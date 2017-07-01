Азамат Горожанин

Возможно, совсем скоро настанет день, когда алматинцы проснутся в другом городе. В ведомстве градоначальника намерены продолжить эксперименты в целях радикального переустройства и обустройства общественного пространства. Попутно и незаметно Алматы стал экспериментальной площадкой, где пытаются применить новый для нас формат городской среды, чтобы использовать ее элементы и в других крупных городах страны. Жители и гости южной казахстанской столицы за пять-семь ближайших лет должны научиться жить комфортно и со вкусом



В городе решили, что автомобиль пешеходу не попутчик. Как и велосипеду. Этим участникам дорожного движения все сложнее ужиться в узком пространстве. Да и самих автомобилей не становится меньше: по данным автоЦОНа на минувший сентябрь, число автомобилей в Алматы составило 467 тысяч, и 485 тысяч зарегистрированы в Алматинской области. В акимате Алматы уверены, что до половины областных машин ежедневно ездит по городу. Видимо, поэтому проезжую часть некоторых улиц решили сузить еще, предоставив больше пространства для пешеходов, велосипедов, гироскутеров и самокатов. Понять логику иницаторов проекта должна помочь презентованная на днях Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) в границах малого транспортного кольца. На реализацию отвели период с 2017 по 2023 год. А ее итогом должна стать настоящая транспортная реформа - настолько масштабными могут оказаться эти новшества.

Часть обозначенных в КСОДДе изменений успели реализовать в текущем году. Прежде всего, практически закрыли проезд автомашин по улице Панфилова. Теперь это пешеходная и прогулочная часть города, которая связала старый алматинский Арбат (улицу Жибек Жолы) и сквер у оперного театра. Там, где прежде могли ездить и парковаться машины, теперь появились пешеходные скамейки, вазоны, фонтанчики и площадки со спортивными снарядами. Правда, фланирущие туда-сюда горожане вынуждены стоять, чтобы на разрешающий сигнал светофора миновать транспортные потоки четырех пересекаемых улиц. Но подземных переходов или виадуков под эти цели пока не построили. Возможно, просто торопились до наступления осени показать новую пешеходную зону главе государства. Президент проект одобрил (следующей пешеходной зоной планируют сделать улицу Гоголя от Калдаякова до Центрального парка культуры и отдыха).

Незадолго до его визита улицы Курмангазы и Шевченко сделали односторонними. Это тоже один из пунктов новой дорожной схемы Алматы. Чтобы его реализовать, пришлось на время полностью перекрыть движение по этим улицам. С Шевченко заодно убрали трамвайные пути, а под Курмангазы перепроложили коммуникации. Но теперь, по ощущениям, обе улицы стали свободнее, и перекрестки по пути следования разгружаются быстрее.

До некой транспортной идилии, если она достижима в условиях Алматы, еще далеко, но сам процесс оптимизации - на особом контроле у акима города. С помощью новой схемы в акимате пытаются найти и реализовать современную систему городского и пригородного общественного транспорта, которая может стать альтернативой и для личного автотранспорта.

- По показателям инфраструктуры и экологии мы отстаем от ведущих мегаполисов мира. Индикатор - средняя скорость движения в час пик - у нас сейчас составляет 19 километров в час. В Москве с ее известными пробками скорость в них - 27 километров в час, в Варшаве - 35 километров в час, - приводит данные заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев. Он разъясняет, что по задумке в результате комплексной транспортной реформы центральная часть Алматы окажется ориентированной на пешеходов и велосипедистов. На периферийных участках основных транспортных направлений нужно создать условия для внедрения безрельсового и легкорельсового транспорта. Пока на крупных городских магистралях удалось разметить выделенные полосы для общественного транспорта.

От реализации КСОДД к 2020 году ожидают, что скорость движения потока в заторе в Алматы удастся поднять до 25 километров в час. Мобильность же передвижения основной части граждан попытаются обеспечить за счет развития общественного транспорта, который станет реальной альтернативой личным авто.

В Алматы пытаются внедрить и велосипедную культуру передвижения. В прошлом году велосипедные станции разместили преимущественно в центральной части города. Сегодня их можно встретить и в микрорайонах, и в нижней части города. Правда, сама культура велопередвижения пока в нашу жизнь, прямо скажем, не ворвалась и не поглотила нас. Возможно, нам просто нужно еще какое-то время или какой-то убедительный пример.

Уже в следующем году выделенные полосы для общественного транспорта планируют разметить на улицах Розыбакиева - от Рыскулова до Торайгырова, Ауэзова - от Гоголя до Тимирязева, Байтурсынова - от Толе би до Сатпаева и на всем протяжении улицы Гоголя. Планируют запретить парковку на проезжей части у бордюра на всем протяжении улиц Ауэзова, Розыбакиева, Гоголя, а также частично по улице Байтурсынова. Велодорожки появятся на улицах Жарокова и Жандосова.

Особо обсуждаемое в эти дни новшество - введение так называемых зон спокойного вождения. Их могут разметить в центральной части города, ограничив предельно допустимую скорость движения автомобилей до 40 километров в час. В схеме КСОДД эти зоны запланировали в многоугольнике улиц Абая - Муканова - Байзакова - Толе би, Желтоксан - Гоголя - Кунаева - Кабанбай батыра - пр. Сейфуллина - Абая. К 2023 году их планируют увеличить до квадрата улиц Достык - пр. Раимбека - пр. Аль-Фараби - Розыбакиева с корректировками. Это, по мнению инициаторов, должно значительно снизить смертность и уровень травматизма в ДТП, особенно при наездах на пешеходов. Да и вероятность самих таких инцидентов на малых скоростях должна уменьшиться. По статистике, при скорости 30 километров в час в ДТП выживают девять человек из десяти, при 60 километрах в час - только один.

Будут у комплексной схемы организации дорожного движения в Алматы свои мозги, глаза и уши. В городе устанавливают детекторы транспорта, которые собирают данные об интенсивности движения транспорта, автомобильных потоках, нарушении правил и внешних факторах, влияющих на поток, таких как аварии, упавшие деревья и прочие препятствия. Система поможет осуществлять координационное управление дорогами. Будет, например, регулировать продолжительность действия разрешающих и запрещающих сигналов светофоров. Система скоростного автобусного сообщения также должна заработать в ближайшее время. Она пройдет по местам выделенных полос, свяжет “Орбиты” с центром города.

В 2019 году могут стать односторонними улицы Маркова и Шашкина, Богенбай батыра и Кабанбай батыра.

Разработчики ожидают, что после реализации КСОДД время в пути сократится до 70 процентов, на треть снизится число ДТП, а средняя скорость всего транспорта увеличится на 15-40 процентов - в зависимости от участка и времени суток.

Продолжают в Алматы обновлять и подвижной состав общественного транспорта. Минимум на трех востребованных маршрутах (№ 50, 112, 126) добавилось в совокупности 50 автобусов марки Yutong, что поможет организовать регулярное движение и сократить интервал. Часть высвободившихся автобусов распределят по другим маршрутам.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максута Исахова, с октября по декабрь текущего года в ТОО “Алматыэлектротранс” запланировали приобрести 297 автобусов марки “ЛиАЗ”. Часть их уже отправились в Алматы из Москвы. Все автобусы оснащены кондиционерами, их внешний вид будет соответствовать единому стилю, принятому в брендбуке города. Кроме того, частные перевозчики планируют приобрести 254 автобуса: 60 - средней вместимости, 194 - большой. Новые автобусы станут поставлять в Алматы с конца октября текущего года до апреля следующего.



Фото Талгата Галимова