монтажные работы с последующим вводом гидроузла в эксплуатацию в 2018 году, что повлекло за собой в весенне-летний период постепенный сброс воды до уровня мертвого объема.

От сброса воды начала гибнуть рыба и в районе гидросооружения, которое расположено в 30 километрах от Усть-Каменогорска. Она также нуждается в срочном ремонте, поскольку, говорят специалисты, дамба, сдерживающая 800 тысяч кубометров воды, может стать совершенно неуправляемой.

И такие ситуации в республике почему-то, несмотря ни на какие технические новшества - тот же космический мониторинг, который позволяет заблаговременно делать снимки и анализировать ситуацию, до сих пор не редкость. Не совсем понятно, отчего власти, невзирая на серьезнейшие последствия стихийных бедствий, которые можно и нужно было бы предотвратить, по-прежнему переносят сроки исполнения ремонта аварийных гидрообъектов, могущих вызвать не просто бедственные разрушения, но и человеческие жертвы. И тогда, когда можно сработать на опережение, ситуация все равно откладывается ими в долгий ящик. К чему все это приводит - то ли халатность, то ли недалекость, или все дело в выделяемом после происшествий финансировании, которое можно “удобно распределить”, видно из последствий случившихся бед.

И за примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить один из самых разрушительных паводков в истории Казахстана - прорыв плотины в Кызылагаше (Алматинская область) в 2010-м, который унес жизни 43 человек, три сотни получили ранения, около тысячи пришлось эвакуировать в спешном порядке. Люди бросали дома - 146 домов снесено полностью, 251 разрушен и 42 повреждены, а также скот, потому что все это уходило под воду. Тогда пострадали и соседние населенные пункты - Егинсу, Актоган, Колтабан, станция Алажид.

Или вот совсем недавний пример затопления Карагандинского региона, когда в апреле текущего года под угрозой сильнейшего паводка в области за последние несколько лет в спешном порядке пришлось эвакуировать жителей четырех поселков Бухар-Жырауского района. Затопляемые дома покинули почти 800 человек, вывезли более тысячи голов домашнего скота. Кроме них из-за быстрого таяния льда в реке Нура, если бы не резкий сброс воды в местных гидросооружениях, который был внеплановым, под водой оказался бы и Темиртау.

А теперь очередь за ВКО?

Кстати, за дамбы и плотины на востоке страны отвечает коммунальное предприятие “Шыгыс Су”, но в средствах на ремонт это госучреждение ограничено, тем более что и суммы набегают с многочисленными нулями. Так, на восстановление упомянутой плотины под Усть-Каменогорском, которая производит слив воды со скоростью пять кубометров в секунду, по расчетам гидрологов, необходимо почти 80 миллионов тенге. Тогда как для восстановления всех гидротехнических сооружений в области требуется шесть с половиной миллиардов тенге.

Представители “Шыгыс Су” собираются обратиться за финансовой помощью в головную организацию - комитет водных ресурсов МСХ РК. Хотя в этой ситуации очистка водоемов предусмотрена вообще-то за счет местного бюджета.

Правда, детальный проект реконструкции дамб и водохранилищ местные власти как раз и обещают составить за счет регионального бюджета, но на остальное, как говорится, “денег нет, бюджет не резиновый”. Этим вопросом члены местного городского маслихата обещают озадачиться уже на будущей февральской сессии точно так же, как и возможным восстановлением гидросооружений области, но также начиная лишь со следующего года.

Между тем в 2017-2021 годы по области планируется строительство еще шести новых водохранилищ суммарным объемом 179,4 миллиона кубометров, и деньги на это вроде как предусмотрены. Точно так же, как и на плановую реконструкцию семи аварийных объектов, которая должна пройти с 2019 по 2021 год в четырех районах области. Если, конечно, аварийные гидроузлы не рванут уже в этом.



Астана