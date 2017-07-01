Марта Рогова

Программа оздоровления банковского сектора в Казахстане грозит национализацией “нехорошим” банкам. Об этом заявил глава Нацбанка страны Данияр Акишев, добавив, что такой сценарий возможен в случае, если банки не выполнят требований по докапитализации



О том, что качество банковских активов в Казахстане в последние годы оставляет желать лучшего, говорят не один год. Объемы плохих кредитов на пике достигали трети в объеме портфелей банков.

На определенном этапе государство решило вмешаться в процесс оздоровления, создав Фонд проблемных кредитов и выкупив у него проблемные активы. Большая часть из двух триллионов тенге, на которую капитализировали фонд, отправилась на выкуп у Казкома проблемных активов, оставшихся в наследство от БТА банка.

Кроме того, фонд проводил работу и по дисконтированной покупке некоторых активов других банков. Политика покупки базировалась, как говорили ранее, на принципах “справедливой цены”, но не на условиях, выгодных банкам.

Помимо этого правительство инициировало целую программу по содействию в решении ликвидности банков: через БВУ прогонялись миллиарды бюджетных средств, направленных на льготное финансирование кредитования для реального сектора экономики, а также ипотечного кредитования. Однако за прошедшие 10 лет с момента начала мирового финансового кризиса, резко обострившего проблемы и в нашей банковской системе, практически ни один банк не смог “оздоровиться” ни за счет госпомощи, ни собственными силами.

В итоге на протяжении нескольких последних лет из официальных кабинетов Астаны все чаще стали раздаваться голоса с призывами прекратить помогать БВУ, которые ничему не учатся. Нурсултан Назарбаев открыто заявил: либо пусть акционеры банков начинают принимать участие в спасении своего имущества, либо...

“Банки все частные. Работали-работали, дошли до ручки, и теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим. Эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать”, - заявил Назарбаев в начале сентября на открытии парламентской сессии. “Сейчас другая система. Все должны понимать, если ты стал частником, то полностью отвечаешь. Банкрот - значит банкрот, не доработал, не умеешь работать эффективно. Давайте встанем на эту дорогу, потому что у нас другого пути нет”, - резюмировал он.

Собственно это лучше всего характеризует общую политику в банковской сфере страны. Но при одной оговорке: государство продолжит спасать системообразующие банки, потому что их банкротство обойдется дороже поддержки. Мелкие же должны перестать рассчитывать на спасение.

По словам главы Национального банка Данияра Акишева, сегодня “многие институты готовы признать проблему, они готовы сказать, что у них имеются плохие кредиты, которые по отчетности показаны как одно значение, но тем не менее в балансе находятся кредиты, которые не называются проблемными, но имеют признаки того, что они либо станут проблемными, либо денежный поток по ним, к сожалению, не покрывает денежные потоки по обязательствам”.

При этом если владельцы признают наличие проблемы, но не имеют сегодня достаточно средств для обеспечения ликвидности (обещая при этом влить средства в банк в рассрочку), то Нацбанк готов прийти на помощь.

Помощь эта будет выражаться во вхождении в капитал коммерческих банков в виде субординированных облигаций. При этом акционеры должны в течение пяти лет влить в банк в виде денежных инвестиций половину суммы “госпомощи”.

“К тому же банки обязаны по плану надзорных мероприятий обеспечить ту политику, которую мы считаем наиболее правильной и наиболее ответственной”, - добавил Акишев. По мнению Нацбанка, “не должно быть кредитов, выдаваемых связанным сторонам, не должно быть кредитов без залогов”.

“При этом, если вдруг какой-то из банков не выполнит эти требования, у субординированных облигаций, которые Нацбанк приобретает у них, есть свойства - перевернуться в капитал первого уровня, что, по сути, будет означать, что эти банки перейдут под контроль государства, - резюмировал Акишев. - Я не думаю, что акционеры этих банков испытывают желание бизнес потерять, и я полагаю, что они будут выполнять все обязательства регулятора и работать над восстановлением кредитования экономики”.