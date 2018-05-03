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ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ Горячие новости / Образование

Константин Кочевников
Хорошо без двоек. Но хорошо ли без пятерок? В Казахстане изменилась система оценки качества знаний учеников средней школы

 

Раньше преподаватель оценивал степень погружения ученика в материал в течение всего учебного времени. Наиболее активные и “зубрилы” на этом могли неплохо заработать - тянули руку, стремились отвечать на вопросы раньше остальных. Открыв классный журнал, можно было легко разобраться, где отличники, где ударники, а где троечники и двоечники. Можно было видеть и динамику изучения предмета. Например, двойку по физике или математике можно было исправить. То есть, подтянув знания и закрыв пробелы, ученик мог ответить тему и по итогу четверти получить боллее высокий общий балл, вплоть до пятерки.
Теперь учитель не выставляет оценок в течение четверти, а выносит суммативные оценки работы (СОр) и суммативные оценки за четверть (СОч).
Расскажем. Суммативное оценивание - такой вид оценивания, который преподаватель производит по завершении определенного учебного периода (четверть, полугодие, учебный год), разделов учебных программ с выставлением баллов. За учебный период обучающийся может получить максимум баллов СОр плюс баллы СОч, что в сумме не может превышать “100”, что можно воспринимать эквивалентно процентам. Годовая же оценка станет процентным соотношением набранной суммы баллов к максимально возможному баллу за все учебные периоды.
Для примера: процентное содержание баллов в пределах двадцати будет соответствовать неудовлетворительной оценке или двойке. В пределах пятидесяти процентов - тройка. До восьмидесяти процентов - четверка. Далее содержание баллов в пределах 81-100 процентов эквивалентно пятерке.

 

 

Как бы ни было, но от ежедневного оценивания учителю нынешней школы приходится уходить к оцениванию эпизодическому. С одной стороны, теперь ребенку необязательно механически вызубривать тему к уроку - зубрежка чаще всего дает поверхностные знания. С другой стороны - дети есть дети. Ребенок довольно быстро способен разобраться, что уровень его знаний будут оценивать только в определенных контрольных точках, как правило, незадолго до каникул. Создается навязчивая иллюзия, что в течение всей учебной четверти или семестра можно не погружаться в предмет, а на суммативной контрольной попытаться “отыграться” и выглядеть достаточно убедительно.
Процесс усугубляется двумя попутными проблемами. Одна из них - весьма спорные качество и содержание учебников, запущенных в учебный процесс именно в этом году. Вторая - сократившийся аудиторный час. То есть урок теперь на пять минут короче, причем на фоне увеличившейся нагрузки.
Родители от нововведений, оценить которые они смогли только сейчас, по окончании первой четверти и выставлении итоговых оценок, мягко говоря, не в восторге. Трудно однозначно ответить, насколько позитивно оценили новую систему школьные учителя. Открыто протестовать они не могут в принципе. Но не против, чтобы общие оценки хоть по району, хоть по региону “упали” (а они “упали”) - и, таким образом, идея сама себя дискредитирует. В глазах теперь уже и чиновников...

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Просмотрено: 1755 раз Просмотров: 1755 опубликовал: Ruslan 3 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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