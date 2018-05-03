Алла Иванилова

Астана - привлекательный город для проживания, который притягивает, словно магнит, жителей из других регионов. Чтобы как-то разгрузить столицу, правительство разработало и на днях единогласно утвердило межрегиональную схему территориального развития астанинской агломерации



Еще лет 30 назад местные, целиноградцы, которых на фоне приезжих осталось мало, не поверили бы, что провинциальный городок разрастется до таких масштабов и станет “миллионником”. Однако урбанизация несет в себе ряд проблем. Это стихийная застройка и разрастание пригородной зоны, что сопровождается неконтролируемым ростом населения, транспортными проблемами и ухудшением окружающей среды. Понятное дело - город “не резиновый”, поэтому власти разработали проект по развитию астанинской агломерации до 2030 года. В ее территорию входит Астана - это “ядро”, три района - Аршалынский, Целиноградский, Шортандинский и четыре округа Аккольского района Акмолинской области. В целом 124 населенных пункта. Общая площадь составляет 21 770 квадратных километров, в том числе столицы - 800 квадратных километров. Численность населения агломерации - 1,2 миллиона человек, и к 2030 году прогнозируется увеличение на 33 процента - до 1,6 миллиона человек. Но “эта цифра может быть изменена”, предупреждают чиновники.

Исторически сложилось, что многие поселки близ Астаны специализировались на сельском хозяйстве, базировались в них и крупные предприятия. Но с распадом Советского Союза некогда зажиточные населенные пункты превратились в депрессивные села. С учетом роста столицы планируется их возродить. Разрабатывая проект агломерации, власти исходили из потребности города. Среди приоритетных: продовольственный пояс, строительная индустрия, рекреация и туризм, зеленый пояс - обеспечение единой экосистемы.

Населенные пункты, которые вошли в астанинскую агломерацию, отбирали тщательно по таким критериям, как экология, миграция, инфраструктура, сельское хозяйство. Основная их задача - не дать столице “захлебнуться” от стремительной миграции, дефицита продовольствия и нехватки рабочих мест. Целиноград, улица Мира, 1971 год

Из общей территории агломерации выведены зоны интенсивного развития - это 7,5 тысячи квадратных километров, где создадут индустриальные зоны и будет диверсификация производства. Также из числа населенных пунктов, имеющих тесные связи с Астаной, отобраны те, что станут кормить столицу. Три основные точки, где создадут индустриальные зоны, - это поселки Аршалы (Аршалинский район), Тонкерис (Шортандинский район) и Жайнак (Целиноградский район). Почему выбор пал именно на них, объяснили в правительстве. Аршалы, через который проходит железная и автомобильная дорога Астана - Караганда, имеет выгодное экономико-географическое положение и станет мощным поставщиком сырья, своего рода посредником между Темиртау, Астаной и Карагандой. Там действует комбинат строительных конструкций и материалов, завод железобетонных шпал, щебеночный и асфальтовый заводы, маслозавод и другие. Поселок Тонкерис расположен на высокоскоростной автомагистрали и железнодорожных путях. А в третьем - Жайнаке - уже имеется налаженная инфраструктура: действующая электроподстанция, транспортная инфраструктура, выделен земельный участок площадью 100 гектаров для производственного назначения.

К 2030 году проектом предлагается перенести из Астаны в индустриальные зоны крупные промышленные объекты. Вновь создаваемые промышленные предприятия также планируется размещать в перспективе за пределами города. Концентрация производства и необходимой производственной инфраструктуры в пригородных зонах, как подсчитали в правительстве, позволит обеспечить рост производства промышленной продукции на 144 процента. Потребность Астаны и близлежащих населенных пунктов в таких строительных материалах, как бетон, щебень, кирпич, песок, металлоконструкции, древесные изделия, полностью обеспечат предприятия, расположенные на территории агломерации.

Создать вокруг столицы продовольственный пояс пытаются не первый год. Пара министров сельского хозяйства, получив за это “неуд”, даже лишились своих должностей. Но проект по развитию астанинской агломерации должен решить этот вопрос. Астану, как обещают чиновники, полностью обеспечат продуктами питания (мука, гречка, бобовые, молоко, яйцо, мясо птицы). По замыслу его авторов, регион станет снабжать столицу овощами, кое-где возродят животноводство и молочные заводы. По прогнозам государственных мужей, производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 170 процентов.

Потенциальными “контрмагнитами” определены также город Акколь и аул Акмол. Они расположены на удаленном расстоянии от Астаны и имеют достаточные ресурсы, в том числе основные магистральные дороги, чтобы оттянуть миграционные потоки. Предусмотрены также создание зеленого коридора Астана - Бурабай, соединение его с естественными лесными массивами и обеспечение единой экосистемы. А дальнейшую газификацию населенных пунктов станут осуществлять за счет строительства газопровода “Сарыарка”, который позволит газифицировать Астану и около 30 населенных пунктов, что улучшит экологическую ситуацию. Кроме того, для улучшения экологического состояния агломерации предлагается перенос из Астаны предприятий-загрязнителей I-II классов.

Как считают разработчики документа, создание городов-контрмагнитов и индустриальных зон позволит разгрузить столицу от перенаселенности и оттянуть на себя внешние миграционные потоки. При этом в населенных пунктах, вошедших в территорию агломерации, создадут более двух тысяч новых рабочих мест.



Астана