Ольга Шишанова

Министерство сельского хозяйства разработало более десятка карт развития АПК, которые должны помочь, по мнению чиновников, в очередной раз повысить темпы роста сельскохозяйственного производства. Вот только кто будет заниматься практической реализацией задуманного - вопрос



Об этом рассуждали депутаты мажилиса парламента РК во время правительственного часа, на котором Минсельхоз республики презентовал карты развития агропромышленного комплекса в качестве дальнейших мер по совершенствованию господдержки сельского хозяйства. Мнений было много, противоречивых высказываний еще больше, причем как со стороны парламентариев, так и со стороны чиновников. Но проблем оказалось больше, чем в итоге предложили их положительных решений.

Начать хотя бы с того, что со времен пресловутой перестройки МСХ РК не первый раз пытается создать из отрасли настоящий драйвер экономики. Чего только не предпринималось для достижения этой цели даже за последние несколько лет, не говоря уже о более ранних попытках. Разрабатывали (за последние шесть лет) минимум три программы развития АПК, внедрялись нововведения в области субсидирования сельхозтоваропроизводителей, причем у кого-то из крестьян эти самые субсидии отбирались, а кому-то обещались в увеличенном размере. Да еще и банки второго уровня, мотивируя отсутствие выдачи кредитов в сельскохозяйственный сектор большими рисками, зачастую отказывали и отказывают крестьянам в выдаче даже мизерных субсидий. Доказательством служат данные, которые привел председатель комитета палаты по аграрным вопросам мажилиса парламента РК Сапархан Омаров. По его словам, доля сельского хозяйства в ежегодном объеме выдачи банковских кредитов упала с 7,5 процента в 2011 году до 2,5 процента в 2016 году. Попытки же АО “НУХ “КазАгро” выправить положение с субсидированием крестьян, фондируя банки второго уровня для последующего кредитования субъектов АПК, мало помогают создавшемуся положению.

Что касается животноводства, то это многочисленные вспышки эпизоотия ящура, бруцеллеза, пары-тройки неизвестных казахстанским ветеринарам заболеваний крупного рогатого и мелкого скота на протяжении более чем пяти лет, точечные поставки продукции животноводства на российский рынок, тогда как сама программа по его развитию, по сути, так и осталась нерешенной. А о программе поставки ежегодных 60 тысяч тонн мяса на экспорт и вовсе благополучно забыли.

Кроме того, в стране неоднократно предпринимались попытки возрождения тепличного хозяйства, в последнее время заговорив и о яблоневых садах, которые когда-то были визитной карточкой Казахстана. Но и эти попытки, кроме нескольких единичных случаев, профинансированных АО “НУХ “КазАгро”, до сих пор остаются на уровне разговоров.

Самое любопытное, что финансирование отрасли, осуществляемое по остаточному принципу в 90-е годы, со временем стало набирать обороты и в 2000-х годах уже входило в тройку самых “денежных” отраслей в экономике страны наряду с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Но, как видно, ни грандиозные планы, ни увеличение финансирования, выделяемого МСХ на текущие проблемы и решение будущих задач, не помогают справиться с проблемами, которые в отрасли продолжают умножаться.

И причин тому несколько.

Во-первых, по мнению спикера мажилиса парламента Владимира Божко, почему-то министерства, такие как МНЭ РК, Минфин, а также крупные бизнесмены не заинтересованы как в темпе роста сельхозпродукции, так и в нововведениях в аграрном секторе. Во-вторых, чиновники вместо того, чтобы задуматься о преференциях для своей страны, “бегают по заграницам” в поисках новых технологий и специалистов, которых потом привлекают за баснословные гонорары, в то время как в Казахстане простаивают те же самые ноу-хау, только никому не нужные, из-за того, что на них стоит клеймо “отечественные”. Третья причина, которая давно набила оскомину и где только ни обсуждалась - начиная от местных акиматов и заканчивая круглыми столами в сенате РК - это невозможность справиться с армией посредников плюс неуемные аппетиты торговых сетей с их наценками на продукты, зачастую не имеющие под собой никаких реальных оснований. К чему это приводит, можно легко проследить на примере недавнего скандала с удорожанием картофеля в сезон сбора урожая или того хуже - бесконечного импорта продовольственных товаров не самого лучшего качества, в то время как казахстанские СХТП не могут пробиться на отечественный рынок. Например, доля сахарной свеклы, выращиваемой в Казахстане для внутреннего потребления и получения сахара на местных перерабатывающих предприятиях, составляет всего пять процентов от доли сахара импортного. Который поставляется в лучшем случае из России (сахарная свекла), в худшем - из стран Южной Америки (тростниковый сахар). И с соответствующими расценками. Потому-то, считает Владимир Божко, своего пересмотра давно требует Закон о торговле, чем депутаты и собираются заняться в ближайшее время.

Но все-таки основная проблема отрасли, которая не решается вот уже на протяжении четверти века, - это отсутствие в сельском хозяйстве специалистов своего дела, причем не только аграриев, которые бы выращивали зерновые не от случая к случаю, а занимались этим на постоянной основе, но и животноводов, ветеринаров, переработчиков, заготовителей, специалистов по ремонту сельхозтехники. Да и просто тех, кто готов и будет работать на селе. Чиновники надеются, что возможному решению будет способствовать программа переселения в регионы. Однако прежде чем надеяться на очередную программу, следовало бы подумать не только о том, как равномерно распределить то или иное количество народа с севера на юг или на восток, но и как создать им нормальные условия для проживания, обеспечить торговыми точками, больницами, учреждениями культуры, выдать приличные подъемные финансовые средства. В противном случае все закончится так же, как и с программой “С дипломом в село”, когда студентов, окончивших то или иное профильное высшее учебное заведение, всячески завлекали в села и аулы, но спустя время молодежь, не имея даже элементарных бытовых удобств в тех местах, куда они направлялись жить и работать, “сбегала” обратно в город. Программа провалилась, села продолжают разрушаться, сельскохозяйственные угодья зарастают сорняками. И такие примеры не единичны, потому что все происходит с точностью до наоборот.



Астана