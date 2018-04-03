Ольга Шишанова

Цифровой центр обслуживания населения на базе столичного ЦОНа, где жители Астаны смогут самостоятельно получать государственные услуги в электронном формате, запланировали к открытию в качестве пилотного проекта уже в ноябре



Об этом стало известно в ходе семинара на тему “Опыт Казахстана в сфере развития государственных услуг. Инновационные подходы: вызовы и решения”. В мероприятии, организованном государственной корпорацией “Правительство для граждан” совместно с региональным хабом в сфере государственной службы в Астане, приняли участие представители 14 стран, в том числе Азербайджан, Беларусь, Эстония, Россия, специально приехавшие ознакомиться с казахстанским опытом в этой сфере.

В Казахстане первый ЦОН открыли в 2007 году, а в 2011 его работу по предоставлению услуг населению соединили с электронным правительством. Благодаря этому время обслуживания каждого клиента сократилось, добавилась оценка работы сотрудников ЦОН, а также стало возможным бронировать часы посещения на портале электронного правительства. Все вместе позволило значительно расширить линейку предоставляемых услуг, и на сегодняшний день в Казахстане работают более трех сотен таких центров обслуживания населения, которые расположены не только в крупных городах республики, но и в административных центрах в регионах.

При этом существует несколько каналов доступа к получению государственных услуг. Во-первых, это портал электронного правительства с предоставлением 723 услуг и сервисов, во-вторых, центры обслуживания населения государственной корпорации “Правительство для граждан”, где оказывают 548 государственных услуг, в-третьих, это мобильное приложение mgov с более чем 80 видами услуг и сервисов.

Кроме того, для населения по-прежнему актуальны вопросы возможности пользоваться услугами персонального менеджера, внедренными в минувшем августе, и получать с помощью номера мобильного телефона, привязав его к ИИН, упрощенную процедуру входа в личный кабинет.

Что касается новшества самостоятельного получения всех необходимых государственных услуг в электронном формате, то здесь в первую очередь необходимо будет обучить пользоваться всех казахстанцев порталом электронных услуг. Для чего, по данным председателя правления НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан” Абылайхана Оспанова, обычный Центр обслуживания населения в предстоящем пилотном проекте поделят.

“Первая будет работать в классическом формате, когда услуги оказываются операторами на бумажном носителе. Во второй части мы будем предлагать эти услуги получить самостоятельно, но уже в электронном формате. В этой зоне будут работать лишь два консультанта, которые при необходимости смогут помочь посетителям”, - пояснил он. Кроме того, чтобы гражданам было проще научиться получать государственные услуги в электронном формате, планируется выпустить специальные видеоролики.

Напомним, что несколько ранее - в конце июля - министр информации и коммуникаций Даурен Абаев уже разъяснил преимущества для казахстанцев не только “Правительства для граждан”, но и “Открытого правительства”. По его словам, “это те два проекта, которые изменят жизнь казахстанцев, если они ими научатся пользоваться”.

Проект “Открытое правительство” относительно новый: ему чуть больше года, и потому многие казахстанцы пока не успели в нем разобраться. Вместе с тем, как заявили в МИК РК, это уникальные интернет-ресурсы, на которых любой желающий в онлайн-режиме может получить доступ к обширной базе данных государственных органов. Цель проекта - создание прозрачного, подотчетного государства, расширение прав и возможностей граждан в управлении государством, усиление борьбы с коррупцией, а также использование новых технологий для повышения эффективности государственного управления.

Туда же входит раздел, где публикуются все нормативно-правовые акты, прежде чем их официально утвердят и они получат статус действующего документа. С помощью этого раздела граждане могут своевременно ознакомиться с той или иной инициативой государства и высказать свое мнение, тем самым повлияв на окончательную редакцию документа.

Немаловажно, что здесь же присутствует раздел “Открытый диалог”, где любой государственный чиновник высокого уровня обязан ответить на вопросы граждан, поступающие на портал. Плюс создали раздел “Открытые бюджеты” для того, чтобы общество могло самостоятельно контролировать расход бюджетных средств. Добавим, что создание такого портала стало возможным после того, как в стране приняли Закон “О доступе к информации”, который вступил в силу с 1 января 2016 года. В нем и закреплены нормы по размещению общедоступной информации на портале “Открытое правительство”.

Что же касается проекта МИК РК “Правительство для граждан”, повторим, это единый провайдер государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в сфере земельных отношений, недвижимости, социального и пенсионного обеспечения, который образован путем слияния и преобразования четырех предприятий: РГП “Государственный центр по выплате пенсий”, РГП “Центр обслуживания населения”, “Центр по недвижимости” и “Научно-производственный центр земельного кадастра” в апреле 2016 года.

Сейчас через 349 фронт-офисов (иначе ЦОНы) предоставляется 548 из существующих 723 видов государственных услуг в едином реестре, их количество увеличивается из года в год, например, в 2011 году через ЦОНы предоставлялся только 51 вид государственных услуг.

В него же должен войти мобильный отдел, сотрудники которого будут ездить на автомобилях в отдаленные районы и села, где нет ЦОНов. Предполагается, что машины со специалистами будут выезжать по заказу местных акиматов.



Астана