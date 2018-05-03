Александр Мироглов

Чего ждать от “Таблиги Джамаат”

Очередную ячейку радикалов-пропагандистов обезвредили спецслужбы Казахстана в Караганде. Шестеро членов запрещенной религиозно-экстремистской организации “Таблиги Джамаат” вербовали в свои ряды новых последователей



Спецоперацию сотрудники Комитета национальной безопасности провели после того, как радикалы, длительное время находившиеся под их наблюдением, активизировали свою деятельность.

Всех шестерых фигурантов задержали по месту жительства. В квартирах силовики обнаружили большое количество пропагандистской литературы, оргтехнику для ее размножения, флеш-карты и сотовые телефоны с пропагандирующими радикализм роликами и текстами.

Экспертиза найденных материалов выявила признаки вербовки и подготовки новых сторонников “Таблиги Джамаат” для организации ее деятельности на территории Карагандинской области.

Троих задержанных водворили в изолятор временного содержания, а с остальных взяли подписку о невыезде. Возбудили уголовное дело об участии в запрещенной религиозной организации.

Международную организацию “Таблиги Джамаат” (запрещена в Казахстане 26 февраля 2013 года) основал в 1927 году богослов деобандийского учения Моулан Мухаммад Ильяс Кандехлеви (1885-1944) в местности Меват в Индии.

Сегодня она является пакистанской организацией, которая имеет отделения в нескольких десятках стран, в том числе в Великобритании, в столице которой намерена построить самую большую мечеть в Европе.

С самого начала идеология новых проповедников отличалась свойственным деобанди (крупнейшая религиозно-общинная партия Пакистана) радикализмом, а именно ярой нетерпимостью к инакомыслию, критикой любых форм прогресса как несовместимых с исламом, исключением женщин из общественной жизни, а также убеждением в том, что ислам должен вытеснить из общества все другие религии.

Сейчас для большинства молодых мусульман первым шагом на пути к радикализации их религиозного сознания становится присоединение к “Таблиги Джамаат”. Еще большее беспокойство сегодня вызывают многочисленные свидетельства того, что “Таблиги Джамаат” действует, прямо или косвенно, как вербовщик для террористических организаций.

Противники движения “Таблиги Джамаат” рассматривают его как международную закрытую организацию, которая тайно помогает радикальным экстремистским группировкам, а также является “кадровым подразделением” потенциальных религиозных радикалов.

Формально “Таблиги Джамаат” требует от своих последователей только преданности Аллаху, соблюдения подобающих форм отправления молитвы, уважения к единоверцам и налагает обязанность проповедования с целью обращения в ислам. Главной целью движения является посвящение большей части своей жизни распространению ислама во всех уголках мира. Будучи однажды привлеченными в “Таблиги Джамаат”, новые члены, по сути, подчиняют свою жизнь движению и становятся профессиональными миссионерами.

Движение “Таблиги Джамаат” стало ключевым игроком в распространении исламского экстремизма по всему миру, оказывает идеологическую и материальную поддержку откровенно террористическим группировкам. Оно представляет существенное препятствие в предпринятой борьбе против терроризма - препятствие особенно опасное ввиду его скрытого характера.

В 2009 году Верховный суд России признал экстремистской и запретил деятельность международной религиозной организации “Таблиги Джамаат” на территории РФ. Суд установил, что “деятельность структурных подразделений “Таблиги Джамаат” угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в обществе, территориальной целостности РФ”.

В Таджикистане в 2006-м движение “Таблиги Джамаат” признали экстремистским и его деятельность официально запретили.

В 2009 году Совет безопасности Киргизии рекомендовал Верховному суду республики рассмотреть вопрос о запрете на территории Киргизии религиозной организации “Таблиги Джамаат”. В Совбезе считают, что эта организация опасна и несет угрозу национальной безопасности. По мнению директора Государственного агентства по делам религий Каныбека Осмоналиева, “Таблиги Джамаат” выступает в качестве оппозиции официальному духовенству.

26 февраля 2013 года по заявлению прокуратуры Астаны Сарыаркинский районный суд вынес решение о признании международной организации “Таблиги Джамаат” экстремистской и запрещении ее деятельности на территории Республики Казахстан.

Предположить, что перед тобой таблиговец, можно, если он очень настойчиво призывает к исламу, к совершению пятикратного намаза, к посещению мечети, а также пригласит человека совершить вместе с ним паломничество с целью привлечения в ислам еще большего количества людей. Визуально таблиговцев можно узнать по длинным арабским одеяниям и густым беспорядочным бородам.