В минувшее воскресенье завершился чемпионат Казахстана по футболу. “Астана” в четвертый раз подряд завоевала золотые медали премьер-лиги, опередив алматинский “Кайрат” на один балл. Таким образом, столичный клуб установил рекорд казахстанских чемпионатов. Ранее никому не удавалось четыре раза кряду подняться на высшую ступеньку пьедестала почета



Судьба золотых медалей решилась в заключительном, 33-м туре. “Астана” опережала “Кайрат” на один балл, и для того, чтобы выполнить главную задачу на сезон, подопечным Станимира Стойлова необходимо было выигрывать у одного из аутсайдеров чемпионата уральского “Акжайыка”. “Кайрату” же помимо победы над “Актобе” требовалась осечка столичного клуба.

“Астана” 2 ноября одержала первую гостевую победу на групповых этапах еврокубков. В Нетании казахстанский клуб в Лиге Европы одолел тель-авивский “Маккаби” со счетом 1:0. После этого успеха астанчане с семью очками поднялись на вторую строчку в таблице и теперь имеют хорошие шансы впервые в истории казахстанского футбола выйти в весеннюю часть Лиги Европы.

Примечательно, что наставник “Астаны” Станимир Стойлов в Нетании дал отдохнуть некоторым своим ведущим игрокам, выпустив их на поле в конце второго тайма. Ведь уже спустя два дня столичному клубу предстоял золотой матч с “Акжайыком”.

Для уральцев эта игра не имела турнирного значения. Однако команда Вахида Масудова дала бой без пяти минут чемпиону на его поле. “Акжайык” отрядил в оборону чуть ли не всю команду. Тем не менее хозяева раз за разом находили бреши в обороне гостей. Но мяч никак не хотел идти в ворота Вячеслава Котляра. Один только Кабананга в первом тайме имел три голевых момента.

“Кайрат” же распечатал ворота “Актобе” еще в первой половине встречи. На 44-й минуте отличился защитник Сесар Арсо. Алматинцы вышли на второй тайм воодушевленные, зная о том, как складывается игра в Астане.

Однако надежда была жива недолго. Астанчане на 51-й минуте воплотили свое преимущество в гол. Отличился лучший бомбардир столичного клуба Жуниор Кабананга.

Попытки уральцев отыграться ни к чему не привели. Хозяева поля грамотно оборонялись и продолжали свои попытки увеличить счет, чтобы избежать нервной концовки.

Напряжение сохранялось до конца основного времени, а в добавленное время Кабананга оформил дубль, записав на свой бомбардирский счет 19-й мяч в чемпионате.

В Алматы “Кайрат” на 53-й минуте сделал счет 2:0. Гол забил Жерар Гоу. Это был 24-й мяч ивуарийца в премьер-лиге, что позволило форварду “Кайрата” в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Однако спустя семь минут актюбинцы возродили интригу в матче, отквитав один мяч (Шимкович). Но уже на 70-й минуте Андрей Аршавин восстановил статус-кво.

Тем не менее гости не сдавались, и в добавленное время Томаш Шимкович оформил дубль. 3:2 - победа “Кайрата”, которую главный тренер алматинского клуба Карлес Феррер назвал самой горькой в чемпионате.

Надо сказать, что “Кайрат” боролся с “Астаной”, что называется, до последнего. В какой-то момент отрыв столичного от южностоличного клуба достиг девяти баллов. В очных встречах с чемпионом алматинцы имеют солидное преимущество. В первом круге “Кайрат” добыл очко в Астане (1:1), а во втором дома разгромил команду Стойлова со счетом 3:0. В третьем круге на “Астана Арене” 28 октября алматинцы вновь победили (2:0). Вдобавок “Кайрат” выиграл у “Астаны” в Суперкубке.

Помимо Суперкубка “Кайрат” в этом сезоне завоевал Кубок Казахстана и в третий раз подряд оказался на втором месте в чемпионате.

“Астана” же большую часть соревнования лидировала. Параллельно столичный клуб успешно выступает в еврокубках.

Помимо золотой интриги в последнем туре определилась еще одна команда, которая представит Казахстан в будущем году в Лиге Европы. На четвертое место и путевку в еврокубок претендовали костанайский “Тобол” и павлодарский “Иртыш”. И здесь борьба шла заочно. “Иртыш” опережал “Тобол” на очко и 5 ноября дома принимал “Шахтер”. Костанайцы также дома встречались с “Атырау”.

Костанайцы уже на 10-й минуте открыли счет. Сделал это Алексей Щеткин, кстати, арендованный “Тоболом” у “Астаны”. На 61-й минуте Артурас Жулпа удвоил преимущество, сняв все вопросы относительного победителя матча.

А вот в Павлодаре все решилось только в добавленное время. На 91-й минуте победу, а вместе с ней и путевку в Лигу Европы “Иртышу” принес один из самых ярких легионеров казахстанского чемпионата португалец Карлуш Фонсека.

Таким образом, в сезоне-2017/18 Казахстан в Лиге чемпионов представит “Астана”, а в Лиге Европы - “Кайрат”, “Ордабасы”, забронировавший третье место за несколько туров до конца, и “Иртыш”.

Покинули премьер-лигу “Тараз” и “Окжетпес”, а “Акжайыку” 9 ноября в Астане предстоит провести переходной матч с “Махтааралом” (ЮКО).