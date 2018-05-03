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“КАЙРАТ” ВЫИГРАЛ БИТВУ, НО НЕ ВОЙНУ Горячие новости / Спорт

Серик Ибраев
В минувшую субботу состоялись матчи предпоследнего, 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу. В центральной встрече тура и всего чемпионата “Кайрат” в гостях победил “Астану” со счетом 2:0 и сократил отрыв лидера до минимума. Тем не менее судьба чемпионства находится в руках столичного клуба. Для этого “Астане” в заключительном туре 5 ноября достаточно выиграть дома у “Акжайыка”, которому 9 ноября предстоит провести переходной матч (за право остаться в премьер-лиге) с “Махтааралом” (ЮКО).
“Кайрату” же необходимо побеждать 5 ноября в Алматы “Актобе” и надеяться на то, что “Астана” после матча Лиги Европы 2 ноября в Тель-Авиве с “Маккаби” в поединке с уральцами допустит осечку.
По итогам 32-го тура определились два клуба, которые покинут класс сильнейших. Это “Окжетпес” и “Тараз”

Матчи между “Астаной” и “Кайратом” в последние годы вызывают большой интерес среди болельщиков. Две сильнейшие казахстанские команды с 2015 года за чемпионство борются только между собой. И в этой борьбе неизменно побеждала “Астана”, которая трижды подряд - в 2014, 2015 и 2016 годах - выигрывала золотые медали чемпионата.
И в нынешнем сезоне “Астана” лидировала большую часть соревнования. В предпоследнем туре 28 октября в игре с “Кайратом” столичный клуб устраивала ничья. В этом случае “Астана” уже в субботу отпраздновала бы чемпионство.
Предматчевые расклады были в пользу столичного клуба, который, судя по домашним поединкам с “Маккаби” (4:0) и “Окжетпесом” (4:0), находился в отличной форме. Что касается “Кайрата”, то у алматинцев уже давно полный лазарет травмированных. Вдобавок пропускали поединок с “Астаной” из-за дисквалификации капитан алматинцев Бауыржан Исламхан и Елдос Ахметов.
Букмекеры тоже отдавали небольшое преимущество столичному клубу, который на “Астана Арене” до игры с “Кайратом” никому не уступал.
На центральный поединок чемпионата собрались 12 тысяч человек. Среди них были и болельщики “Кайрата”.
“Астана” активнее провела дебют поединка, но на 17-й минуте пропустила острую контратаку. Гоу, получив пас из глубины, вырвался на ударную позицию, но в последний момент его выстрел заблокировал Марин Аничич.
На 28-й минуте уже “Астана” могла добиться успеха, но после навеса со штрафного Патрика Твумаси Юрий Логвиненко не смог нанести удар головой.
А на 36-й минуте вратарь “Кайрата” Стас Покатилов не позволил сыграть на добивание Твумаси.
Спустя 2 минуты получил травму кайратовец Акош Элек, которого заменил Айбол Абикен. Для 21-летнего полузащитника “Кайрата”, ставшего героем матча, это был только третий матч в этом чемпионате за основу алматинцев.
На 40-й минуте “Кайрат” мог провести гол в раздевалку, но крученому удару Исаэля со штрафного немного не хватило точности.
Первый тайм прошел в равной, жесткой и интересной борьбе, но счет открыт не был.

 

 

В начале второго тайма соперники вновь обменялись моментами. Роман Муртазаев не смог нанести удар из выгодной позиции после навеса Патрика Твумаси, а Исаэль отметился дальним выстрелом, с которым справился Ненад Эрич.
С приближением финального свистка алматинцы, которых устраивала только победа, стали прибавлять. И на 71-й минуте они открыли счет. Андрей Аршавин навесил с углового на ближнюю штангу, откуда мяч головой был переброшен на дальнюю. И Айбол Абикен в подкате занес мяч в ворота хозяев поля.
Пропустив, хозяева бросились вперед и стали пропускать укол за уколом. И если после удара Жерара Гоу Эрич выручил свою команду, то Чума Анене просто “простил” хозяев - норвежец, перебрасывая голкипера, не попал в створ. Впрочем, на 88-й минуте “Кайрат” все же убил интригу в противостоянии. Исаэль взялся обводить трех соперников на левом краю штрафной, Евгений Постников выбил у него мяч из-под ног, но точно на Гоу, который этот шанс не упустил - 2:0. В дальнейшем Анене мог довести счет и до крупного, но снова пробил рядом со штангой.
В нынешнем сезоне алматинцы встречались с астанчанами четыре раза, трижды победив своего соперника. В начале сезона “Кайрат” выиграл у “Астаны” в Суперкубке 2:0, затем 2 мая в Астане сыграл вничью - 1:1, 31 мая в Алматы “желто-черные” разгромили астанчан со счетом 3:0 и, наконец, 28 октября победили подопечных Станимира Стойлова - 2:0.
Несмотря на положительный баланс в личных встречах, “Кайрат” перед последним туром отстает от “Астаны” на один балл. И как сказал наставник “Кайрата” Карлес Феррер, его подопечным остается только надеяться и ждать осечки столичного клуба.
Правда, вероятность того, что “Астана” потеряет очки в матче с “Акжайыком”, приближается к нулю. Все-таки класс столичного клуба гораздо выше. К тому же уральцам, застолбившим за собой 10-е место, 11 ноября предстоит сыграть в переходном матче с “Махтааралом”. Скорее всего, главный тренер “Акжайыка” Вахид Масудов в матче с “Астаной” 5 ноября даст отдохнуть своим ведущим футболистам перед важным поединком с “Махтааралом”.
Единственное для “Астаны” “но” - то что команда Станимира Стойлова 2 ноября сыграет в Лиге Европы в Тель-Авиве с “Маккаби”. Впрочем, возможно, болгарский наставник “Астаны” выпустит в Тель-Авиве резервный состав.
В общем, небольшая интрига в борьбе за золото сохраняется до 5 ноября. Также в заключительном туре определится обладатель последней путевки в Лигу Европы будущего сезона. На нее претендуют “Иртыш” и “Тобол”. Костанайцы в 32-м туре не сумели обыграть в Караганде “Шахтер”, футболисты которого сидят без зарплаты уже три месяца. А павлодарцы победили “Окжетпес” и снова поднялись на четвертую позицию, опережая “Тобол” на один балл.
 В предпоследнем туре стали известны имена главных неудачников чемпионата. Ими стали “Окжетпес” и “Тараз”, который недавно был лишен шести очков за прошлогодние долги по заработной плате. Если бы не минус шесть баллов, таразцы сохранили бы место в классе сильнейших.
В заключительном 33-м туре 5 ноября встретятся следующие пары команд: “Астана” - Акжайык”; “Кайрат” - “Актобе”; “Ордабасы” - “Окжетпес”; “Иртыш” - “Шахтер”; “Тобол” - “Атырау”; “Тараз” - “Кайсар”.


32-й тур. 28 октября. “Акжайык” (Уральск) - “Кайсар” (Кызылорда) - 0:0 (0:0). “Атырау” - “Тараз” - 3:2 (0:0). “Шахтер” (Караганда) - “Тобол” (Костанай) - 1:1 (0:1). “Окжетпес” (Кокшетау) - “Иртыш” (Павлодар) - 1:2 (1:2). “Актобе” - “Ордабасы” (Шымкент) - 2:0 (0:0). “Астана” - “Кайрат” (Алматы) - 0:2 (0:0).

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Просмотрено: 5890 раз Просмотров: 5890 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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