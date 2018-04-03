Месси и компания приедут в Астану?

Сборная Казахстана по футболу в ноябре текущего года планирует провести товарищеский матч со сборной Аргентины. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин.

“Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. Сейчас необходимо решить вопрос с финансированием. Сорок процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства найдут, матч состоится”, - рассказал Утробин.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведет в Москве товарищеский матч со сборной России. Подопечные Хорхе Сампаоли пробились на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.