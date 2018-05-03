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CАКСАУЛОВЫЙ САД И ЛЕСНАЯ МАФИЯ Горячие новости / События

Ольга Шишанова
В целях предотвращения браконьерских рубок саксауловых лесов, несмотря ни на какие запреты и даже мораторий, который ввели в стране еще в 2004 году на все виды рубок саксауловых насаждений, комитетом лесного хозяйства МСХ РК решено ввести новые нормы в лесное законодательство

Во-первых, это норма от 15 июня 2017 года, позволяющая только государственным лесовладельцам осуществлять санитарную уборку саксауловых насаждений. То есть собирать и вывозить наземные части саксауловых деревьев на центральную базу и уже оттуда реализовывать их местному населению. Во-вторых, это норма заготовки для местного населения саксауловых дров в количестве не более четырех кубометров на один двор. В-третьих, этим же законом вводится запрет и на реализацию дров саксаула в торговых точках Казахстана и одновременно утверждены правила, позволяющие государственным лесовладельцам осуществлять рубки главного пользования на территориях государственного лесного фонда. Кроме того, комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК сегодня прорабатывает вопрос введения лесных торгов. Причина в том, что лесхозы не в состоянии осуществлять весь объем заготовки древесины, поэтому отдаленные участки выставят на лесные торги. Лесосеку при этом предоставят в пользование сроком на один год тому, кто заинтересуется в ее покупке “на корню”, заплатив стопроцентную стоимость, и только после этого начнет заготовку. Ожидается, что такая мера простимулирует освоение лесосечного фонда, поскольку сейчас долгосрочными леспользователями его осваивается не более 15-20 процентов от утвержденных объемов. Кроме того, это может подтолкнуть в благоприятном направлении такой сектор, как переработка лесоматериалов.
С одной стороны, хорошо, что комитет следует всем этим нормам в охране лесных угодий. С другой - снабжение местного населения саксауловыми дровами, кроме как варварством, назвать нельзя. В Жамбылской области, в которой полно газовых месторождений, но которые почему-то не разрабатываются, не создается инфраструктура и не идет обеспечение голубым топливом населения, вызывая закономерный вопрос - почему? Между тем демография южных регионов Казахстана растет гораздо более высокими темпами, чем в других областях республики. И тогда политика снабжения саксаулом населения Жамбылской, Алматинской областей или ЮКО может привести, если уже не привела, к необратимому уничтожению природы, исчезновению саксауловых насаждений, которые, между прочим, должны стать местом обитания диких кабанов - основного рациона туранского тигра, программа реинтродукции которого уже запущена на международном уровне.
Но почему-то искоренить лесную мафию, которая ведет к уничтожению природных ресурсов, и без того малочисленных в Казахстане и которая существует в соседней России - только в больших масштабах, например, не представляется возможным. До тех пор, пока в стране не будет серьезно изменено, а не просто дополнено несущественными поправками законодательство, что накладывало бы вето на незаконную деятельность браконьеров.

 

 

Пока все это будет находиться в руках государства, но в условиях рынка, в республике продолжит процветать воровство леса и лесных угодий, потому что, как говорится, не свое, не жалко. Отсюда вывод - необходимо привлечь к управлению лесными угодьями бизнес-структуры, но не на таком уровне, как это было в начале 2000-х, когда, получив лесосеки в пользование, за них, а точнее, ни за что вообще, никто не отвечал. Что и привело к случаям повальной вырубки лесов в Восточно-Казахстанской области, что не помогло искоренить незаконную рубку саксаула на юге Казахстана. Поэтому те бизнесмены, в ведение которых могут быть сегодня переданы леспромхозы, должны нести за это ответственность, отвечая за свою деятельность лицензией, финансами, то есть по закону. Как, например, в Финляндии, где давно инвентаризованные леса поделены на лесные угодья, объединения и центры, но при этом, несмотря на то, что практически все они, за исключением ООПТ, находятся в частных руках, в них сохранен свободный доступ каждому гражданину. И немаловажный фактор - за лесами в этой стране наблюдают не как в Казахстане - комитет, а целых два профильных министерства - лесное и охраны окружающей среды, которые всего лишь контролируют состояние лесов, практически не вмешиваясь в деятельность частных бизнес-структур. Все вместе позволяет использовать леса в Финляндии не только как рекреационные зоны отдыха, но и для лесозаготовок, переработки древесины и т.п.
В Казахстане же происходит все с точностью до наоборот. Вместо принципиально нового подхода даже в инвентаризации деревьев, как, например, в Германии, где буквально пронумеровано каждое дерево, что практически исключает коррупционный фактор при лесозаготовках, в республике на фоне несовершенного законодательства, которое надо менять в корне, процветает лесная мафия, происходит повальная вырубка деревьев и уничтожается биоразнообразие. Причем по цепочке - как флоры, так и фауны.

Астана

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Просмотрено: 2359 раз Просмотров: 2359 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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