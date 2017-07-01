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ГОЛОВКИН - КАНЕЛО Горячие новости / Спорт

Команды казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) продолжают вести переговоры о реванше. Ранее говорилось, что боксеры встретятся на ринге 5 мая - в день национального мексиканского праздника “Синко де майо”. И эта дата устраивает обоих боксеров. Но, похоже, камнем преткновения в переговорах стало место проведения поединка

Сам Геннадий Головкин в социальных сетях объявил, что хотел бы боксировать с Канело в Далласе в Техасе. Но промоутеры Сауля Альвареса настаивают на Лас-Вегасе.
Вот что по этому поводу написал журналист Boxingnewsresults.com Стив Старджес.
“Назначенные Атлетической комиссией штата Невада судьи спасли Канело от почти определенного поражения Головкину в Лас-Вегасе. Альварес и Golden Boy будут рады провести там же и реванш. Головкин и его промоутер Том Леффлер хотят сделать это на другой площадке, и Техас стал бы для них идеальным вариантом.
Нет никаких признаков того, что Golden Boy и Канело когда-либо согласятся сразиться с Головкиным в Техасе. Если GGG будет настаивать на проведении реванша в Далласе, он может на какое-то время лишиться боя. Не скажу, что тогда поединок вообще не состоится, но Golden Boy могут решить подождать, пока Геннадий еще больше состарится и в конце концов поддастся на рематч в Лас-Вегасе.

 

 

Вариант с Техасом может сработать для GGG, даже если он не договорится с Альваресом. Чемпион мира WBA Риота Мурата проявил интерес к встрече с Геннадием, и ожидается, что следующий бой японца пройдет в Штатах. Канело же в следующем поединке может выйти против победителя противостояния Давид Лемье - Билли Джо Сондерс. После этих боев переговоры между Альваресом и Головкиным могут перезапуститься к сентябрю 2018-го на праздник Дня Независимости Мексики”, - написано в материале.
По мнению эксперта Шона Джонса, Геннадий Головкин находится в невыгодном положении перед возможным реваншем с мексиканцем Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.
“В реальности Головкин может сделать немного. Если Golden Boy решат подождать, пока казахстанец постареет, или оказать давление с целью вытянуть побольше денег - он будет находиться в положении, в котором никак не сможет повлиять на происходящее. К тому же Лемье после возможной победы над Сондерсом и завоеванием титула WBO позволит Канело и Де ла Хойя встать в выгодную позицию, где Головкин будет стареть в ожидании, пока они принимают решение.
Golden Boy и Канело дадут GGG и Леффлеру понять, что если они не согласятся на их условия, то Альварес выйдет биться 5 мая против Лемье, вместо того, чтобы проводить реванш с Головкиным. Тем более что это даст возможность мексиканцу завоевать титул WBO. Этот пояс позволит Канело провести реванш с GGG уже на правах чемпиона, а не просто претендента, что сделает бой еще более выгодным. В свою очередь Головкин окажется под давлением, ведь в случае боя Альварес - Лемье 5 мая GGG вынужден будет выйти на ринг против опасного претендента Джермалла Чарло”, - пишет Джонс.
Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов считает, что бой в любом случае состоится.
- Они могут тянуть с этим в течение года, но им все же придется провести этот поединок. Постареет ли Геннадий за это время - покажет бой, но считаю, что казахстанский боксер должен быть все-таки активнее, чем в первой встрече между ними, - сказал Манкенов.
Американский комментатор Боб Шеридан (HBO, ESPN, Fox и Showtime), который точно спрогнозировал дату первого боя, уверен, что и второй поединок состоится 16 сентября.
- После первого боя у промоутеров есть пространство для маневра. На этот раз команда Головкина хочет для себя более выгодные условия, - говорит в интервью корреспонденту Vesti.kz Шеридан. - В свою очередь Де ла Хойя понимает, что бой с Головкиным - опасная затея. Многие считают, что Канело проиграл в первом бою. С другой стороны, реванш мексиканскому боксеру крайне необходим. Ему необходимо доказать, что он сильнее GGG.
- Я уверен, что поединок состоится в сентябре 2018 года. Скорее всего, он пройдет в Далласе, однако я допускаю вариант с Лас-Вегасом. Обе стороны сделают все, чтобы бой вызвал резонанс и принес хорошую прибыль. Именно поэтому никто не будет торопиться, - отметил известный эксперт.
Напомним, что тренер Геннадия Головкина Абель Санчес говорил, что для его подопечного идеальным временем для встречи с Саулем Альваресом был бы март или май.
Между тем букмекеры уже принимают ставки на второй поединок между Головкиным и Канело.

Подготовил Серик Ибраев

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Просмотрено: 6360 раз Просмотров: 6360 опубликовал: Ruslan 27 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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