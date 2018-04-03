Алла Иванилова

Лифтовое хозяйство осталось практически без контроля со стороны государства после поправок в законодательство, с помощью которых отменили лицензирование на монтаж и обслуживание лифтов. При этом проблем в городах немало. Несколько ЧП, произошедших в Астане, всерьез напугали горожан, которые требуют от властей наведения порядка в этой сфере



Из-за участившихся случаев аварийных остановок лифтов в Астане этот вопрос городской акимат взял на особый контроль. Как объясняют столичные чиновники, главная проблема - неэффективная работа КСК. Согласно законодательству выбор лифтовой компании они должны согласовывать с каждым жильцом и на основе этого принимать общее решение. Однако некоторые кооперативы самостоятельно выбирают лифтовые компании, которые зачастую не имеют опыта в этой сфере. Да и в законодательстве нет жестких критериев - услуги по техническому обслуживанию лифтов вправе осуществлять физические либо юридические лица без какого-либо оснащения и опыта работы. Так, в Астане работают 69 компаний, при этом, согласно данным Ассоциации лифтовых компаний, всего 10 из них обладают необходимой компетенцией. Техническое освидетельствование они вовремя не делают, из-за чего механизмы быстро изнашиваются, а впоследствии лифты начинают падать, люди в них застревают. Ситуацию усугубляет отмена лицензирования - государство не имеет права контролировать их работу. Пользуясь этим, не соблюдают график плановых ремонтных работ, которые должны проводиться не менее двух раз в течение срока эксплуатации. Однако они не проводятся, что и приводит к поломкам. Ремонтировать лифт жильцы должны за собственные средства путем целевых сборов, поскольку это общее имущество. Но далеко не все собственники квартир участвуют в расходах на содержание. Бывает, что и застройщик виноват. Так, в Астане есть 23 лифта, не введенных в эксплуатацию из-за недобросовестных застройщиков. Получается замкнутый круг.

На сегодняшний день в Астане зарегистрировано 6577 лифтов. Из них в жилых домах - 4879, в административных зданиях - 1728. В мае текущего года, после того, как произошли аварийные остановки лифтов в ряде жилых комплексов, аким Астаны поручил провести тотальную проверку лифтового хозяйства в городе совместно с прокуратурой. По результатам проверок 10 руководителей компаний временно отстранили от работы и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере более 100 тысяч тенге на общую сумму свыше одного миллиона тенге. По данным жилищной инспекции, требуют ремонта и существенных финансовых вложений около 40 процентов всех лифтов в столице. 63 лифтовые установки подлежат замене в связи с полным износом. А это весьма дорогое удовольствие. Стоимость замены одной лифтовой установки составляет от 7 до 12 миллионов тенге. На цену влияют этажность дома, качество комплектующих элементов. В некоторых ЖК ремонт лифтов обойдется каждой квартире в полмиллиона тенге.

Понимая, что для многих жильцов это неподъемная сумма, в столичном акимате предлагают “компромисс”. Финансирование станут осуществлять по программе модернизации ЖКХ на возвратной основе, при этом применят механизм ГЧП. Государство профинансирует 70 процентов расходов, предоставив “кредит” собственникам квартир, который они должны погасить в течение 7-10 лет, внося ежемесячный платеж. При этом жильцы 1-2-х этажей также должны финансово участвовать в общих расходах по замене лифтовой установки. Оставшиеся 30 процентов расходов возьмут на себя лифтовые компании, которые займутся монтажом и ремонтом. Договор между ними и жильцами заключат на пять лет, и в течение этого времени организация должна обеспечивать гарантию. За счет возвратных средств ежегодно планируется менять 5-7 лифтов.

Средний срок технической эксплуатации лифта составляет 25 лет. За это время не менее двух раз должен проводиться капитальный ремонт. Согласно проведенному мониторингу в 2020 году в столице количество лифтов с истекшим сроком эксплуатации составит 108, а в 2025 году - 300. В столичной прокуратуре прорабатывают механизм, при котором астанчане смогли бы отслеживать периодичность проверок их лифтов, а также возможность самим участвовать в этом процессе.

Столичное управление жилищной инспекции обратилось с просьбой предоставить разрешение на получение контрольных функций в Министерство национальной экономики и Генеральную прокуратуру. Этот вопрос пока решается. Однако, “почуяв неладное” и не желая быть “под колпаком”, ассоциация “Союз лифтовиков”, сервисных лифтовых компаний, специализирующихся на обслуживании лифтового оборудования, производителей лифтов и эскалаторов, обратилась в палату предпринимателей Астаны. Они предлагают развивать институт саморегулирования лифтовой отрасли согласно Закону “О саморегулировании”, основной целью которого является повышение качества и конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг. В доказательство своих серьезных намерений Союз лифтовиков разработал и утвердил неправительственный стандарт, где определены требования к монтажным, сервисным компаниям, поставщикам, разработана методология по сертификации на соответствие стандарту.



Астана